Nơi Đảng mạnh, dân no ấm

(GLO)- Bước vào mùa xuân mới, xã Vạn Đức khởi sắc rõ nét với kinh tế phát triển ổn định, đời sống nhân dân được cải thiện, hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

Những kết quả ấy được vun đắp từ sự lãnh đạo sâu sát của cấp ủy, tinh thần gương mẫu của cán bộ, đảng viên cùng sự đồng thuận, chung sức của nhân dân.

Chi bộ là hạt nhân, đảng viên là nòng cốt

Xã Vạn Đức được sáp nhập từ 3 xã: Ân Thạnh, Ân Tín và Ân Sơn của huyện Hoài Ân cũ. Hiện nay, Đảng bộ xã có 721 đảng viên sinh hoạt tại 24 chi bộ, gồm 13 chi bộ thôn và 11 chi bộ cơ quan, trường học, HTX. Xác định vai trò hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, các chi bộ trong xã đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt, gắn nghị quyết với nhiệm vụ cụ thể, sát thực tiễn.

Một tuyến đường kiểu mẫu tại thôn Năng An (xã Vạn Đức). Ảnh: D.Đ

Đơn cử như cấp ủy Chi bộ thôn Thanh Lương đã xây dựng quy chế, kế hoạch sinh hoạt phù hợp; chuẩn bị nội dung sinh hoạt sát với tình hình địa phương, bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình. Nhờ đó, chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng lên, tạo sự thống nhất trong nội bộ và đồng thuận trong nhân dân. Từ nền tảng này, các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đảng ủy xã giao, Chi bộ đều thực hiện đạt và vượt kế hoạch.

Cụ thể, vận động nhân dân hiến đất, đóng góp ngày công, kinh phí xây dựng công trình nông thôn mới; thu hút trên 50 hộ tham gia mô hình khu dân cư an toàn và đội phản ứng nhanh về PCCC; duy trì các tuyến đường hoa, camera an ninh…, góp phần đổi thay diện mạo khu dân cư.

Ông Phạm Văn Bằng - Bí thư Chi bộ thôn Thanh Lương - cho biết: “Chúng tôi lấy chất lượng sinh hoạt làm nền tảng để lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm theo từng thời điểm. Chi bộ phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, nhất là những phần việc gắn trực tiếp với đời sống người dân. Nhờ vậy, các phong trào được duy trì ổn định, người dân chủ động tham gia”.

Tại Chi bộ thôn An Thường 1, việc triển khai mô hình “Chi bộ 4 tốt” được xác định là giải pháp xuyên suốt trong xây dựng tổ chức Đảng. Mỗi đảng viên phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, gắn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.

Ông Đặng Thành Sướng - Bí thư Chi bộ thôn An Thường 1 - cho biết: Chi bộ hiện có 30 đảng viên, được phân công phụ trách từng nhóm hộ gia đình để tuyên truyền, vận động nhân dân. Nhờ đó, 241 hộ đăng ký thu gom rác thải; xây dựng 2 tuyến đường cờ Tổ quốc dài 2 km; làm mới 5 tuyến đường bê tông dài gần 1,4 km, tổng kinh phí đóng góp 720 triệu đồng; hiến hàng nghìn mét vuông đất mở đường, xây dựng nhà văn hóa… Với kết quả đạt được, 7 năm liền Chi bộ thôn được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Xuân Phong - Bí thư Đảng ủy xã Vạn Đức - cho rằng: Khi chi bộ phát huy vai trò hạt nhân, sinh hoạt gắn nhiệm vụ cụ thể, chủ trương của Đảng sẽ nhanh chóng đi vào đời sống. Sự đồng bộ từ tổ chức đến đảng viên tạo sức mạnh đoàn kết, nâng cao tinh thần trách nhiệm và đồng thuận trong nhân dân, góp phần phát triển KT-XH, giữ vững ổn định ANTT.

Dân no ấm từ những chủ trương đúng

Cùng với công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Vạn Đức tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế theo hướng bền vững. Trên cơ sở điều kiện thực tiễn, Đảng ủy xã ban hành các nghị quyết chuyên đề, xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất.

Theo ông Phan Văn Trọng - Bí thư Chi bộ thôn Hội An, trước đây, người dân chủ yếu trồng lúa và keo nhưng hiệu quả thấp, thu nhập bấp bênh. Từ định hướng của Đảng bộ xã, Chi bộ thôn đã tổ chức họp dân, bàn bạc và thống nhất lựa chọn hướng đi mới, từng bước chuyển đổi sang trồng cây ăn quả và phát triển chăn nuôi gà thả đồi, trồng rau thủy canh; vận động người dân vay vốn Ngân hàng CSXH để đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Qua sự hướng dẫn, chị Nguyễn Thị Hiền (thôn Hội An) đã phát triển mô hình trồng rau thủy canh trong nhà kính cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: D.Đ

Điển hình là mô hình trồng rau thủy canh của chị Nguyễn Thị Hiền (thôn Hội An). Từ sự vận động, định hướng của Chi bộ và đảng viên, chị đã vay 100 triệu đồng từ Ngân hàng CSXH để xây dựng 2 nhà kính trồng rau thủy canh trên diện tích gần 1.400 m²; tận dụng quỹ đất trống trồng 150 trụ hồ tiêu, nuôi 300 con gà. Mô hình này mang lại nguồn thu ổn định trên 350 triệu đồng mỗi năm.

Tương tự, tại thôn An Thường 1, đảng viên được phân công phụ trách từng nhóm hộ đã trực tiếp hướng dẫn người dân tổ chức lại sản xuất, áp dụng kỹ thuật mới. Người dân đã đưa các giống lúa năng suất cao vào sản xuất; chuyển đổi 12 ha cây trồng kém hiệu quả sang trồng các loại cây ăn quả cho năng suất cao; khai thác và trồng lại 55 ha keo lá tràm… Nhờ đó, nhiều mô hình hiệu quả được hình thành, nâng cao thu nhập cho người dân.

Hộ bà Nguyễn Thị Thơm (thôn An Thường 1) có 2 ha đồi keo nhưng hiệu quả khá thấp. Nhờ hướng dẫn của đảng viên trong thôn, bà đã vay 100 triệu đồng từ Ngân hàng CSXH để chuyển sang trồng 450 gốc ổi lê xen 150 gốc bưởi da xanh. Mô hình mới cho lợi nhuận 130 triệu đồng/năm. Bà Thơm tâm sự: “Nhờ được hướng dẫn, tôi biết cách chuyển đổi cây trồng hiệu quả và quản lý vườn đồi khoa học. Nếu không, gia đình rất khó có thu nhập ổn định như hiện nay”.

Theo UBND xã Vạn Đức, giai đoạn 2024 - 2025, năng suất lúa các vụ Đông Xuân, Hè Thu đạt bình quân 7,18 tấn/ha; tổng sản lượng lúa 12.137 tấn, vượt kế hoạch đề ra; bắp, hoa màu đạt 3.564 tấn; duy trì gần 70 ha bưởi; chuyển đổi gần 201 ha cây trồng; tổng đàn gia súc, gia cầm trên 181 nghìn con. Thu nhập bình quân đầu người của xã ước đạt 64 triệu đồng/năm. Đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 1,08%, hộ cận nghèo còn 1,56%.

Ông Nguyễn Xuân Phong khẳng định: “Những kết quả xã Vạn Đức đạt được là minh chứng: Nơi nào Đảng vững mạnh, nơi đó KT-XH phát triển, đời sống nhân dân được nâng cao. Thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy xã tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt công tác kiện toàn, xây dựng các tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh; tăng cường chỉ đạo các chi bộ thực hiện phương châm “gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân” để cán bộ, đảng viên sâu sát cơ sở, tháo gỡ khó khăn, tạo đồng thuận; vận động nhân dân đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng, khai thác tiềm năng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, hướng tới hoàn thành mục tiêu nông thôn mới năm 2028”.