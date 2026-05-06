Bến xe tự phát gây mất an toàn giao thông ở Tuy Phước Đông

(GLO)- Gọi tới đường dây nóng của Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, người dân thôn Kim Tây (xã Tuy Phước Đông) phản ánh về tình trạng bến xe tự phát gây mất an toàn giao thông.

Tầm 16-17 giờ hằng ngày, nhà xe Đệ Nhất (xã Tuy Phước Đông) “trưng dụng” khoảnh đất trống phía trước cổng Trường THCS Phước Hòa (đoạn qua tỉnh lộ 640, xã Tuy Phước Đông) làm điểm tập kết hàng hóa và đón khách.

Tại đây, thường xuyên có 2 ô tô khách túc trực để bốc xếp hàng hóa và đón khách, chắn gần như toàn bộ lối ra vào cổng trường.

Hai chiếc ô tô khách của nhà xe Đệ Nhất dừng đỗ, chất hàng hóa và đón khách trước cổng Trường THCS Phước Hòa. Ảnh: NDCC

Mỗi khi tan học, hàng trăm học sinh và phụ huynh phải len lỏi qua khoảng trống chật hẹp để di chuyển, gây ùn ứ cục bộ và tiềm ẩn nguy cơ va chạm giao thông.

Đáng nói, việc tập kết hàng hóa ngay trước cổng trường, ven lề tỉnh lộ 640 khiến không gian trở nên chật hẹp, mất trật tự và đe dọa trực tiếp đến an toàn của học sinh.

Ông Võ Thanh Phong (ở thôn Kim Tây) cho biết: Bến xe tự phát này tồn tại đã rất lâu, ngay khu vực trung tâm Gò Bồi và khu dân cư đông đúc. Khu vực này còn nằm cạnh cầu Gò Bồi, có rất nhiều phương tiện và người tham gia giao thông qua lại, nhất là vào buổi chiều khi học sinh tan trường.

Còn ông N.T.L. (ở thôn Kim Tây) bức xúc: “Không hiểu sao các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương chưa có biện pháp kiểm tra, xử lý dứt điểm “bến xe” tự phát này. Thực trạng này khiến người dân bức xúc, đặt nghi vấn liệu có sự bao che, nể nang trong việc xử lý”.

Không chỉ dừng đỗ gây cản trở giao thông, vào chiều 2-5, một ô tô của nhà xe Đệ Nhất còn ngang nhiên chạy vào làn đường ngược chiều tại nút giao giữa tỉnh lộ 640 và tuyến đường An Nhơn - Tây đầm Thị Nại. Hành vi này không chỉ vi phạm nghiêm trọng Luật Trật tự, ATGT đường bộ mà còn gây nguy hiểm cho người và các phương tiện đang lưu thông.

Liên quan vụ việc, ông Dương Minh Tân - Chủ tịch UBND xã Tuy Phước Đông - cho biết, đã ghi nhận phản ánh của người dân; đồng thời cam kết chỉ đạo lực lượng Công an xã và các bộ phận chuyên môn kiểm tra, xử lý hành vi dừng đỗ, đón khách không đúng quy định.

Đồng thời, địa phương sẽ mời chủ nhà xe Đệ Nhất làm việc, yêu cầu chấp hành nghiêm quy định về hoạt động vận tải hành khách, đặc biệt là việc dừng đỗ, đón trả khách đúng nơi quy định.