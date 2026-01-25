“Xuân yêu thương” sẻ chia với bệnh nhân nghèo, học sinh vùng khó Tây Gia Lai

(GLO)- Trong khuôn khổ chương trình “Xuân yêu thương vì bệnh nhân nghèo”, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động chăm lo an sinh xã hội ý nghĩa tại khu vực phía Tây tỉnh, hướng đến các đối tượng yếu thế, bệnh nhân nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trao 25 suất quà cho học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại khu tập thể học sinh Trường THPT Ya Ly. Ảnh: Minh Trí

Cụ thể, ngày 22-1, Đoàn đã trao tặng 140 suất quà cho các đối tượng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp Pleiku với tổng trị giá 25 triệu đồng; trao 80 suất quà cho trẻ em tại Làng trẻ em SOS Pleiku với tổng trị giá 20 triệu đồng và trao 25 suất quà cho học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại khu tập thể học sinh Trường THPT Ya Ly với tổng trị giá 15 triệu đồng.

Trao tặng quà Tết cho bệnh nhân nghèo. Ảnh: Minh Trí

Tiếp đó, ngày 23-1, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh phối hợp với Công ty Xổ số kiến thiết Gia Lai tổ chức chương trình “Xuân yêu thương vì bệnh nhân nghèo” tại Bệnh viện Nhi tỉnh và Bệnh viện Đa khoa Gia Lai.

Tại đây, Ban tổ chức đã trao tặng 300 suất quà cho các bệnh nhân nghèo đang điều trị nội trú, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng. Tổng kinh phí là 150 triệu đồng.

Cùng với đó, Phân hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Bác Ái tổ chức nấu và phát 300 suất cơm miễn phí cho bệnh nhân tại Bếp ăn tình thương của Bệnh viện Đa khoa Gia Lai.

Dịp này, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh cũng đã trao bằng khen cho Phân hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Bác Ái nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực trong công tác thiện nguyện năm 2025.

Ngày 24-1, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Gia Lai và Công ty cổ phần Cảng Thị Nại tiếp tục tổ chức chương trình dành cho học sinh nghèo là con em đồng bào dân tộc thiểu số tại Trường Tiểu học Đăk Tơ Ve.

Các suất quà Tết được Đoàn trao tặng cho 200 học sinh Trường Tiểu học Đăk Tơ Ve. Ảnh: Huy Toàn

Tại đây, 200 suất quà (mỗi suất trị giá 700 nghìn đồng) với tổng kinh phí 140 triệu đồng đã được trao tặng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, Công ty cổ phần Cảng Thị Nại còn tài trợ 20 chiếc xe đạp trị giá 30 triệu đồng cho học sinh. Trước đó, Hội cũng vận động nhà hảo tâm trao tặng thêm 15 xe đạp, góp phần hỗ trợ việc đi lại, tiếp sức các em đến trường.

Trao tặng xe đạp cho học sinh nghèo Trường Tiểu học Đăk Tơ Ve. Ảnh: Huy Toàn

Chuỗi hoạt động “Xuân yêu thương vì bệnh nhân nghèo” không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ thiết thực về vật chất mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, nhân ái; thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh cùng các tổ chức, doanh nghiệp đối với công tác chăm lo an sinh xã hội, đặc biệt tại khu vực phía Tây tỉnh trước thềm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.