Gia Lai tăng cường huy động học sinh đến trường, hạn chế tình trạng bỏ học

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc tăng cường công tác huy động học sinh đến trường và hạn chế tình trạng học sinh bỏ học trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, nhằm bảo đảm quyền được học tập của trẻ em, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo (GD & ĐT) là cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác đưa học sinh ra lớp và duy trì sĩ số học sinh trên phạm vi toàn tỉnh.

Việc triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ cho học sinh, nhất là học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, học sinh dân tộc thiểu số sẽ góp phần hạn chế tình trạng bỏ học giữa chừng. Ảnh: M.T

Triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24-11-2023 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22-8-2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD&ĐT; xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú và các trường nội trú, bán trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới.

Cùng với đó, Sở GD & ĐT phối hợp với Sở Tài chính, Sở Dân tộc và Tôn giáo, các sở, ban, ngành liên quan và UBND cấp xã rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các chính sách đặc thù cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới và hải đảo trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch cụ thể ngay từ đầu năm học; theo dõi sát tình hình chuyên cần của học sinh; kịp thời phát hiện, ngăn ngừa nguy cơ bỏ học; phân công rõ trách nhiệm của hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn trong việc quản lý, duy trì sĩ số học sinh, coi đây là tiêu chí quan trọng trong đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của nhà trường và cá nhân.

Đồng thời, tiếp tục triển khai Cuộc vận động “Mỗi cán bộ quản lý, giáo viên nhận đỡ đầu một học sinh có nguy cơ bỏ học vì đang gặp khó khăn trong học tập”.

Tập trung đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá; tăng cường giáo dục kỹ năng sống, hoạt động trải nghiệm; xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện, tạo động lực để học sinh đến trường.

Đặc biệt, triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ học sinh theo quy định, nhất là học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, học sinh là người dân tộc thiểu số và học sinh vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Đối với Sở Y tế, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phối hợp với ngành giáo dục và UBND cấp xã thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; phòng - chống tình trạng tảo hôn và các yếu tố ảnh hưởng đến việc học tập, chuyên cần của học sinh; lồng ghép hiệu quả các chương trình bảo trợ xã hội nhằm hỗ trợ học sinh đến trường, hạn chế nguyên nhân bỏ học do khó khăn kinh tế gia đình.

Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bảo đảm kinh phí thực hiện các chính sách, chương trình, đề án, kế hoạch, nhiệm vụ liên quan đến công tác phổ cập giáo dục theo quy định.

Ngoài ra, Sở Tài chính phối hợp Sở GD & ĐT cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành các chính sách đặc thù cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới và hải đảo và các chính sách liên quan đến việc huy động học sinh đến trường, phòng - chống học sinh bỏ học trên địa bàn tỉnh.

Bếp ăn bán trú là một trong những giải pháp hiệu quả trong việc huy động học sinh đến trường và duy trì sĩ số ở các trường vùng khó. Ảnh: M.T

Tại Chỉ thị này, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND cấp xã chịu trách nhiệm về công tác đưa học sinh tới trường và duy trì sĩ số học sinh trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác quản lý về dân cư đối với người dân trong độ tuổi đi học; bảo đảm nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống” để làm dữ liệu trong công tác huy động học sinh đến trường.

Bên cạnh đó, chỉ đạo thực hiện “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”; trong đó, lồng ghép hiệu quả các chương trình giảm nghèo, an sinh xã hội nhằm hỗ trợ học sinh đến trường, hạn chế nguyên nhân bỏ học do khó khăn kinh tế gia đình.

Tiếp tục phối hợp với Hội Khuyến học xây dựng và phát triển mô hình “Gia đình, dòng họ hiếu học”; đưa tiêu chí huy động học sinh đến trường và phòng - chống bỏ học vào tiêu chí xét công nhận gia đình, thôn, làng văn hóa và đánh giá, xếp loại cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc.

Chỉ đạo các thôn, làng, khối phố phối hợp chặt chẽ với nhà trường, gia đình trong việc quản lý, vận động học sinh ra lớp; kịp thời nắm bắt hoàn cảnh, nguyên nhân học sinh nghỉ học, bỏ học để có biện pháp hỗ trợ phù hợp. Phát huy vai trò của già làng, người có uy tín, chức sắc tôn giáo, cán bộ Mặt trận, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động học sinh đi học đầy đủ, chuyên cần.

Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với học sinh; huy động nguồn lực xã hội cùng với ngân sách địa phương hỗ trợ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn với phương châm “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Đối với các cơ quan báo chí, truyền thông, phải tập trung tuyên truyền sâu rộng và thường xuyên các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục, về “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” hàng năm; kịp thời đưa tin, giới thiệu các tập thể và cá nhân điển hình trong công tác vận động học sinh đến trường và phòng, chống học sinh bỏ học.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với chính quyền các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức về ý nghĩa của việc học tập, tích cực tham gia phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.