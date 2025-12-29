Bộ Xây dựng hỗ trợ 1 tỷ đồng giúp tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả thiên tai

(GLO)- Chiều 29-12, đoàn công tác do Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Xây dựng Đào Văn Tiến làm trưởng đoàn đã trao kinh phí 1 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả thiên tai. Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương.

Tại chương trình, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Xây dựng Đào Văn Tiến chia sẻ với những khó khăn, mất mát mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai đang phải đối mặt do ảnh hưởng của 2 đợt bão lũ liên tiếp.

Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Xây dựng Đào Văn Tiến (thứ 4 từ phải sang) trao bảng tượng trưng hỗ trợ 1 tỷ đồng cho tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: Trung Nghĩa

Đánh giá cao sự chủ động, nỗ lực của địa phương trong công tác ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, đồng chí Đào Văn Tiến tin tưởng, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp của các bộ, ngành Trung ương, cùng tinh thần đoàn kết của chính quyền và nhân dân, tỉnh Gia Lai sẽ sớm vượt qua khó khăn, phục hồi sau thiên tai và tiếp tục phát triển bền vững.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Bộ Xây dựng đối với nhân dân Gia Lai; đồng thời, thông tin khái quát về công tác phòng - chống và khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương (thứ 4 từ trái sang) thông tin về công tác khắc phục thiên tai của tỉnh Gia Lai. Ảnh: Trung Nghĩa

Cụ thể, sau bão lũ, tỉnh Gia Lai tập trung triển khai các giải pháp hỗ trợ người dân tái thiết cuộc sống, trong đó chú trọng xây dựng nhà ở và các khu tái định cư cho các hộ dân vùng bị ảnh hưởng.

Hiện tỉnh đang đẩy mạnh triển khai "Chiến dịch Quang Trung" nhằm bảo đảm chỗ ở ổn định cho người dân và nỗ lực để về đích sớm hơn so với thời gian Chính phủ đề ra.

Đối với nguồn kinh phí hỗ trợ của Bộ Xây dựng, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương khẳng định tỉnh sẽ sử dụng đúng mục đích, kịp thời hỗ trợ người dân sớm ổn định đời sống sau thiên tai.