Hỗ trợ kinh phí chăm sóc cháu bé bị bỏ rơi tại rừng cao su Ia Mơ

(GLO)- Chiều 9-12, bà Ksor Hiền-Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai đã đến thăm và trao 2 triệu đồng cho Tổ Công tác xã hội (Bệnh viện Nhi tỉnh) để hỗ trợ chăm sóc, điều trị cho cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi tại rừng cao su xã Ia Mơ.

Số tiền trên được trích từ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Gia Lai.

Phó Giám đốc Sở Y tế Ksor Hiền (ngoài cùng bên trái) đến thăm và trao 2 triệu đồng hỗ trợ chăm sóc cho bé sơ sinh bị bỏ rơi tại xã Ia Mơ. Ảnh: CTV

Trước đó, vào lúc 0 giờ 25 phút ngày 9-12, Bệnh viện Nhi tỉnh tiếp nhận bé gái sơ sinh cân nặng 2,7kg do anh Ksor H Trung-Nhân viên Trạm Y tế xã Ia Mơ chuyển đến.

Theo nhận định ban đầu, cháu bé được người dân phát hiện tại rừng cao su xã Ia Mơ với nhiều vết xước ở vùng mặt, không rõ người thân, không rõ thời gian sinh.

Ngay sau khi tiếp nhận, các y-bác sĩ đã khám kiểm tra sức khỏe, xử lý theo quy trình của bệnh viện. Hiện tình trạng sức khỏe cháu bé đã ổn định và đang được chăm sóc tích cực tại Khoa Sơ sinh.