Gia Lai: Bắt đối tượng tiêu thụ điện thoại do trộm cắp mà có

(GLO)- Ngày 17-5, Công an phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai cho biết đã bắt giữ Trần Xuân Luận (SN 1988, trú khu phố 35, phường Quy Nhơn), đối tượng bị truy nã về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 6-9-2025, lợi dụng lúc ông N.Q.T. (trú phường Quy Nhơn) say rượu, ngủ quên trước cửa nhà, Lương Văn Cường (SN 1988, trú cùng địa phương) đã lén lấy trộm một điện thoại iPhone 14 của ông T.

Đối tượng Trần Xuân Luận.

Đến trưa hôm sau, Cường gặp Luận, kể lại toàn bộ hành vi trộm cắp và nhờ mang chiếc điện thoại đi cầm cố. Mặc dù biết rõ đây là tài sản do phạm tội mà có, Luận vẫn đồng ý đem cầm tại một tiệm cầm đồ trên địa bàn phường Quy Nhơn, lấy 1 triệu đồng đưa cho Cường tiêu xài.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Quy Nhơn nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc và thu hồi tang vật từ chủ tiệm cầm đồ. Cơ quan Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lương Văn Cường về tội “Trộm cắp tài sản”. Đến ngày 13-1-2026, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố bị can đối với Trần Xuân Luận về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Do bỏ trốn khỏi địa phương, ngày 14-2-2026, Luận bị Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định truy nã.

Mới đây, khi Luận lén trở về địa phương thăm nhà, lực lượng Công an phường Quy Nhơn đã phát hiện, bắt giữ.

Qua vụ việc, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không nên nghĩ rằng việc mua lại tài sản giá rẻ hoặc mang đi cầm cố hộ người khác sẽ không vi phạm pháp luật. Trường hợp biết hoặc có cơ sở để biết tài sản do phạm tội mà có nhưng vẫn chứa chấp, mua bán, cầm cố hoặc giúp sức tiêu thụ thì vẫn có thể bị xử lý hình sự theo quy định của pháp luật.