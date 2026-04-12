Xã Hoài Ân có trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe công suất 2.000 học viên/năm

MAI LÂM
(GLO)- Ủy ban nhân dân xã Hoài Ân vừa tổ chức cuộc họp nhằm thống nhất chủ trương thu hồi đất và lấy ý kiến người dân liên quan đến dự án Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe.

Thực hiện dự án Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe tại thôn Diêu Tường (xã Hoài Ân) có 12 hộ dân bị ảnh hưởng. Tại cuộc họp, đa số ý kiến đồng thuận với chủ trương đầu tư dự án; kiến nghị đảm bảo bồi thường thỏa đáng, hoàn trả hạ tầng giao thông sau thi công và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.

UBND xã Hoài Ân tổ chức cuộc họp lấy ý kiến người dân liên quan đến dự án Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe. Ảnh: ĐVCC

Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Hoài Ân Huỳnh Văn Duy yêu cầu việc thực hiện thu hồi đất, bồi thường phải công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Giao các đơn vị liên quan phối hợp triển khai đo đạc, kiểm đếm từ ngày 11-4; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận, sớm bàn giao mặt bằng để triển khai dự án đúng tiến độ.

Trước đó, UBND tỉnh Gia Lai đã có quyết định phê duyệt kết quả mời quan tâm của nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe tại xã Hoài Ân. Nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời quan tâm là Công ty Cổ phần DVTM Trung Lương.

Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng mới trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe nhằm đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực cho ngành vận tải với thiết bị - công nghệ hiện đại, không gian thông thoáng, đảm bảo thẩm mỹ và an toàn. Tổng vốn đầu tư của dự án là 30 tỷ đồng, thực hiện trên khu đất có diện tích 23.000 m2. Trung tâm đào tạo các hạng A1, B, C1; sát hạch lái xe hạng A1. Công suất thiết kế khoảng 2.000 học viên/năm.

