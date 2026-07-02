Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Tìm người liên quan đến vụ tai nạn khiến 1 người tử vong tại phường Thống Nhất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 2-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai ra thông báo về việc tìm người có liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong ở phường Thống Nhất.

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào 17 giờ ngày 28-5-2019. Thời điểm trên, ông H.M.N. (SN 1952, trú tại phường Thống Nhất) điều khiển xe đạp đi trên đường Phạm Văn Đồng theo hướng từ ngã tư Biển Hồ về phường Thống Nhất.

tim-xe-may-va-cham-voi-xe-dap-khien-1-nguoi-tu-vong-tai-cho.jpg
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: ĐVCC

Khi đến trước số nhà 376 Phạm Văn Đồng thuộc địa bàn phường Thống Nhất, ông N. đã va chạm với 1 xe máy (loại xe tay ga, không xác định biển kiểm soát) do 1 người phụ nữ điều khiển chở theo 1 phụ nữ khác đi từ phía sau tới.

Vụ va chạm khiến ông N. ngã sang làn đường ngoài cùng. Cùng lúc này, xe ô tô chở nhân viên một công ty thủy điện lưu thông cùng chiều phía sau đến đã tông trúng ông N. làm nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau vụ va chạm, người phụ nữ điều khiển xe máy đã rời khỏi hiện trường. Để phục vụ điều tra, giải quyết vụ tai nạn giao thông trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thông báo ai biết thông tin về vụ tai nạn giao thông và 2 người phụ nữ trên xe máy liên hệ với đơn vị, gặp điều tra viên Lưu Minh Hòa (số điện thoại 0914588568).

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Công an xã Hra đã mời đại diện gia đình và các em có hành vi ném đá xe khách đến làm việc, yêu cầu phối hợp giáo dục, khắc phục hậu quả. Ảnh: Đ.T

Cần ngăn chặn hành vi ném đá vào xe khách

Tin tức

(GLO)- Vụ việc xe khách bị ném đá trên quốc lộ 19 đoạn qua xã Hra (tỉnh Gia Lai) mới đây một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về hành vi tưởng chừng là trò nghịch ngợm nhưng có thể gây hậu quả nghiêm trọng.

Nhanh chóng bắt giữ đối tượng trộm cắp liên tỉnh

Nhanh chóng bắt giữ đối tượng trộm cắp liên tỉnh

Tin tức

(GLO)- Lúc 19 giờ 30 phút, ngày 26-6-2026, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an phường Hội Phú tiến hành bắt khẩn cấp N.X.B. (14 tuổi, trú tại thôn 2, Ea Kar, tỉnh Đăk Lăk) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

null