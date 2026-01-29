Thực hiện nghiêm việc xác minh hồ sơ đăng ký xin nhận nuôi trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại xã Ia Mơ

(GLO)- Ngày 27-1, UBND tỉnh Gia Lai có Công văn số 1173/ UBND-KGVX yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan thực hiện nghiêm chỉ đạo về hướng dẫn xác minh hồ sơ đăng ký xin nhận nuôi trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại xã Ia Mơ.

Theo UBND tỉnh, sự việc bé Thiện An - trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại xã Ia Mơ từ khi mới lọt lòng được tìm thấy và cứu sống tạo dư luận xã hội quan tâm rất lớn. Thế nhưng, việc xét duyệt hồ sơ đăng ký nhận con nuôi đối với trường hợp cụ thể này được tiến hành chưa đảm bảo, gây dư luận xấu; đồng thời nhiều đối tượng tiếp cận và đưa hình ảnh nhằm mục đích câu like, câu view.

Do vậy, ngày 30-12-2025, UBND tỉnh có văn bản yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ và đặc biệt phải bảo vệ quyền lợi cho cháu bé, đảm bảo cháu được nhận nuôi với điều kiện tốt nhất, an toàn và được bảo vệ hình ảnh, nhất là hình ảnh nhạy cảm (clip đào bới cứu cháu, clip, hình ảnh điều trị, chăm nuôi cháu tại Bệnh viện Nhi tỉnh).

Cháu bé được chăm sóc tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện

Tuy nhiên đến nay, qua 1 tháng triển khai, các đơn vị liên quan chưa đề xuất biện pháp xử lý dứt điểm sự việc. Sở Y tế với trách nhiệm là cơ quan chuyên trách thực hiện các biện pháp hỗ trợ, bảo vệ trẻ em nhưng không thực hiện hết trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao. UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế nghiêm khắc kiểm điểm việc chậm triển khai thực hiện nhiệm vụ nêu trên, báo cáo UBND tỉnh trước 15 giờ ngày 29-1-2026.

Đồng thời, Sở Y tế có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan rà soát, hướng dẫn UBND xã Ia Mơ thực hiện xác minh các hồ sơ đăng ký xin nhận con nuôi đối với trường hợp bé sơ sinh nêu trên, xử lý đúng quy định, đảm bảo nguyên tắc thực hiện quyền trẻ em được quy định tại Luật Trẻ em; báo cáo, tham mưu UBND tỉnh theo thẩm quyền trước ngày 29-1-2026.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND xã Ia Mơ khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 8773/UBND-KGVX ngày 30-12-2025.

Theo báo cáo của Sở Y tế, qua kiểm tra, xác minh, các hồ sơ đăng ký xin nhận nuôi bé sơ sinh bị bỏ rơi tại xã Ia Mơ chưa đảm bảo theo quy định hiện hành (qua kiểm tra 5 hồ sơ, có 4 hồ sơ bị thiếu thành phần hồ sơ; 1 hồ sơ đủ thành phần hồ sơ nhưng sai mẫu phôi giấy chứng nhận nuôi con nuôi, sai thông tin CCCD của người nhận nuôi, thiếu số của giấy chứng nhận..., phiếu kiểm soát thủ tục hành chính không đủ chữ ký).

Cùng với đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND xã Ia Mơ làm rõ trách nhiệm, xử lý đảm bảo đúng quy trình, quy định; hoàn thành nhiệm vụ, báo cáo và tham mưu đề xuất UBND tỉnh (qua Sở Y tế) trước 10 giờ ngày 29-1-2026.

Tại Công văn, UBND tỉnh giao Công an tỉnh, Sở Tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện xác minh hồ sơ đăng ký xin nhận nuôi đối với trường hợp bé sơ sinh nêu trên; hướng dẫn UBND xã Ia Mơ xử lý đúng theo các quy định của pháp luật về quy trình lựa chọn, điều kiện, thành phần hồ sơ, thủ tục nhận con nuôi tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; xử lý hoặc kiến nghị xử lý nếu có vi phạm.

Theo UBND tỉnh, hiện nay, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều trang đưa hình ảnh của cháu bé, nhiều trang lập tên cháu bé đưa hình ảnh, nhất là hình ảnh nhạy cảm nhằm mục đích câu like, câu view. UBND yêu cầu thủ trưởng các cơ quan liên quan có biện pháp bảo vệ hình ảnh, quyền riêng tư của cháu bé theo luật định; ngăn chặn và không phát tán clip nhạy cảm, hình ảnh ghi lại quá trình phát hiện, đào bới cứu sống và điều trị chăm sóc cháu; tiếp tục chăm sóc, tìm điều kiện tốt nhất để cháu được sống và phát triển trong môi trường an toàn, hạnh phúc.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương phối hợp triển khai thực hiện. Đối với những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền thì báo cáo, tham mưu UBND tỉnh theo quy định.