Đào tạo lái xe: Giảm 50 km thực hành lái ô tô trên sân tập đối với hạng B, C1

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo VnExpress, Báo Điện tử Chính phủ)

(GLO)- Theo Thông tư 17/2026/TT-BXD sửa đổi Thông tư 14/2025/TT-BXD về đào tạo lái xe của Bộ Xây dựng, từ 1-7, học viên học viên các hạng B, C1 sẽ giảm 50 km thực hành trên sân tập.

Thông tư 17/2026 có nhiều thay đổi liên quan việc kiểm tra hoàn thành khóa học, thời lượng đào tạo; quản lý dữ liệu và thủ tục hành chính.

Giảm 50 km thực hành lái ô tô trên sân tập đối với hạng B, C1 từ ngày 1-7. Ảnh nguồn Báo Điện tử Chính phủ

Trong đó, đối với hạng B, C1 (xe chở người đến 8 chỗ; xe tải từ 3,5 tấn đến 7,5 tấn), học viên được giảm 50 km thực hành lái ôtô trên sân tập, đồng thời giảm 7 giờ đào tạo trên sân để thống nhất với việc giảm số km học thực hành. Việc điều chỉnh nhằm thống nhất với chủ trương cắt giảm quãng đường thực hành đối với hạng B, C1 theo đề xuất của Cục Cảnh sát giao thông.

Cùng với đó, Thông tư 17 điều chỉnh chương trình đào tạo hạng A1 theo hướng giảm một giờ học lý thuyết, đồng thời tăng một giờ thực hành lái xe. Lý do là Bộ Công an dự kiến bổ sung bài thi hình số 2 với 11 nội dung trong quy trình sát hạch A1 và A, khiến học viên cần thêm thời gian luyện tập để đáp ứng yêu cầu thi.

Thông tư yêu cầu người học phải có ít nhất hai năm lái xe an toàn trước khi được nâng hạng từ D1, D2 và D (lái xe khách các loại) lên CE (lái xe kéo rơ-moóc), tương tự quy định đang áp dụng với trường hợp nâng từ C lên CE.

Cũng từ 1-7, người dân có thể nộp hồ sơ xin cấp lại chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật giao thông trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc hệ thống giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp xã.

Trường hợp chứng chỉ do Sở Xây dựng cấp, người dân có thể nhận bản điện tử có giá trị pháp lý tương đương bản giấy; nếu cần vẫn được cấp thêm bản giấy.

