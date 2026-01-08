Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Gia Lai thăm, tặng quà tại Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn

(GLO)- Hòa trong không khí chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 thành công tốt đẹp, sáng 7-1, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Gia Lai tổ chức chuyến thăm và tặng quà tại Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn (phường Hoài Nhơn Tây).

Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Gia Lai trao quà tại Trung tâm Nuôi dưỡng Người tâm thần Hoài Nhơn. Ảnh: ĐVCC

Tại đây, đoàn đã ân cần thăm hỏi, động viên tinh thần các bệnh nhân đang được chăm sóc.

Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc đang đến gần, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Gia Lai đã trao tặng 548 suất quà với tổng trị giá 100 triệu đồng, góp phần mang đến niềm vui, sự ấm áp và động viên tinh thần cho các đối tượng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm.