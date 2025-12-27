Làm theo Bác bằng những việc bền bỉ vì dân

(GLO)- Từ những chuyến thiện nguyện lặng thầm đến khát vọng nâng tầm nông sản quê hương, anh Nguyễn Chí Nguyên (SN 1987) - Chánh Văn phòng Đảng ủy xã Ia Krái đã chọn cách học và làm theo Bác bằng hành động cụ thể, kiên trì, gần dân.

Anh Nguyễn Chí Nguyên là một trong 3 điển hình tiêu biểu của tỉnh Gia Lai được tôn vinh tại Chương trình “Giao lưu điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2025” do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Nghệ An, Đài Truyền hình Việt Nam, tổ chức tối 14-12, có chủ đề “Tự cường - nền móng của thịnh vượng”.

Việc làm nhỏ, sức lan tỏa lớn

* Tham gia Chương trình giao lưu các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2025, cảm xúc của anh ra sao?

Anh Nguyễn Chí Nguyên (hàng đầu, thứ 5 từ trái sang) tại Chương trình “Giao lưu điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2025”. Ảnh: NVCC

- Với tôi, đây là niềm vinh dự rất lớn, và là dịp để tự soi lại mình. Khi đứng giữa những tập thể, cá nhân tiêu biểu của cả khu vực, tôi cảm nhận rõ hơn tinh thần cống hiến bền bỉ, lặng thầm của rất nhiều cô, chú, anh, chị. Có người đã ngoài 60 nhưng vẫn miệt mài hiến máu, làm thiện nguyện, trực tiếp đến vùng bão lũ hỗ trợ bà con… Chính những tấm gương ấy khiến tôi thấy mình cần cố gắng nhiều hơn nữa, làm tốt hơn nữa những việc đang theo đuổi.

* Nhìn lại chặng đường đã qua, điều gì thôi thúc anh gắn bó lâu dài với các hoạt động thiện nguyện?

- Mọi việc đến với tôi khá tự nhiên, bắt đầu từ những điều rất đời thường. Năm 2018, khi công tác tại Huyện đoàn Ia Grai (cũ), tôi có dịp tiếp xúc với nhiều em thiếu nhi còn nhiều thiệt thòi, nhất là mỗi dịp tết Trung thu, tết Nguyên đán. Tôi nhận ra rằng, đôi khi chỉ một phần quà nhỏ, một sân chơi giản dị cũng đủ mang lại niềm vui và ký ức tuổi thơ trọn vẹn cho các em. Ban đầu, các hoạt động chủ yếu dựa vào tiền túi và sự ủng hộ của người thân, bạn bè. Dần dần, có thêm nhiều người đồng hành, nhóm “Tình nguyện chung tay Gia Lai” được hình thành. Nhóm tập trung hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, sau đó mở rộng sang các trường hợp bệnh hiểm nghèo, tai nạn, thiên tai. Dù phạm vi hoạt động ngày càng rộng, nhưng trẻ em yếu thế vẫn luôn là đối tượng được ưu tiên hàng đầu.

* Sau hơn 7 năm bền bỉ kết nối, huy động nguồn lực xã hội, những kết quả cụ thể mà anh và nhóm đạt được…

Anh Nguyễn Chí Nguyên. Ảnh: P.D - Chúng tôi đã phối hợp xây dựng mới 7 căn nhà, sửa chữa 4 căn nhà cho hộ nghèo, tổng chi phí 580 triệu đồng; hỗ trợ hơn 10.000 cây giống các loại nhằm giúp bà con tạo sinh kế lâu dài. Nhóm còn trực tiếp kêu gọi hỗ trợ 27 hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá 690 triệu đồng; kết nối các cơ quan, tổ chức hỗ trợ thêm hơn 260 triệu đồng để xây dựng nhà và trao tiền mặt cho những trường hợp yếu thế. Đặc biệt, trong các đợt thiên tai lớn năm 2022 và 2024, nhóm đã phối hợp vận động hơn 170 triệu đồng, hơn 8 tấn hàng cứu trợ, kịp thời hỗ trợ bà con tỉnh Quảng Trị và tỉnh Yên Bái (nay là tỉnh Lào Cai) vượt qua giai đoạn khó khăn… Những con số ấy với chúng tôi không chỉ là kết quả, mà còn là trách nhiệm trong việc sử dụng hiệu quả, minh bạch từng sự đóng góp của cộng đồng.

* Trong quá trình kêu gọi, kết nối hỗ trợ, đâu là câu chuyện để lại cho anh nhiều trăn trở nhất?

- Tôi nhớ nhất là vụ TNGT năm 2022 khiến 3 người ở các tỉnh miền Tây tử vong. Dù không quen biết, nhưng chỉ trong thời gian ngắn, cộng đồng đã chung tay quyên góp hơn 100 triệu đồng để đưa các nạn nhân về quê. Từ câu chuyện ấy, tôi cảm nhận rất rõ tinh thần tương thân, tương ái đáng quý của xã hội. Đồng thời, đó cũng là lời nhắc nhở chúng tôi phải luôn cẩn trọng trong việc xác minh thông tin, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để hỗ trợ đúng người, đúng hoàn cảnh. Chỉ có như vậy mới giữ được niềm tin của cộng đồng và để sự sẻ chia được lan tỏa bền vững.

* Theo anh, vai trò của cán bộ cơ sở thể hiện như thế nào trong việc kết nối, huy động nguồn lực xã hội vì cộng đồng?

- Từ thực tiễn nhiều năm tham gia hoạt động thiện nguyện, tôi cho rằng hiệu quả của mỗi đợt vận động không chỉ nằm ở số tiền hay hàng hóa huy động được, mà quan trọng hơn là vai trò “đầu mối” của đội ngũ cán bộ cơ sở. Đây chính là mắt xích giúp thông tin được kết nối thông suốt, hỗ trợ đúng đối tượng, kịp thời và minh bạch. Khi cán bộ cơ sở thực sự trách nhiệm, sát dân, nắm rõ hoàn cảnh từng hộ, từng người, thì hoạt động thiện nguyện mới đi vào thực chất. Đó cũng là cơ sở để các chuyến hỗ trợ quy mô lớn phát huy hiệu quả, tránh dàn trải, hình thức.

Cán bộ cơ sở giàu khát vọng phát triển

* Không chỉ gắn với thiện nguyện, anh còn tham gia sâu vào lĩnh vực phát triển nông nghiệp địa phương. Là thành viên Hội đồng quản trị HTX dịch vụ nông nghiệp xã Ia Tô (nay là xã Ia Krái), anh tập trung vào những nội dung gì?

Anh Nguyên dành thời gian để đồng hành với mong muốn tạo sân chơi mang lại niềm vui, ký ức tuổi thơ trọn vẹn cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: NVCC

- HTX và các tổ chức nông dân là chỗ dựa quan trọng để bà con yên tâm sản xuất. Vì vậy, trọng tâm của tôi là hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX và Nông hội cây ăn quả thôn 7. Từ năm 2024 đến nay, thông qua việc liên kết, phối hợp các đơn vị liên quan, HTX đã tổ chức 18 lớp tập huấn về kỹ thuật chăm sóc cây cà phê, chôm chôm, sầu riêng, thu hút hơn 850 lượt nông dân tham gia. Cùng với nâng cao kỹ thuật, HTX chú trọng xây dựng thương hiệu và chuẩn hóa sản phẩm. HTX đã triển khai xây dựng nhãn hiệu tập thể chôm chôm Ia Grai; xây dựng chứng nhận vườn cây đầu dòng cho một vườn chôm chôm tại thôn 6; vận động nông dân thực hiện truy xuất nguồn gốc đối với chôm chôm, sầu riêng; hướng dẫn sản xuất chôm chôm theo tiêu chuẩn VietGAP tại các thôn 5, 6, 7. Qua đó, chất lượng nông sản được nâng lên, từng bước tạo dựng niềm tin với thương lái trong và ngoài tỉnh.

* Từ thực tế đó, anh nhìn nhận thế nào về con đường phát triển nông nghiệp bền vững tại địa phương?

- Đây là quá trình dài hạn, không thể nóng vội. Muốn bền vững phải làm chắc từ khâu chuẩn bị, chất lượng, từ việc chuẩn hóa sản phẩm, thực hiện tốt truy xuất nguồn gốc và từng bước mở rộng vùng sản xuất. Cùng với đó là kiên trì xây dựng sản phẩm theo chuẩn như OCOP, VietGAP, GlobalGAP… cho các cây trồng chủ lực như sầu riêng, chôm chôm, để từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị. Điều quan trọng là tạo được sự đồng thuận của nông dân, giúp bà con hiểu rằng làm nông nghiệp theo hướng bền vững tuy vất vả hơn, nhưng sẽ mang lại hiệu quả lâu dài và ổn định hơn.

* Nhìn lại chặng đường đã qua, điều gì khiến anh cảm thấy trân quý nhất?

- Điều tôi trân quý nhất là sự tin tưởng, đồng hành của các nhà hảo tâm và những người cùng chí hướng. Chính niềm tin ấy đã tiếp thêm động lực để chúng tôi vượt qua khó khăn, kịp thời sẻ chia với nhiều hoàn cảnh yếu thế. Tôi tin rằng, khi mỗi người biết đoàn kết, lắng nghe và tự hoàn thiện mình từng ngày, những giá trị tốt đẹp sẽ lan tỏa bền bỉ trong cộng đồng.

