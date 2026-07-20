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Xe khách va chạm xe máy trên quốc lộ 19 khiến 1 người tử vong

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Chiều 20-7, trên quốc lộ 19 đoạn qua xã Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người đi xe máy tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 17 giờ 3 phút cùng ngày tại Km 133+600 trên quốc lộ 19 đoạn qua thôn Kon Dỡng 4 (xã Mang Yang).

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Xe khách va chạm xe máy trên quốc lộ 19 khiến 1 người tử vong. Ảnh: Lê Kim

Thời điểm trên, xe khách BKS 77H-084.xx do anh Nguyễn Ngọc Trung (SN 1983, trú tại xã Tuy Phước) điều khiển lưu thông theo hướng từ xã KDang đi xã Hra đã va chạm với xe máy BKS 89L1-008.xx do 1 người đàn ông chưa xác định danh tính điều khiển theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến người đàn ông bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu ở Trung tâm Y tế Mang Yang nhưng đã tử vong.

Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đang phối hợp cùng Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh), Công an xã Mang Yang và các đơn vị liên quan xác minh làm rõ vụ tai nạn.

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