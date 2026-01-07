Ia Krêl kịp thời xác minh làm rõ và xử lý vụ sập tường ở khu tái định cư dành cho hộ nghèo

(GLO)- Ngày 6-1, ông Nguyễn Quốc Tư - Chủ tịch UBND xã Ia Krêl (tỉnh Gia Lai) cho biết đã chỉ đạo Công an xã và các đơn vị liên quan làm rõ vụ sập tường nhà dân ở khu tái định cư cho hộ nghèo trên địa bàn.

Trước đó, tài khoản Facebook có tên T.T.H. đã đăng tải đoạn clip dài hơn 5 phút ghi lại cảnh một bức tường lớn trong ngôi nhà đang xây thuộc dự án xây nhà an sinh xã hội cho người dân ở làng Le 2 (xã Ia Krêl) bị đổ sập.

Trong clip, một số người dân bức xúc về việc nhà thầu xây dựng kém chất lượng, ảnh hưởng đến công trình dành cho người nghèo. Dù thời tiết không có gió bão, song 1 bức tường lớn vẫn đổ sập hoàn toàn. Điều này làm dấy lên lo ngại về việc ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người dân sau khi dọn vào ở.

Nhiều căn nhà đang được xây dựng tại khu tái định cư ở làng Le 2. Ảnh: Văn Ngọc

Ngoài ra, người quay clip cũng đề nghị cơ quan chức năng cần xem xét lại nhà thầu và cho biết có 1 người dân bức xúc lên tiếng ý kiến đã bị nhóm thợ xây tại đây chửi bới, hành hung dẫn đến phải nhập viện.

Đoạn clip trên nhanh chóng được nhiều người dân chia sẻ. Hầu hết đều tỏ thái độ đồng tình với người quay clip khi công trình ý nghĩa dành cho người nghèo nhưng lại đặt ra dấu hỏi lớn về chất lượng.

Bức tường bị sập hoàn toàn vào ngày 27-12-2025. Ảnh chụp màn hình

Trao đổi với phóng viên về vấn đề này, ông Nguyễn Quốc Tư - Chủ tịch UBND xã Ia Krêl - cho hay: Trưa 27-12, UBND xã nhận được tin báo về vụ mâu thuẫn dẫn đến xô xát của một nhóm người dân với nhóm thợ xây tại công trình xây nhà ở cho hộ nghèo ở làng Le 2.

UBND xã đã chỉ đạo Công an xã đến hiện trường xác minh. Qua đó xác định công trình trên thực hiện theo Kế hoạch số 1334/KH-UBND ngày 5-6-2023 của UBND tỉnh để hỗ trợ xây nhà ở cho hộ thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Chương trình có tổng vốn đầu tư gần 600 tỷ đồng, với 16 dự án, trong đó, huyện Đức Cơ (cũ) có 1 dự án tại làng Le 2, xã Ia Lang cũ (nay là xã Ia Krêl).

Dự án tại làng Le 2 có 105 hộ, hiện đã triển khai xây dựng nhà ở cho 60 hộ. Mỗi hộ thuộc dự án được Nhà nước hỗ trợ 44 triệu đồng và hỗ trợ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội 40 triệu đồng.

Toàn bộ số tiền trên được chuyển cho người dân để họ tự cân đối thuê nhà thầu xây dựng theo đúng thiết kế mẫu của khu tái định cư. Mỗi lô đất có diện tích 180 m2 , trong đó diện tích đất ở là 36 m2.

Trong quá trình xây dựng, 1 căn nhà đã bị sập tường chưa rõ nguyên nhân. Khi tường vừa sập, 1 người dân (cũng làm nghề thầu xây dựng trên địa bàn) thấy sự việc nên đến ý kiến với nhóm thợ xây và cho rằng công trình có chất lượng kém. Vì thế, giữa 2 bên đã xảy ra cãi cọ, xô xát. Người nhà của người dân này sau đó đã dùng điện thoại quay video rồi đăng tải lên mạng xã hội.

“Sự việc sập tường là có, song đây không phải là công trình Nhà nước xây dựng. UBND xã chỉ giao vốn, còn lựa chọn nhà thầu thế nào đều do người dân tự quyết. Do đó, người dân đăng tải video không rõ ràng, khiến nhiều người hiểu nhầm, ảnh hưởng đến hình ảnh của công trình mang ý nghĩa lớn đối với đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương” - ông Tư nhấn mạnh.

Căn nhà bị sập tường đã được xây dựng lại. Ảnh: Văn Ngọc

Cũng theo ông Tư, UBND xã đã giao Phòng Kinh tế thường xuyên giám sát chất lượng cũng như tiến độ của công trình. Sau khi vụ sập tường xảy ra, UBND xã đã yêu cầu nhà thầu khẩn trương khắc phục và hiện đã hoàn thành phần thô của căn nhà cho người dân. Chủ sở hữu của căn nhà cũng không có ý kiến gì về sự việc trên.

Chủ tịch UBND xã Ia Krêl khẳng định: “Chất lượng công trình luôn được UBND xã giám sát thường xuyên. Đơn vị cũng đã vận động người dân gỡ bỏ video gây hiểu nhầm trên. Đồng thời, Công an xã cũng lập hồ sơ, triệu tập những người có liên quan trong vụ xô xát đến làm việc, đảm bảo xử lý nghiêm những người có hành vi sai phạm”.