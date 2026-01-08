Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Từ thiện

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Gia Lai thăm, tặng quà tại Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
THẢO KHUY
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Hòa trong không khí chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 thành công tốt đẹp, sáng 7-1, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Gia Lai tổ chức chuyến thăm và tặng quà tại Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn (phường Hoài Nhơn Tây).

hoi-nu-doanh-nhan.jpg
Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Gia Lai trao quà tại Trung tâm Nuôi dưỡng Người tâm thần Hoài Nhơn. Ảnh: ĐVCC

Tại đây, đoàn đã ân cần thăm hỏi, động viên tinh thần các bệnh nhân đang được chăm sóc.

Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc đang đến gần, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Gia Lai đã trao tặng 548 suất quà với tổng trị giá 100 triệu đồng, góp phần mang đến niềm vui, sự ấm áp và động viên tinh thần cho các đối tượng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm.

hoi-nu-doanh-nhan-3.jpg
Các thành viên trong đoàn ân cần thăm hỏi, động viên tinh thần các bệnh nhân được chăm sóc tại Trung tâm. Ảnh: ĐVCC
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Bộ Xây dựng hỗ trợ 1 tỷ đồng giúp tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả thiên tai.

Bộ Xây dựng hỗ trợ 1 tỷ đồng giúp tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả thiên tai

Từ thiện

(GLO)- Chiều 29-12, đoàn công tác do Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Xây dựng Đào Văn Tiến làm trưởng đoàn đã trao kinh phí 1 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả thiên tai. Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương.

Trao tặng kệ sách di động cho học sinh xã Al Bá

Trao tặng kệ sách di động cho học sinh xã Al Bá

Từ thiện

(GLO)- Ngày 27-12, Ban Tổ chức dự án “The Knowledge Express - Mỗi trang sách, một ước mơ” đã trao tặng 4 kệ sách di động với hơn 600 đầu sách thiếu nhi cho Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân cùng 3 điểm trường: làng Ia Choan Luh, làng U Diếp và làng Chư Ruồi Sul (thuộc xã Al Bá, tỉnh Gia Lai).

Trao quà hỗ trợ người dân và học sinh 2 xã Canh Vinh và Tuy Phước Đông, trị giá hơn 843 triệu đồng

Trao quà hỗ trợ người dân xã Canh Vinh và Tuy Phước Đông

Từ thiện

(GLO)- Ngày 16-12, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ TP. Hà Nội tổ chức tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại xã Canh Vinh. Cùng với đó, Tập đoàn Bảo Việt cũng trao những phần quà ý nghĩa đến người dân và học sinh xã Tuy Phước Đông. 

Đoàn trao tặng quà cho các em học sinh và kinh phí hỗ trợ nhà trường mua sắm trang thiết bị phục vụ giảng dạy. Ảnh: Vũ Chi

Tặng quà học sinh và hộ nghèo xã Ia Tul

Xã hội

(GLO)- Sáng 10-12, Thanh tra Công an tỉnh Gia Lai, Ủy ban Kiểm tra Công an tỉnh; Trường Tiểu học Trần Nhân Tông (phường Đông A, tỉnh Ninh Bình) phối hợp với Ban Giám hiệu Trường Tiểu học và THCS Quang Trung, chính quyền địa phương tặng quà cho học sinh và hộ nghèo trên địa bàn xã Ia Tul.

null