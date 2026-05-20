Cậu bé lớp 2 nhặt được 5 triệu đồng mang đến Công an xã giao nộp

LÊ VĂN NGỌC
(GLO)- Ngày 19-5, Công an xã Kông Bơ La (tỉnh Gia Lai) đã tiếp nhận 5 triệu đồng từ một cậu bé học sinh lớp 2 nhặt được để trả lại cho người đánh rơi.

Sáng cùng ngày, em Nguyễn Minh Khang - học sinh lớp 2A của Trường Tiểu học và THCS Đak Hlơ (xã Kông Bơ La) trên đường đi học đã nhặt được 1 chiếc ví da. Kiểm tra bên trong em Khang thấy có 5 triệu đồng tiền mặt cùng một số giấy tờ tùy thân.

Em Khang (giữa) đã mang chiếc ví chứa 5 triệu đồng đến giao nộp Công an xã Kông Bơ La sau khi nhặt được. Ảnh: ĐVCC

Thấy vậy, em Khang đã mang toàn bộ số tài sản trên đến Công an xã Kông Bơ La để giao nộp, nhờ xác minh người bị đánh mất để trả lại. Dựa theo thông tin trên giấy tờ tùy thân, trong ngày 19-5, Công an xã đã liên hệ với người đánh rơi chiếc ví trên và trả lại tài sản.

