Xe máy va chạm ô tô trên tỉnh lộ 639 khiến 1 người tử vong

(GLO)- Chiều 14-7, trên tỉnh lộ 639 đoạn qua địa bàn xã Đề Gi (tỉnh Gia Lai) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến người đàn ông tử vong sau khi đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14 giờ 50 phút ngày 14-7 trên tỉnh lộ 639 đoạn qua địa bàn thôn Chánh Lợi, xã Đề Gi.

﻿ Hiện trường vụ tai nạn trên tỉnh lộ 639 đoạn qua xã Đề Gi vào chiều 14-7. Ảnh: Nguyễn Thanh

Thời điểm trên, xe máy mang biển số 77M2-49xx do ông Nguyễn Đình K. (SN 1967, trú thôn Vĩnh Lợi, xã An Lương) điều khiển theo hướng Bắc-Nam va chạm với ô tô mang biển kiểm soát 60K-779xx do Phạm Nguyên T. (SN 1997, trú phường Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển theo hướng Tây-Đông.

Vụ tai nạn khiến ông K. bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Phù Cát nhưng sau đó đã tử vong.

Nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng điều tra, làm rõ.