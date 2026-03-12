Cử tri cao tuổi Gia Lai gửi gắm niềm tin trước ngày hội non sông

(GLO)- Cùng với cả nước, cử tri tỉnh Gia Lai đang hướng về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với nhiều kỳ vọng. Trong đó, cử tri cao tuổi luôn theo dõi sát sao công tác chuẩn bị và thể hiện rõ trách nhiệm trước ngày hội lớn của đất nước.

Tại nhiều khu dân cư trên địa bàn tỉnh, không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử đang diễn ra sôi nổi. Nhiều cử tri cao tuổi tích cực theo dõi thông tin trên các phương tiện truyền thông chính thống, tham dự các hội nghị tiếp xúc cử tri, các cuộc họp tổ dân phố và chủ động tìm hiểu tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên.

Với họ, mỗi lá phiếu là sự gửi gắm niềm tin và trách nhiệm đối với những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Vì vậy, việc lựa chọn đại biểu đủ đức, đủ tài luôn được các cử tri lớn tuổi đặc biệt cân nhắc.

Cử tri cao tuổi phường An Khê theo dõi thông tin về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: NVCC

Ông Lý Văn Mười (71 tuổi, phường An Khê) chia sẻ: “Chúng tôi rất tâm đắc với nhiều ứng cử viên trẻ. Mong rằng khi được cử tri tín nhiệm bầu vào HĐND các cấp, các đại biểu sẽ phát huy năng lực, trách nhiệm, tích cực tham gia xây dựng pháp luật. Đồng thời, luôn gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển”.

Không chỉ quan tâm theo dõi, nhiều cử tri cao tuổi còn chủ động tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên ngay khi danh sách và tiểu sử được niêm yết công khai tại địa phương. Những cuộc trao đổi, bàn bạc về chương trình hành động của các ứng cử viên trong khu dân cư cũng diễn ra sôi nổi, thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với kỳ bầu cử sắp tới.

Bà Nguyễn Thị Thuận (61 tuổi, Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ 6 Ia Kring, phường Diên Hồng) cho biết: “Ngay từ khi triển khai công tác chuẩn bị bầu cử, cử tri trong khu dân cư rất phấn khởi và quan tâm. Những người cao tuổi, nhất là các đảng viên lão thành, luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao. Không chỉ tự mình tìm hiểu thông tin, các bác, các cụ còn tích cực tuyên truyền, vận động con cháu và bà con thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân”.

Theo bà Thuận, sự gương mẫu đó đã góp phần lan tỏa không khí phấn khởi của ngày bầu cử trong cộng đồng dân cư.

Cử tri tổ 6 Ia Kring (phường Diên Hồng) tìm hiểu danh sách, tiểu sử các ứng cử viên. Ảnh: Minh Chí

Đối với nhiều cử tri cao tuổi, kỳ bầu cử năm nay còn mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra sau cuộc sắp xếp, kiện toàn đơn vị hành chính theo chủ trương của Trung ương. Vì vậy, việc lựa chọn những đại biểu có đủ năng lực và tâm huyết tham gia HĐND các cấp càng được người dân quan tâm.

Ông Lê Thành Công (74 tuổi, tổ 6 Ia Kring, phường Diên Hồng) chia sẻ: “Kỳ bầu cử lần này có ý nghĩa rất quan trọng. Vì vậy, cử tri chúng tôi càng phải cân nhắc kỹ lưỡng để lựa chọn những người thực sự đủ đức, đủ tài tham gia HĐND phường. Chúng tôi mong rằng các đại biểu khi trúng cử sẽ luôn tận tâm, tận lực phục vụ Tổ quốc và nhân dân, đáp ứng niềm tin và kỳ vọng mà bà con đã gửi gắm”.

Bên cạnh đó, nhiều cử tri cao tuổi cũng bày tỏ mong muốn các đại biểu sau khi trúng cử sẽ quan tâm nhiều hơn đến chính sách chăm sóc và hỗ trợ người cao tuổi, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Nguyễn Hữu Bảo (66 tuổi, xã Biển Hồ) chia sẻ: “Người cao tuổi mong các đại biểu trúng cử quan tâm nhiều hơn đến việc chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ những trường hợp khó khăn về kinh tế. Chính sách hiện nay cơ bản đã tốt, nhưng cần chú ý hơn đến những người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không còn sức lao động, thường xuyên ốm đau, bệnh tật và không có nguồn thu nhập ổn định”.

Cử tri phường Diên Hồng phát biểu ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Minh Chí

Qua nhiều kỳ bầu cử, cử tri cao tuổi ở Gia Lai luôn giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Sự quan tâm, trách nhiệm và tinh thần gương mẫu của các cử tri cao tuổi không chỉ góp phần làm nên thành công của mỗi kỳ bầu cử, mà còn lan tỏa ý thức công dân cho các thế hệ trẻ.

Trong mỗi gia đình, mỗi khu dân cư, hình ảnh những người cao tuổi tích cực tìm hiểu thông tin, trao đổi về các ứng cử viên, nhắc nhở con cháu thực hiện quyền bầu cử đã trở thành nét đẹp đáng trân trọng.

Khi ngày bầu cử đang đến gần, niềm tin và kỳ vọng của cử tri cao tuổi Gia Lai tiếp tục được gửi gắm vào từng lá phiếu. Đó không chỉ là sự lựa chọn đại biểu cho nhiệm kỳ mới, mà còn là mong muốn xây dựng chính quyền gần dân, vì dân, góp phần đưa địa phương và đất nước ngày càng phát triển bền vững.