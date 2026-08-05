Công ty Điện lực Gia Lai thông báo kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 5 đến 11-8

Công ty Điện lực Gia Lai thông báo kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 29-7 đến 4-8
(GLO)- Công ty Điện lực Gia Lai thông báo kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện theo từng khu vực từ ngày 29 đến 4-8.
(GLO)- Công ty Điện lực Gia Lai thông báo kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện theo từng khu vực từ ngày 5 đến 11-8.
(GLO)- Công tác tuyên truyền, vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo đang tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức của người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
(GLO)-Từ đầu năm đến nay, Điện lực Pleiku (Công ty Điện lực Gia Lai) đã phát hiện và xử lý 75 trường hợp vi phạm hợp đồng mua bán điện, truy thu hơn 117,42 triệu đồng.
(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định truy tìm đối tượng Trần Quốc Hùng (SN 1991, trú tại tổ An Sơn, phường An Bình) liên quan đến vụ trộm cắp xe máy ở xã Kon Chiêng.
(GLO)- Thời gian qua, Hội LHPN tỉnh Gia Lai phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 106 nhà cho gia đình chính sách và con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có hoàn cảnh khó khăn, với 1.310 ngày công.
(GLO)- Công an xã Al Bá (tỉnh Gia Lai) vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Sê tiếp nhận, bàn giao 1 cá thể rùa núi vàng do người dân tự nguyện giao nộp.
(GLO)- Tối 27-7, tại Quảng trường 24/6, Trung đoàn 38 (Sư đoàn 2, Quân khu 5) phối hợp với UBND xã Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ với chủ đề “Tiếp bước cha anh, vững vàng kỷ nguyên mới”, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tham dự.
(GLO)- Làm quen với bạn trên mạng xã hội TikTok, thiếu niên 15 tuổi ở xã Sơn Lang (tỉnh Gia Lai) bỏ nhà đi đến tỉnh Bắc Ninh chơi khiến gia đình hoang mang đến Công an xã trình báo.
(GLO)- Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 12 (Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai) phối hợp với lực lượng Cảnh sát kinh tế vừa kiểm tra 2 địa điểm kinh doanh ở phường Diên Hồng và Pleiku. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện gần 1 tấn thịt heo, đùi gà không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
(GLO)- Ngày 25-7, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Câu lạc bộ Thiện nguyện Tấm lòng vàng nhân ái Bình Xuyên (tỉnh Phú Thọ) trao quà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn và người dân làng Cùi trên địa bàn tỉnh.
(GLO)- Ngày 27-7, Công an xã Ia Ly (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hạt Kiểm lâm địa bàn xã tiếp nhận 1 cá thể rùa núi vàng do người dân tự nguyện giao nộp.
(GLO)- Công ty Điện lực Gia Lai thông báo kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện theo từng khu vực từ ngày 29 đến 4-8.
(GLO)- Dù bản án đã có hiệu lực, việc thi hành án trong vụ tranh chấp chia di sản thừa kế tại phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) vẫn bế tắc do tài sản duy nhất để thi hành không đủ điều kiện pháp lý để bán đấu giá.
(GLO)- Ngày 25-7, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Công đoàn, Đoàn Thanh niên BIDV Gia Lai, BIDV Nam Gia Lai và BIDV Phố Núi trao tặng 30 suất quà cho bệnh nhân tan máu bẩm sinh đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai (phường Pleiku).
(GLO)- Ngày 26-7, ông Nguyễn Đắc Kiên Bình- trưởng nhóm Từ thiện Chư Prông, đại diện nhóm đã trao tiền hỗ trợ 18.628.000 đồng đến gia đình bé Kpă Khương (làng Xom, xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai).
(GLO)- Ngày 26-7, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Gia Lai) khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn các đối tượng giả danh cán bộ Công an, cán bộ địa chính, cán bộ cơ quan nông nghiệp và môi trường hoặc thành viên tổ công tác để lừa đảo.
(GLO)- Chiều 25-7, lãnh đạo phường Quy Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong.
(GLO)- Quy hoạch chậm triển khai khiến 12 hộ dân tại hẻm 977/9 Trần Hưng Đạo (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) gặp nhiều khó khăn. Người dân mong cơ quan chức năng sớm rà soát, có hướng xử lý dứt điểm để ổn định cuộc sống.
(GLO)- Trên địa bàn xã Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong.
(GLO)- Ngày 22-7, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ya Ma (tỉnh Gia Lai) tiến hành bàn giao nhà ở cho gia đình ông Đinh Mêk (làng Húp), là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
(GLO)- Chiều 22-7, tại xã Ia Nan, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 (Binh đoàn 15) tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2026 thu hút gần 150 cán bộ, chiến sĩ và người dân trên địa bàn đăng ký hiến máu tình nguyện.
(GLO)- Ngày 21-7, xã Ân Hảo (tỉnh Gia Lai) tổ chức khởi công hỗ trợ xây dựng “Nhà ở chính sách” cho bà Đỗ Thị Ký (SN 1965, thường trú ở thôn Tân Xuân) là con đẻ của liệt sĩ Đỗ Hoành.
(GLO)- Sau nhiều năm khai thác, một số hạng mục tại khu neo đậu tránh trú bão Cảng cá Tam Quan (phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho tàu cá.
(GLO)- Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ người đàn ông tử vong dưới kênh Văn Phong, đoạn qua địa bàn xã Bình An (tỉnh Gia Lai).
(GLO)- Sáng 21-7, Hội Cựu chiến binh xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai) tổ chức khởi công xây dựng 2 “Nhà nghĩa tình đồng đội” cho 2 gia đình hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn.