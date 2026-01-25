Học sinh Gia Lai được nghỉ 11 ngày dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ

(GLO)- Ông Phạm Văn Nam - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho biết, Sở vừa ban hành văn bản thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, học sinh, học viên cùng viên chức và người lao động tại các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh được nghỉ Tết Nguyên đán liên tục 11 ngày, bắt đầu từ thứ Năm ngày 12-2 (tức ngày 25 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết Chủ nhật ngày 22-2-2026 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Sau thời gian nghỉ Tết, các cơ sở giáo dục tổ chức cho học sinh trở lại học tập theo kế hoạch năm học 2025-2026.

Học sinh toàn tỉnh sẽ nghỉ Tết Nguyên đán 11 ngày liên tục. Ảnh: Hồ Điểm

Đối với cơ quan Sở GD&ĐT, công chức, viên chức biệt phái và người lao động được nghỉ 9 ngày liên tục từ 14-2 (tức ngày 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến 22-2-2026 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Sở GD&ĐT yêu cầu các trường học tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở học sinh chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong dịp Tết; phối hợp với gia đình quản lý học sinh, bảo đảm an toàn giao thông, phòng - chống cháy nổ, tệ nạn xã hội.

Đồng thời, các đơn vị chủ động bố trí lực lượng trực, bảo đảm an ninh, an toàn trường học trong thời gian nghỉ Tết, tạo điều kiện để học sinh đón Tết vui tươi, lành mạnh và an toàn.