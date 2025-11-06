(GLO)- Chiều 6-11, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa đèo Chư Sê trên quốc lộ 25 để cứu hộ 1 xe tải bị lật.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 45 phút ngày 6-11, 1 xe tải loại 2,5 tấn lưu thông theo hướng từ xã Chư A Thai đến xã Chư Sê đã bất ngờ bị lật ngang trên đèo Chư Sê. Rất may tài xế cùng phụ xe đều không bị chấn thương.

Xe tải bị lật trên đèo Chư Sê. Ảnh: Văn Ngọc

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 1 phối hợp cùng Công an xã Chư A Thai khẩn trương đến hiện trường bảo vệ an toàn giao thông và hỗ trợ công tác cứu hộ.

Để đảm bảo việc cứu hộ được thực hiện khẩn trương, an toàn trong thời tiết mưa gió, lực lượng chức năng đã tạm thời phong tỏa giao thông trên đèo Chư Sê, cấm các phương tiện qua lại.

Đèo Chư Sê bị phong tỏa tạm thời để phục vụ công tác cứu hộ. Ảnh: Văn Ngọc

Đến khoảng 15 giờ 20 phút cùng ngày, xe tải đã được cứu hộ đến địa điểm an toàn, giao thông trên khu vực trở lại thông suốt.