Lãnh đạo tỉnh dâng hoa tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành và viếng các anh hùng liệt sĩ

(GLO)- Sáng 13-2, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ dâng hoa tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành và viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quy Nhơn.

Tham dự lễ có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Quang cảnh lễ dâng hoa tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành. Ảnh: Bình Dương

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hoa và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của nhà nho yêu nước Nguyễn Sinh Sắc và Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Cả cuộc đời của Người đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đấu tranh cho hòa bình, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân dân thế giới.

Các đại biểu viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quy Nhơn. Ảnh: Bình Dương

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quy Nhơn, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh đã dành phút mặc niệm, dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ. Ảnh: Bình Dương

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu bày tỏ phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2026 và những năm tiếp theo; chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, phát triển nhanh và bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Bình Dương

Sau lễ dâng hoa, dâng hương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến thắp hương tại phần mộ các anh hùng liệt sĩ để tưởng nhớ và tri ân những người con ưu tú của quê hương.