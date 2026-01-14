Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc dâng hoa, dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGÔ THANH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 14-1, nhân chuyến công tác tại phía Tây, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đã đến dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ.

Cùng đi có các đồng chí: Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lý Tiết Hạnh - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: R&apos;Piên

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: R'Piên

vieng-3.jpg
Đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ. Ảnh: R'Piên

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc và các thành viên trong đoàn công tác đã kính cẩn, dành phút mặc niệm và dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ - những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, tuổi xuân, hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Máu đào của các anh đã hòa vào lòng đất mẹ, tô thắm thêm lá cờ Tổ quốc, góp phần bảo vệ, giữ vững độc lập, tự do của đất nước và mang lại cuộc sống hòa bình, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

vieng-1.jpg
Quang cảnh Lễ dâng hương, dâng hoa, viếng anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ. Ảnh: R'Piên

Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh quyết tâm tiếp nối truyền thống cách mạng vẻ vang của các thế hệ cha anh đi trước; đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức; giữ vững quốc phòng - an ninh, chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Trách nhiệm, chủ động triển khai công tác chuẩn bị bầu cử

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Trách nhiệm, chủ động triển khai công tác chuẩn bị bầu cử

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Trách nhiệm, chủ động triển khai công tác chuẩn bị bầu cử; Thuế tỉnh phấn đấu thu hơn 31.477 tỷ đồng thuế nội địa; Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tập huấn cán bộ binh chủng ngành Thông tin; 3 thời điểm dễ bị đột quỵ trong thời tiết lạnh...

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai cần khẩn trương hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung” để nhân dân có mái ấm mới đón Tết.

Khẩn trương hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung” để nhân dân có mái ấm mới đón Tết

Thời sự

(GLO)- Kiểm tra thực tế và làm việc với lãnh đạo tỉnh vào ngày 12-1, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chỉ đạo tỉnh Gia Lai tập trung cao độ, huy động tối đa nguồn lực để hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung” theo đúng tiến độ, đảm bảo người dân có mái ấm mới để vui xuân, đón Tết.

Dâng hoa trước tượng đài Hoàng đế Quang Trung

Sư đoàn 2 báo công hoàn thành "Chiến dịch Quang Trung"

Thời sự

(GLO)- Sáng 12-1, tại Bảo tàng Quang Trung, Sư đoàn 2 (Quân khu 5) đã tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa báo công sau khi hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng nhà ở cho người dân, giúp bà con vùng lũ sớm ổn định cuộc sống.

Hội nghị quán triệt tinh thần tăng tốc bứt phá thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, áp dụng nguyên tắc 6 rõ trong điều hành.

Bám sát thực tiễn, tăng tốc, bứt phá thực hiện các nhiệm vụ năm 2026

Thời sự

(GLO)- Để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2026, yêu cầu đặt ra là phải đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức điều hành, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; thực hiện nghiêm nguyên tắc “6 rõ”, gắn trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, với kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Đoàn cán bộ tỉnh Salavan (Lào) thăm, chúc Tết tỉnh Gia Lai

Đoàn cán bộ tỉnh Salavan thăm, chúc Tết tỉnh Gia Lai

Thời sự

(GLO)- Sáng 6-1, tại trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai, đồng chí Huỳnh Thúy Vân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã đón tiếp đoàn cán bộ tỉnh Salavan (nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào) đến thăm, chúc Tết nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền năm 2026.

Bàn giao 21 căn nhà do Bộ CHQS tỉnh hỗ trợ nhân dân xây dựng trong “Chiến dịch Quang Trung”.

Bàn giao 21 căn nhà do Bộ CHQS tỉnh Gia Lai hỗ trợ nhân dân xây dựng trong “Chiến dịch Quang Trung”

Thời sự

(GLO)- Ngày 4-1, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức bàn giao nhà trong “Chiến dịch Quang Trung” cho gia đình bà Lê Thị Hòa (thôn An Hòa 2, xã Tuy Phước Tây) và tặng quà cho 20 gia đình khác được Bộ CHQS tỉnh Gia Lai hỗ trợ xây dựng lại nhà mới và bàn giao trong đợt 1.

null