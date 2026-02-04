Hỗ trợ 5 triệu đồng cho nữ sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

(GLO)- Sáng 4-2, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao hỗ trợ 5 triệu đồng, trích từ Quỹ bạn đọc Chương trình “Nhịp cầu nhân ái”, cho em Võ Thuận Thảo - học sinh lớp 11A1, Trường THPT số 1 Trần Cao Vân.

Em Võ Thuận Thảo là con gái lớn trong gia đình ông Nguyễn Xuân Thiện (SN 1975, trú tại xã đảo Nhơn Châu). Vừa qua, trong lúc đi biển hái rong mứt để kiếm thêm thu nhập, ông Thiện không may rơi xuống biển và tử vong. Biến cố bất ngờ khiến gia đình rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ông Thiện ra đi đột ngột để lại mẹ già yếu, vợ mắc bệnh ung thư cần điều trị lâu dài, không còn khả năng lao động cùng 4 người con đang trong độ tuổi đến trường. Trong đó, em Thảo là chị cả; 3 em còn lại lần lượt đang học lớp 9, lớp 5 và lớp 3 tại xã đảo Nhơn Châu.

Phó Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai Lương Văn Danh (thứ 2 từ trái sang) trao hỗ trợ cho em Võ Thuận Thảo. Ảnh: NGUYỄN DŨNG

Trong bối cảnh nguồn thu không còn, chi phí sinh hoạt và học tập của các con vượt quá khả năng xoay xở của gia đình. Sự hỗ trợ kịp thời từ Chương trình “Nhịp cầu nhân ái” không chỉ góp phần chia sẻ khó khăn trước mắt mà còn tiếp thêm động lực để các em tiếp tục đến trường, không để việc học dang dở vì hoàn cảnh quá éo le.