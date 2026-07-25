Gia Lai: Xe đầu kéo va chạm với xe máy khiến 1 người tử vong

(GLO)- Chiều 25-7, lãnh đạo phường Quy Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra lúc 12 giờ 50 phút ngày 25-7 tại trước số nhà 245 Hùng Vương, đoạn thuộc khu phố 5, phường Quy Nhơn Bắc.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Thanh Trí

Thời điểm này, ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 77C-071xx kéo sơ mi rơ moóc 77RM-010xx do tài xế Lê Văn H. (SN 1986, trú phường An Nhơn) điều khiển chạy theo hướng phường Quy Nhơn Bắc - Quy Nhơn.

Khi đến đoạn đường này thì va chạm với mô tô biển số 77AA-142xx do chị Trần Thị Thanh P. (SN 2002, trú tổ dân phố 22, phường Quy Nhơn) điều khiển đi cùng chiều phía trước. Hậu quả chị P. tử vong tại chỗ.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.