Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Gia Lai thăm, tặng quà tại Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn

(GLO)- Hòa trong không khí chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 thành công tốt đẹp, sáng 7-1, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Gia Lai tổ chức chuyến thăm và tặng quà tại Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn (phường Hoài Nhơn Tây).
Tại đây, đoàn đã ân cần thăm hỏi, động viên tinh thần các bệnh nhân đang được chăm sóc.
Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc đang đến gần, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Gia Lai đã trao tặng 548 suất quà với tổng trị giá 100 triệu đồng, góp phần mang đến niềm vui, sự ấm áp và động viên tinh thần cho các đối tượng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm.
(GLO)- Sáng 30-11, Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà cho 170 bệnh nhân Bệnh viện Tâm thần Quy Nhơn bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 và đợt ngập sâu kéo dài; tổng giá trị quà tặng gần 150 triệu đồng.
(GLO)- Chiều 29-12, đoàn công tác do Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Xây dựng Đào Văn Tiến làm trưởng đoàn đã trao kinh phí 1 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả thiên tai. Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương.
(GLO)- Ngày 27-12, Ban Tổ chức dự án “The Knowledge Express - Mỗi trang sách, một ước mơ” đã trao tặng 4 kệ sách di động với hơn 600 đầu sách thiếu nhi cho Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân cùng 3 điểm trường: làng Ia Choan Luh, làng U Diếp và làng Chư Ruồi Sul (thuộc xã Al Bá, tỉnh Gia Lai).
(GLO)- Ngày 27-12, Đoàn xã Ia Dreh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công ty TNHH Xã hội Joy Foundation và Biti’s tổ chức chương trình “Nước sạch cho vùng cao”, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo và tặng quà học sinh xã Ia Dreh.
(GLO)- Sáng 27-12, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Nữ Doanh nhân TP. Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình “Siêu thị 0 đồng” nhằm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi bão lụt năm 2025 trên địa bàn tỉnh.
(GLO)- Chiều 16-12, Công an xã Ia O (tỉnh Gia Lai) phối hợp với đoàn thiện nguyện TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Áo ấm biên cương”, trao quà cho 300 hộ dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã biên giới.
(GLO)- Ngày 16-12, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ TP. Hà Nội tổ chức tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại xã Canh Vinh. Cùng với đó, Tập đoàn Bảo Việt cũng trao những phần quà ý nghĩa đến người dân và học sinh xã Tuy Phước Đông.
(GLO)- Chiều 16-12, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai phối hợp với Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai cùng các nhà hảo tâm đã trao 131,45 triệu đồng hỗ trợ chi phí điều trị cho em Nguyễn Lê Anh Vũ - Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn bị tai nạn giao thông.
(GLO)- Ngày 12-12, Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội từ thiện và hỗ trợ phát triển cộng đồng Fly To Sky, Nhóm từ thiện Fly To Sky phối hợp với Dự án Care & Share tổ chức chương trình tình nguyện “Gửi niềm tin-Trao hy vọng” tại xã Phú Túc (tỉnh Gia Lai).
(GLO)- Ngày 12-12, Quỹ Hy vọng và Công ty Cổ phần bán lẻ Kỹ thuật số FPT phối hợp với UBND xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) tặng quà và kinh phí hỗ trợ Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Viết Xuân tái thiết sau bão, lũ.
(GLO)- Chiều 10-12, tại trụ sở UBND phường Quy Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai), Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)-Chi nhánh Quy Nhơn đã trao kinh phí hỗ trợ cho các trường học trên địa bàn để khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra.
(GLO)- Sáng 10-12, Thanh tra Công an tỉnh Gia Lai, Ủy ban Kiểm tra Công an tỉnh; Trường Tiểu học Trần Nhân Tông (phường Đông A, tỉnh Ninh Bình) phối hợp với Ban Giám hiệu Trường Tiểu học và THCS Quang Trung, chính quyền địa phương tặng quà cho học sinh và hộ nghèo trên địa bàn xã Ia Tul.
(GLO)- Ngày 6 và 7-12, Công an xã Hra (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Áo ấm cho em” 2025. Theo đó, Ban tổ chức chương trình trao quà cho học viên lớp học tình thương tại làng KDung và học sinh Trường Tiểu học Hra số 1 (xã Hra).
(GLO)- Chiều 7-12, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân cùng đại diện Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai đã đến thăm, trao quà hỗ trợ người dân bị thiệt hại do các đợt bão lũ vừa qua tại làng Kret Krot, xã Hra.