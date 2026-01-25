Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

“Xuân yêu thương” sẻ chia với bệnh nhân nghèo, học sinh vùng khó Tây Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
TRẦN THÚY
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Trong khuôn khổ chương trình “Xuân yêu thương vì bệnh nhân nghèo”, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động chăm lo an sinh xã hội ý nghĩa tại khu vực phía Tây tỉnh, hướng đến các đối tượng yếu thế, bệnh nhân nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

z7458858997874-7da9306dfabbb238e3f000bda1f8f160.jpg
Trao 25 suất quà cho học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại khu tập thể học sinh Trường THPT Ya Ly. Ảnh: Minh Trí

Cụ thể, ngày 22-1, Đoàn đã trao tặng 140 suất quà cho các đối tượng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp Pleiku với tổng trị giá 25 triệu đồng; trao 80 suất quà cho trẻ em tại Làng trẻ em SOS Pleiku với tổng trị giá 20 triệu đồng và trao 25 suất quà cho học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại khu tập thể học sinh Trường THPT Ya Ly với tổng trị giá 15 triệu đồng.

trao-tang-qua-tet-cho-benh-nhan-ngheo-nguoi-dong-bao-dan-toc-thieu-so.jpg
Trao tặng quà Tết cho bệnh nhân nghèo. Ảnh: Minh Trí

Tiếp đó, ngày 23-1, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh phối hợp với Công ty Xổ số kiến thiết Gia Lai tổ chức chương trình “Xuân yêu thương vì bệnh nhân nghèo” tại Bệnh viện Nhi tỉnh và Bệnh viện Đa khoa Gia Lai.

Tại đây, Ban tổ chức đã trao tặng 300 suất quà cho các bệnh nhân nghèo đang điều trị nội trú, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng. Tổng kinh phí là 150 triệu đồng.

Cùng với đó, Phân hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Bác Ái tổ chức nấu và phát 300 suất cơm miễn phí cho bệnh nhân tại Bếp ăn tình thương của Bệnh viện Đa khoa Gia Lai.

Dịp này, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh cũng đã trao bằng khen cho Phân hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Bác Ái nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực trong công tác thiện nguyện năm 2025.

Ngày 24-1, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Gia Lai và Công ty cổ phần Cảng Thị Nại tiếp tục tổ chức chương trình dành cho học sinh nghèo là con em đồng bào dân tộc thiểu số tại Trường Tiểu học Đăk Tơ Ve.

xuan-yeu-thuong-se-chia-voi-benh-nhan-ngheo-hoc-sinh-vung-kho-tay-gia-lai.jpg
Các suất quà Tết được Đoàn trao tặng cho 200 học sinh Trường Tiểu học Đăk Tơ Ve. Ảnh: Huy Toàn

Tại đây, 200 suất quà (mỗi suất trị giá 700 nghìn đồng) với tổng kinh phí 140 triệu đồng đã được trao tặng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, Công ty cổ phần Cảng Thị Nại còn tài trợ 20 chiếc xe đạp trị giá 30 triệu đồng cho học sinh. Trước đó, Hội cũng vận động nhà hảo tâm trao tặng thêm 15 xe đạp, góp phần hỗ trợ việc đi lại, tiếp sức các em đến trường.

1-trao-tang-xe-dap-cho-hoc-sinh-ngheo-truong-tieu-hoc-dak-to-ve.jpg
Trao tặng xe đạp cho học sinh nghèo Trường Tiểu học Đăk Tơ Ve. Ảnh: Huy Toàn

Chuỗi hoạt động “Xuân yêu thương vì bệnh nhân nghèo” không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ thiết thực về vật chất mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, nhân ái; thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh cùng các tổ chức, doanh nghiệp đối với công tác chăm lo an sinh xã hội, đặc biệt tại khu vực phía Tây tỉnh trước thềm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các đoàn viên thanh niên và nhà hảo tâm tổ chức chương trình Xuân tình nguyện, tặng quà Tết cho người dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các xã vùng sâu tỉnh Gia Lai dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Xuân tình nguyện lan tỏa yêu thương nơi vùng khó Gia Lai

Đời sống

(GLO)- Những ngày cuối năm, không khí xuân tình nguyện lan tỏa khắp các xã vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Gia Lai. Các hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã góp phần mang mùa xuân ấm áp, nghĩa tình đến với những vùng còn nhiều gian khó.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai vượt nhiều chỉ tiêu trong năm khó khăn

Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai vượt nhiều chỉ tiêu trong năm khó khăn

Đời sống

(GLO)- Trong năm 2025, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, bám sát chỉ đạo của BHXH Việt Nam và UBND tỉnh, qua đó đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần bảo đảm quyền lợi của người dân, người lao động và giữ vững trụ cột an sinh xã hội trên địa bàn.

Sôi nổi hoạt động chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Phụ nữ tỉnh Gia Lai: Sôi nổi hoạt động chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng

Xã hội

(GLO)- Thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa trong cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ.

Hỗ trợ kịp thời trẻ em và gia đình khó khăn sau thiên tai

Hỗ trợ kịp thời trẻ em và gia đình khó khăn sau thiên tai

Từ thiện

(GLO)- Chương trình hỗ trợ tiền mặt cho các hộ gia đình có trẻ em bị ảnh hưởng bởi bão lũ do Ðại sứ quán Australia tại Việt Nam phối hợp triển khai đã kịp thời đến với người dân, góp phần giúp khắc phục khó khăn sau thiên tai, đồng thời lan tỏa tinh thần nhân văn và tình hữu nghị giữa hai quốc gia.

null