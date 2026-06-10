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Khởi tố tài xế xe đầu kéo trong vụ tai nạn khiến 2 người chết ở đèo Chư Sê

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với tài xế Trần Văn Hòa (SN 1993, trú tại xã Phú Túc) liên quan đến vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng khiến 2 người tử vong ở đèo Chư Sê.

Theo hồ sơ, khoảng 16 giờ 20 phút ngày 19-4, Hòa điều khiển xe đầu kéo BKS 81A-559.xx lưu thông theo hướng từ xã Ia Hrú đến xã Phú Thiện trên quốc lộ 25.

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Tài xế xe đầu kéo gây tai nạn chết 2 người trên đèo Chư Sê đã bị khởi tố. Ảnh: Văn Cường

Khi đến khúc cua trên đèo Chư Sê (xã Chư A Thai), xe đầu kéo va chạm với xe máy BKS 81S1-224.xx do ông S.N. (SN 1970) điều khiển chở theo anh R.W. (SN 1987) cùng trú tại xã Chư Pưh. Vụ tai nạn khiến 2 nạn nhân đi xe máy tử vong.

Bước đầu xác minh tài xế Hòa có giấy phép lái xe hạng FC theo quy định, không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy.

Qua điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra xác định vụ tai nạn có lỗi hỗn hợp của cả 2 người điều khiển phương tiện. Ông N. điều khiển xe trong tình trạng đã sử dụng rượu bia, không chú ý quan sát, trong khi Hòa điều khiển xe lấn sang làn đường bên trái chiều đi của mình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với Hòa về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Với ông N., vì nạn nhân đã tử vong nên không xem xét trách nhiệm hình sự.

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