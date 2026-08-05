Công ty Điện lực Gia Lai thông báo kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 5 đến 11-8

(GLO)- Thời gian qua, Hội LHPN tỉnh Gia Lai phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 106 nhà cho gia đình chính sách và con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có hoàn cảnh khó khăn, với 1.310 ngày công.