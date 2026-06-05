Người dân tự nguyện giao nộp 1 cá thể kỳ đà hoa nặng 5 kg

(GLO)- Sáng 5-6, ông Nguyễn Ngọc Bích (tổ dân phố Bả Canh, phường An Nhơn, tỉnh Gia Lai) đã tự nguyện giao nộp 1 cá thể kỳ đà hoa nặng 5 kg cho UBND phường An Nhơn để bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày, ông Bích phát hiện cá thể kỳ đà hoa mắc kẹt tại mái hiên nhà mình. Nhận thức đây là loài động vật hoang dã cần được bảo vệ, ông đã chủ động liên hệ và mang cá thể động vật đến UBND phường giao nộp.

Cá thể kỳ đà hoa do ông Nguyễn Ngọc Bích (tổ dân phố Bả Canh, phường An Nhơn) bắt được. Ảnh: ĐVCC

Ông Nguyễn Đình Chương - Chủ tịch UBND phường An Nhơn - cho hay: Sau khi tiếp nhận, UBND phường đã phối hợp cùng lực lượng Kiểm lâm khu vực tiến hành lập hồ sơ, bàn giao cá thể kỳ đà hoa cho Vườn quốc gia Kon Ka Kinh để thực hiện công tác cứu hộ và thả về môi trường tự nhiên theo đúng quy định.

Cơ quan chức năng tiếp nhận cá thể kỳ đà hoa để thả về môi trường tự nhiên. Ảnh: ĐVCC

Hành động tự nguyện giao nộp động vật hoang dã của ông Bích góp phần nâng cao ý thức cộng đồng trong công tác bảo vệ động vật hoang dã, bảo tồn đa dạng sinh học và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.