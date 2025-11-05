Cảnh sát giao thông Gia Lai giúp đỡ gia đình đi xe máy từ Đồng Nai về Thanh Hóa

(GLO)- Chiều 4-11, cán bộ Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Tuy Phước (Phòng CSGT-Công an tỉnh Gia Lai) đã giúp đỡ gia đình anh Cao Sỹ Tùng (SN 1982, ở tỉnh Thanh Hóa) khi anh cưỡi xe máy chở vợ và 2 con nhỏ về quê từ tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, lúc 15 giờ 30 phút ngày 4-11, trung tá Nguyễn Văn Thành-Phó trạm trưởng Trạm CSGT Tuy Phước trong lúc làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1, đoạn trước trụ sở đơn vị (thuộc địa bàn xã Tuy Phước) thì thấy anh Tùng chở người phụ nữ cùng 2 cháu nhỏ trên chiếc xe máy cũ kỹ, lỉnh kỉnh đồ đạc, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Gia đình anh Tùng đi đến địa phận xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) sau nhiều ngày đêm di chuyển bằng xe máy. Ảnh: Nguyễn Chơn

Qua tìm hiểu, được biết anh Tùng đang chở vợ là chị Vũ Khánh Linh (SN 1995, trú TP. Hồ Chí Minh) cùng hai con là cháu Huỳnh Cao Minh T. (SN 2015) và con gái nhỏ mới hơn 10 tháng tuổi.

Anh Tùng chia sẻ, gần 20 năm trước anh rời quê vào Nam làm thuê làm mướn kiếm sống rồi kết duyên với mẹ cháu T. Hai người chung sống với nhau rồi sinh cháu T. nhưng không đăng ký kết hôn. Khi T. được 1 tuổi thì chị bỏ đi, anh Tùng sống cảnh gà trống nuôi con.

Trạm CSGT Tuy Phước san sẻ, giúp đỡ gia đình anh Tùng. Ảnh: Nguyễn Chơn

Năm 2020, anh Tùng đến với chị Linh - người phụ nữ “lỡ một lần đò”, lại khuyết tật bàn chân. Tháng 1-2025, hai vợ chồng sinh con gái nhưng vì chưa hoàn tất thủ tục hôn nhân nên bé gái đến nay vẫn chưa được khai sinh.

Cách đây hơn 2 tuần, anh Tùng thấy con trai có nhiều dấu hiệu bất thường, khi ăn đau bụng, uống nước vào thì ói. Anh đưa con đi khám tại Bệnh viện Nhi đồng (TP. Hồ Chí Minh) và Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai (tỉnh Đồng Nai). Cả 2 lần khám bác sĩ đều chẩn đoán cháu bị nang thận, cần phải phẫu thuật với chi phí hàng chục triệu đồng.

Cán bộ Trạm CSGT Tuy Phước hỗ trợ chuyển hành lý và xe máy của gia đình lên xe khách. Ảnh: Nguyễn Chơn

Vì quá túng thiếu, anh Tùng quyết định đưa vợ con về quê nương nhờ sự giúp đỡ từ người thân, gia đình. Không đủ tiền đi xe khách, anh quyết định chở vợ con về Thanh Hóa bằng xe máy. Chiều 31-10, gia đình 4 người xuất phát từ Đồng Nai khi trong túi chỉ còn hơn 600.000 đồng.

“Trước khi đến Gia Lai, gia đình tôi nhận được sự giúp đỡ từ các đơn vị Công an và những người dân tốt bụng nên cầm cự được đến đây. Nhìn con gái nhỏ vì mắc mưa, ngủ quán xá ven đường mà bị sổ mũi, tay chân sưng tấy vì muỗi, côn trùng cắn, vợ chồng tôi đau lòng nhưng bất lực…”-anh Tùng chia sẻ.

Anh Tùng và vợ con được hỗ trợ vé xe miễn phí để di chuyển từ Gia Lai về Thanh Hóa. Ảnh: Nguyễn Chơn

Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Tùng, các cán bộ Trạm CSGT Tuy Phước đã hỗ trợ số tiền 2 triệu đồng và vé xe khách giường nằm miễn phí để anh chị và 2 con nhỏ về quê nhanh chóng, an toàn.

“Mấy hôm nay nghe tin sắp có bão lớn mà vợ chồng lo lắng, sợ hai đứa nhỏ không trụ nổi. May mắn hôm nay cả nhà được các anh CSGT thương tình giúp đỡ…”-chị Linh xúc động chia sẻ trước lúc lên xe khách.