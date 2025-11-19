(GLO)- Sáng 19-11, đoàn đại biểu tham dự lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me (1965-2025) đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Chư Prông (tỉnh Gia Lai).

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Thượng tướng Lê Đức Thái-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đại diện các đơn vị: Quân khu V, Quân đoàn 34, Binh đoàn 15 và Ban liên lạc Bạn chiến đấu cựu chiến binh Sư đoàn 1 Anh hùng, Ban liên lạc truyền thống Mặt trận Tây Nguyên (B3).

Tham dự buổi lễ có thường trực các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; các nhân chứng lịch sử, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cựu chiến binh, lão thành cách mạng đang sinh sống tại các xã: Chư Prông, Bàu Cạn, Ia Boòng, Ia Lâu, Ia Pia, Ia Tôr, Ia Mơ và Ia Púch; cùng đại diện các Đồn Biên phòng: Ia Mơ và Ia Púch.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Đức Thái (bìa phải) và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung (bìa trái) cùng đại diện lãnh đạo xã Chư Prông tiến hành nghi thức thỉnh chuông. Ảnh: P.D

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Đức Thái và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung cùng đại diện lãnh đạo xã Chư Prông đã tiến hành nghi thức thỉnh chuông, mở đầu chương trình lễ tưởng niệm. Tiếp đó, các đại biểu lần lượt dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Trước anh linh những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh đã góp phần bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tây Nguyên trong suốt các giai đoạn đấu tranh giải phóng dân tộc.

Các đại biểu dự lễ dâng hoa, dâng hương. Ảnh: P.D

Nghi lễ không chỉ là dịp tri ân mà còn gợi nhắc khí thế hào hùng của Chiến dịch Plei Me, một mốc son lịch sử đánh dấu trận đầu đánh Mỹ và thắng Mỹ trên chiến trường Tây Nguyên. Tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường của quân và dân Tây Nguyên nói chung, Gia Lai nói riêng trong những ngày tháng cam go ấy tiếp tục được hun đúc, trở thành động lực để các thế hệ hôm nay gìn giữ và phát huy.

Sau đây là một số hình ảnh tại lễ dâng hoa, dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chư Prông:

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Đức Thái dâng hoa tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ. Ảnh: P.D

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Đức Thái và đoàn công tác Bộ Quốc phòng dâng hương trước anh linh các anh hùng, liệt sĩ. Ảnh: P.D

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung và đoàn công tác của tỉnh dâng hương các anh hùng, liệt sĩ. Ảnh: P.D

Các cựu chiến binh dâng hoa tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: P.D