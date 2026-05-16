Gia Lai phấn đấu tiếp nhận tối thiểu 1.000 đơn vị máu trong “Hành trình Đỏ”

(GLO)- Ngày 15-5, Thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chương trình “Hành trình Đỏ” quốc gia lần thứ XIV và tôn vinh các tập thể, cá nhân HMTN tiêu biểu.

Hưởng ứng Chương trình “Hành trình Đỏ” quốc gia lần thứ XIV, tỉnh Gia Lai sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và tổ chức tiếp nhận máu, đẩy mạnh việc hiến máu tăng thể tích, tăng tỷ lệ người hiến máu nhắc lại, người hiến máu thường xuyên... góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu trong dịp hè 2026.

Tỉnh Gia Lai phấn đấu tiếp nhận tối thiểu 1.000 đơn vị máu tại Ngày hiến máu tình nguyện “Hành trình Đỏ”. Ảnh: Như Nguyện

Dịp này, tỉnh Gia Lai sẽ tôn vinh các cá nhân, tập thể có thành tích hiến máu nhiều lần và vận động HMTN; tăng cường tuyên truyền về nhóm máu hiếm, hiến thành phần máu, xây dựng lực lượng hiến máu dự bị tại địa phương.

Thường trực Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh cũng đặt ra chỉ tiêu vận động khoảng 1.500 người đăng ký hiến máu, trong đó dự kiến tiếp nhận tại Ngày HMTN “Hành trình Đỏ” tối thiểu 1.000 đơn vị máu.

Chương trình HMTN “Giọt hồng Gia Lai” diễn ra ngày 18-7 tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Quy Nhơn (số 47 Nguyễn Huệ, phường Quy Nhơn) phấn đấu tiếp nhận 650 đơn vị máu và chương trình “Giọt hồng Gia Lai" ngày 25-7 tại Nhà Thiếu nhi phường Pleiku, phấn đấu tiếp nhận 350 đơn vị máu.