Đừng để chó thả rông thành mối họa

(GLO)- Tình trạng chó thả rông không chỉ gây mất vệ sinh, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông mà còn là nguồn lây bệnh dại. 3 trường hợp tử vong vì bệnh dại từ đầu năm 2026 đến nay là lời cảnh báo về sự chủ quan trong quản lý, nuôi nhốt và tiêm phòng cho vật nuôi.

Theo Nghị định số 204/2026/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 1-8-2026, hành vi không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó khi đưa chó ra nơi công cộng sẽ bị phạt tiền từ 1 - 2 triệu đồng. So với trước đây, chế tài đối với nhóm hành vi này đã được nâng lên. Tuy nhiên, thực tế tại nhiều tuyến đường, công viên, khu vực công cộng trên địa bàn tỉnh cho thấy còn không ít trường hợp vi phạm.

Tại các địa bàn trung tâm như phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam, trong thời gian từ chiều 11-8 đến sáng 12-8, phóng viên ghi nhận hơn 10 trường hợp chó thả rông. Tình trạng này xảy ra tại các công viên dọc bãi biển, một số tuyến đường, khu vực công cộng trên đường Xuân Diệu, Nguyễn Huệ...

Đàn chó thả rông trên bãi biển đoạn thuộc phường Quy Nhơn vào sáng 12-8. Ảnh: N.C

Bà P.M.N. (phường Quy Nhơn) bức xúc: “Các quảng trường, khu vực công cộng, lối đi trong công viên dọc đường Xuân Diệu có đông du khách dạo bộ, người dân tập thể dục nhưng chó phóng uế bừa bãi, mất vệ sinh. Chó thả rông băng qua đường dễ gây tai nạn đối với người tham gia giao thông”.

Nhiều người dân Quy Nhơn và du khách phản ánh: Thời gian qua, tại quán cà phê Sea Sand, đoạn bãi biển trước ngã ba Phan Đăng Lưu - Xuân Diệu (phường Quy Nhơn), thường xuyên xuất hiện đàn chó thả rông, chạy nhảy, rượt đuổi nhau trên công viên và bãi biển xung quanh. Tình trạng này không chỉ gây mất mỹ quan mà còn khiến người dân, du khách, nhất là trẻ em, lo ngại bị chó tấn công.

Chó thả rông tại khu vực công viên nằm giữa đường Nguyễn Huệ và Xuân Diệu (phường Quy Nhơn) vào chiều 11-8. Ảnh: N.C

Tại khu vực trung tâm phía Tây của tỉnh, người dân cũng phản ánh tình trạng chó thả rông tại nhiều khu vực như công viên Kpă Klơng (phường Pleiku), công viên Nguyễn Viết Xuân (phường Hội Phú), đường Yết Kiêu (phường Thống Nhất)...

Ông Trần Văn Sang (phường Pleiku) cho biết: “Ở nhiều đường nhỏ, ngõ hẻm, người dân không nhốt giữ mà để chó tự do ra đường. Tôi thấy cứ 20 con chó đi rông thì chỉ có 1 con được rọ mõm”.

Ở khu vực nông thôn, tình trạng này còn đáng lo ngại hơn do thói quen nuôi chó thả rông của người dân. Điều này làm tăng nguy cơ phát sinh, lây truyền bệnh dại, nhất là trong thời tiết nắng nóng. Đáng báo động, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh đã có 3 trường hợp tử vong vì bệnh dại, đều xảy ra ở vùng nông thôn, cụ thể tại các xã Ia Ly, Đak Đoa và Canh Vinh. Điểm chung của cả 3 trường hợp là nạn nhân đều bị chó thả rông hoặc chó hoang cắn trước khi phát bệnh.

Gần đây nhất là trường hợp em Đ.B.T. (SN 2017, trú thôn Quang Hiển, xã Canh Vinh) tử vong ngày 10-8. Qua xác minh, 2 tháng trước đó, em T. 2 lần bị chó cắn nhưng không được tiêm phòng. Trong đó, có lần em bị chó của người hàng xóm rượt cắn ngoài đường sau khi bị trêu ghẹo.

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Môi trường), tổng đàn chó toàn tỉnh hiện hơn 300 nghìn con, chủ yếu được nuôi thả rông, trong đó chỉ khoảng 45% được tiêm phòng dại. Đáng lo ngại, tại một số vùng nông thôn, tỷ lệ tiêm phòng dại cho chó, mèo còn rất thấp. Tại xã Canh Vinh, với khoảng 5.000 con chó, hầu hết chưa được tiêm phòng dại. Đáng nói, sau vụ việc đau lòng vừa xảy ra, nhiều hộ dân trên địa bàn xã vẫn để chó đi rông ngoài đường.

Sau các trường hợp tử vong, cơ quan chức năng đã phối hợp triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh dại, ngăn dịch bệnh lây lan. Ngày 10-8, Trạm Y tế xã Canh Vinh rà soát, xác định 8 người có nguy cơ phơi nhiễm với bệnh dại để tư vấn, vận động tiêm phòng; phối hợp với TTYT Vân Canh hướng dẫn gia đình nạn nhân tiêu độc, khử khuẩn, xác minh nguồn lây nhiễm tại gia đình và cộng đồng để xử lý.

Trước tình trạng công tác quản lý đàn chó, mèo nuôi tại một số địa phương còn lỏng lẻo, tỷ lệ tiêm phòng thấp, ngày 8-7, UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dại.

Ông Huỳnh Ngọc Diệp - Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y - cho biết: Đơn vị vừa phối hợp với Sở Y tế xây dựng kế hoạch phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030 để trình UBND tỉnh phê duyệt. Kế hoạch đặt ra các nhiệm vụ cụ thể, bắt đầu từ quản lý, tiêm phòng dại cho đàn chó, mèo, hướng đến mục tiêu tỷ lệ tiêm phòng đạt tối thiểu 80% tổng đàn.

“Trước thực tế một bộ phận người dân nhận thức còn hạn chế, vẫn có thói quen nuôi chó thả rông, chúng tôi đề xuất các địa phương bên cạnh tuyên truyền cần thành lập đội bắt chó thả rông để kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm, nhất là tại những khu vực, trường hợp có nguy cơ cao phát sinh, lây truyền bệnh dại. Qua đó tạo tính răn đe, từng bước thay đổi hành vi, nâng cao ý thức chấp hành của người dân” - ông Diệp cho hay.