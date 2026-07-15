Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Tòa soạn-Bạn đọc

Xe máy va chạm ô tô trên tỉnh lộ 639 khiến 1 người tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN CHƠN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 14-7, trên tỉnh lộ 639 đoạn qua địa bàn xã Đề Gi (tỉnh Gia Lai) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến người đàn ông tử vong sau khi đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14 giờ 50 phút ngày 14-7 trên tỉnh lộ 639 đoạn qua địa bàn thôn Chánh Lợi, xã Đề Gi.

va-cham-giua-xe-may-va-o-to-tren-dt-639-khien-nguoi-dan-ong-tu-vong.jpg﻿
Hiện trường vụ tai nạn trên tỉnh lộ 639 đoạn qua xã Đề Gi vào chiều 14-7. Ảnh: Nguyễn Thanh

Thời điểm trên, xe máy mang biển số 77M2-49xx do ông Nguyễn Đình K. (SN 1967, trú thôn Vĩnh Lợi, xã An Lương) điều khiển theo hướng Bắc-Nam va chạm với ô tô mang biển kiểm soát 60K-779xx do Phạm Nguyên T. (SN 1997, trú phường Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển theo hướng Tây-Đông.

Vụ tai nạn khiến ông K. bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Phù Cát nhưng sau đó đã tử vong.

Nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng điều tra, làm rõ.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trang bị kiến thức phòng, chống ma túy, vũ khí, vật liệu nổ, PCCC, phòng chống đuối nước cho học sinh

Trang bị kiến thức pháp luật cho học sinh trường Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Sáng 10-7, tại Trường THPT Bùi Thị Xuân (phường Quy Nhơn Bắc), Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 2 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh) và Công an phường Quy Nhơn Bắc tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy, vũ khí, vật liệu nổ, pháo; hướng dẫn kỹ năng PCCC, phòng tránh đuối nước.

Phát hiện hơn 2 tấn mỡ, da động vật không rõ nguồn gốc tại phường Quy Nhơn.

Phát hiện hơn 2 tấn mỡ, da động vật không rõ nguồn gốc tại phường Quy Nhơn

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Ngày 7-7, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 5 (Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai) phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện hơn 2 tấn mỡ và da động vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ được tập kết tại một cơ sở kinh doanh trên đường Trần Hưng Đạo (phường Quy Nhơn).

Chấn chỉnh xe điện du lịch hoạt động sai quy định

Chấn chỉnh xe điện du lịch hoạt động sai quy định

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Dù đã có quy định rõ về tuyến đường và khung giờ hoạt động, nhiều xe điện chở khách tại khu vực Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) vẫn vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Lực lượng CSGT đang tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm để lập lại trật tự và đưa loại hình vận tải này vào nền nếp.

Người dân giao nộp tê tê, rùa núi vàng quý hiếm

Người dân giao nộp tê tê, rùa núi vàng quý hiếm

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Ngày 4-7, Công an xã An Lương (tỉnh Gia Lai) xác nhận, đơn vị vừa phối hợp với UBND xã và lực lượng Kiểm lâm địa bàn thả về môi trường tự nhiên 2 cá thể động vật hoang dã quý hiếm, gồm 1 cá thể tê tê và 1 cá thể rùa núi vàng, sau khi được người dân tự nguyện giao nộp.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai kiến nghị sửa chữa, khắc phục hàng loạt bất cập trên tuyến quốc lộ 19B và ĐH 26.

Đề nghị khắc phục hàng loạt bất cập trên tuyến quốc lộ 19B và ĐH 26

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản kiến nghị gửi Ban Quản lý Dự án các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh Gia Lai về một số biện pháp cần thực hiện nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 19B và ĐH 26 qua các xã Bình An, Bình Khê.

null