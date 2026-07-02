Tìm người liên quan đến vụ tai nạn khiến 1 người tử vong tại phường Thống Nhất

(GLO)- Ngày 2-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai ra thông báo về việc tìm người có liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong ở phường Thống Nhất.

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào 17 giờ ngày 28-5-2019. Thời điểm trên, ông H.M.N. (SN 1952, trú tại phường Thống Nhất) điều khiển xe đạp đi trên đường Phạm Văn Đồng theo hướng từ ngã tư Biển Hồ về phường Thống Nhất.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: ĐVCC

Khi đến trước số nhà 376 Phạm Văn Đồng thuộc địa bàn phường Thống Nhất, ông N. đã va chạm với 1 xe máy (loại xe tay ga, không xác định biển kiểm soát) do 1 người phụ nữ điều khiển chở theo 1 phụ nữ khác đi từ phía sau tới.

Vụ va chạm khiến ông N. ngã sang làn đường ngoài cùng. Cùng lúc này, xe ô tô chở nhân viên một công ty thủy điện lưu thông cùng chiều phía sau đến đã tông trúng ông N. làm nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau vụ va chạm, người phụ nữ điều khiển xe máy đã rời khỏi hiện trường. Để phục vụ điều tra, giải quyết vụ tai nạn giao thông trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thông báo ai biết thông tin về vụ tai nạn giao thông và 2 người phụ nữ trên xe máy liên hệ với đơn vị, gặp điều tra viên Lưu Minh Hòa (số điện thoại 0914588568).