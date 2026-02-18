Ươm mầm yêu thương nơi lớp học, sân trường

(GLO)- Giữa bao bộn bề của việc học tập, nhiều học sinh vẫn âm thầm lan tỏa điều tử tế bằng những việc làm thiết thực, mang tinh thần sẻ chia, cùng cộng đồng hướng đến những mảnh đời khó khăn.

Không đợi đủ nhiều mới cho đi

Một buổi sáng cách đây hơn 2 năm, em Lê Nguyễn Ái Vân (hiện là học sinh lớp 12C1, Trường THPT chuyên Hùng Vương, phường Diên Hồng) thấy nhiều anh chị khoác áo đồng phục của CLB Điều ước thứ 7 (thuộc Đoàn Trường THPT chuyên Hùng Vương) đứng chờ trước cổng trường để trao cho các thí sinh thi vào lớp 10 những cái ôm, lời động viên và món quà nhỏ.

“Từ ấn tượng đẹp đó, em bắt đầu tìm hiểu hoạt động của CLB và yêu thích các hoạt động ở mảng thiện nguyện. Mỗi dự án đều truyền tải năng lượng rất tích cực, thôi thúc em tham gia” - Vân chia sẻ.

Em Lê Nguyễn Ái Vân tích cực tổ chức và tham gia các hoạt động thiện nguyện, đóng góp cho cộng đồng. Ảnh: NVCC

Từ một thành viên Ban Nội dung của CLB Điều ước thứ 7, Vân dần gắn bó sâu hơn với các hoạt động thiện nguyện và hiện là Chủ nhiệm CLB. Dưới sự điều phối của Vân và Ban Chủ nhiệm, CLB đã triển khai nhiều dự án, chương trình như Trao yêu thương - Tết đong đầy, Trung thu cho em…, tập trung trên địa bàn phố Núi.

Nhắc đến chương trình Trung thu cho em, ánh mắt Vân ánh lên niềm xúc động. Bởi Vân đã cùng các thành viên CLB miệt mài lên kế hoạch truyền thông, vận động các nhà hảo tâm và DN ủng hộ. Nhiều nỗ lực liên hệ, thư ngỏ được gửi đi nhưng chỉ nhận lại vài phản hồi ngắn. Có lúc, Vân lo lắng kinh phí không đủ để chương trình diễn ra trọn vẹn.

Vậy nhưng, sau một tháng kiên trì, CLB đã kêu gọi được khoảng 50 triệu đồngtiền mặt và hiện vật. Dịp Trung thu năm 2025, nhờ gây quỹ tốt hơn, chương trình Trung thu cho em thêm rộn ràng với màn múa lân, văn nghệ. CLB đã mang tới nhiều phần quà hỗ trợ các em nhỏ tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai cùng các nơi nuôi dưỡng người có hoàn cảnh bất hạnh, khuyết tật; trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

“Em nghĩ, thiện nguyện hay đóng góp cho cộng đồng không cần phải đợi đến khi mình có đủ nhiều mới có thể cho đi. Chỉ cần chủ động bắt đầu, sẵn sàng bỏ thời gian và tâm sức, mọi người sẽ nhận ra việc giúp đỡ ai đó không hề khó” - Vân chia sẻ.

Bên cạnh vai trò tại CLB Điều ước thứ 7, Vân còn tham gia các hoạt động tình nguyện khác như dọn dẹp vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, nấu suất ăn miễn phí cho người lao động khó khăn. Tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, đồng thời biết cách sắp xếp thời gian học tập hợp lý nên nữ sinh này vẫn có thành tích ấn tượng: Đạt giải khuyến khích học sinh giỏi cấp tỉnh môn Ngữ văn năm học 2023-2024, 11 năm liền là học sinh xuất sắc.

Nhắc về Chủ nhiệm CLB Điều ước thứ 7, em Huỳnh Anh Quân - thành viên Ban Hậu cần của CLB - chia sẻ: “Vân là người rất có trách nhiệm trong công việc, luôn tạo cảm hứng để các thành viên CLB cùng đồng lòng thực hiện nhiều chương trình, dự án, nhất là “thắp lửa” tinh thần đối với những việc khó khăn, thử thách”.

Quyết tâm làm việc thiện nguyện

Ở Trường THPT A Sanh (xã Ia Krái), em Trần Thị Nguyễn Hà (lớp 12A5) là học sinh năng động, tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện. “Năm 2023, em tham gia chương trình tình nguyện hè của xã Ia Krái. Khi trực tiếp trao quà và nhìn thấy nụ cười của các bạn nhỏ, em rất vui. Từ đó, em say mê làm thiện nguyện lúc nào không hay” - Hà kể.

Em Trần Thị Nguyễn Hà (thứ 6 từ trái sang) cùng các bạn bán đồ ăn để gây quỹ tổ chức hoạt động thiện nguyện. Ảnh: NVCC

Tháng 11-2024, Hà mạnh dạn trình bày ý tưởng và đề nghị Ban Giám hiệu nhà trường cho phép thành lập CLB Tình nguyện xanh. Hà đã phát huy vai trò Chủ nhiệm CLB, cùng các thành viên chủ động, sáng tạo nhiều hình thức gây quỹ. Ban đầu, CLB tranh thủ các dịp nhà trường tổ chức sự kiện để bán hàng gây quỹ. Tuy nhiên, hoạt động này không thường xuyên, nguồn thu thiếu ổn định. Từ thực tế đó, Hà nảy ra sáng kiến tổ chức hoạt động “Bữa sáng yêu thương” nhằm tạo nguồn quỹ lâu dài.

Những lần tổ chức gây quỹ đầu tiên cho hoạt động này chưa nhận được nhiều sự ủng hộ, thời gian học tập bị chi phối nên nhiều thành viên CLB đã nản chí. Em Nguyễn Đoàn Thanh Thư, thành viên CLB, cho biết: “Có thời điểm việc gây quỹ gặp nhiều khó khăn nhưng Hà luôn kiên trì, không bỏ cuộc. Sự bền bỉ và tinh thần tích cực của bạn đã động viên các thành viên CLB quyết tâm thực hiện các hoạt động ý nghĩa”.

Ngoài thời gian học tập, em Trần Thị Nguyễn Hà thường dành thời gian tìm cách tổ chức các hình thức gây quỹ hiệu quả cho Câu lạc bộ Tình nguyện xanh. Ảnh: Chu Hằng

Hà đã họp các thành viên, thành lập Ban Truyền thông của CLB, đồng thời nhờ thầy cô hỗ trợ quảng bá các hoạt động của CLB. Nhờ những điều chỉnh kịp thời, CLB dần có những bước tiến và đến nay đã duy trì được nguồn quỹ ổn định.

“Hiện hoạt động “Bữa sáng yêu thương” được CLB tổ chức đều đặn mỗi tuần 2 buổi, mỗi buổi sẽ bán mì trộn và trà sữa để gây quỹ. Bên cạnh đó, trong các hoạt động ngoại khóa của trường, em còn triển khai cho các thành viên CLB bán đồ ăn vặt gây quỹ” - Hà cho hay.

Từ nguồn quỹ có được, CLB đã trao những phần quà thiết thực cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong trường và ở xã Ia Krái. Riêng chương trình “Trăng sáng bản làng” năm 2025, CLB đã phối hợp với Đoàn xã Ia Krái trao 300 suất quà đến các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại làng Yom và làng De Lung 2.

Không chỉ năng nổ trong các hoạt động thiện nguyện, Hà còn duy trì thành tích học tập đáng nể với 11 năm liền là học sinh xuất sắc. Em cũng là “Học sinh 3 tốt” cấp trường trong 2 năm liên tiếp và được vinh danh là thanh niên tiêu biểu ở xã năm 2024. Nỗ lực bền bỉ trong cả học tập lẫn hoạt động xã hội, Hà đã trở thành tấm gương sáng cho nhiều bạn trẻ noi theo.