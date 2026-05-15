Khỉ mặt đỏ nặng 15kg được người dân giao nộp sau nhiều năm nuôi dưỡng

(GLO)- Chiều 15-5, ông Nguyễn Thanh Hồng, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm khu vực Tuy Phước - Quy Nhơn, cho biết: UBND phường Quy Nhơn đã tiếp nhận một cá thể khỉ mặt đỏ do người dân tự nguyện giao nộp.

Hiện cá thể này được bàn giao cho Công ty cổ phần Safari và vui chơi giải trí Quy Nhơn Park (phường Quy Nhơn Đông) chăm sóc, theo dõi sức khỏe trong thời gian chờ hoàn tất thủ tục tái thả về tự nhiên theo quy định.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND phường Quy Nhơn, Hạt Kiểm lâm khu vực Tuy Phước - Quy Nhơn và Công an phường Quy Nhơn tổ chức tiếp nhận cá thể khỉ mặt đỏ do người dân tự nguyện giao nộp.

Cá thể khỉ mặt đỏ được người dân giao nộp. Ảnh: T.Hồng

Năm 2014, cá thể khỉ nặng 15kg này lạc vào nhà và được ông Lê Đình Phùng (ngụ đường Phạm Ngũ Lão, phường Quy Nhơn) nuôi dưỡng. Tuy nhiên, chủ nuôi không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của cá thể động vật này.

Theo ông Nguyễn Thanh Hồng, khỉ mặt đỏ là loài động vật hoang dã thuộc nhóm IIB, nằm trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm cần được quản lý và bảo vệ theo quy định của pháp luật.

Qua công tác tuyên truyền, vận động của lực lượng công an về các quy định bảo vệ động vật hoang dã, ông Lê Đình Phùng tự nguyện giao nộp cá thể khỉ cho cơ quan chức năng.

Cá thể khỉ mặt đỏ nặng 15 kg. Ảnh: T.Hồng

Ông Hồng cho biết thêm, việc xử lý được thực hiện theo quy định tại Thông tư 85/2015/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường). Sau khi tiếp nhận, UBND phường Quy Nhơn sẽ tiến hành thông báo công khai trong thời hạn 5 ngày. Nếu không có cá nhân hoặc tổ chức đến nhận và chứng minh quyền sở hữu hợp pháp, cơ quan chức năng sẽ ban hành quyết định bàn giao chính thức cá thể khỉ cho cơ sở bảo tồn để tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng trước khi thực hiện các thủ tục tái thả về tự nhiên theo đúng quy định pháp luật.

