Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc dâng hoa, dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ

(GLO)- Sáng 14-1, nhân chuyến công tác tại phía Tây, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đã đến dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ.

Cùng đi có các đồng chí: Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lý Tiết Hạnh - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: R'Piên

Đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ. Ảnh: R'Piên

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc và các thành viên trong đoàn công tác đã kính cẩn, dành phút mặc niệm và dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ - những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, tuổi xuân, hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Máu đào của các anh đã hòa vào lòng đất mẹ, tô thắm thêm lá cờ Tổ quốc, góp phần bảo vệ, giữ vững độc lập, tự do của đất nước và mang lại cuộc sống hòa bình, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Quang cảnh Lễ dâng hương, dâng hoa, viếng anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ. Ảnh: R'Piên

Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh quyết tâm tiếp nối truyền thống cách mạng vẻ vang của các thế hệ cha anh đi trước; đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức; giữ vững quốc phòng - an ninh, chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh.