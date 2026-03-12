(GLO)- Là một trong những địa phương có số lượng cử tri đông của tỉnh Gia Lai, đến nay, phường Bình Định đã hoàn tất các khâu chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Những ngày này, không khí hướng về ngày bầu cử đang lan tỏa khắp các khu dân cư, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự phấn khởi của cán bộ, đảng viên và người dân trên địa bàn phường Bình Định.

Phường Bình Định sẵn sàng cho ngày hội toàn dân. Ảnh: Quang Tấn

Với tinh thần chủ động, khẩn trương, đến thời điểm này, công tác triển khai bầu cử trên địa bàn phường Bình Định được thực hiện đảm bảo kế hoạch đề ra và theo đúng các quy định của pháp luật, hướng dẫn của tỉnh. Trên cơ sở xác định 10 khu vực bỏ phiếu, Ủy ban bầu cử phường đã thành lập 10 tổ bầu cử với tổng số 192 thành viên.

Đồng thời, UBND phường chỉ đạo Công an phường phối hợp với các tổ dân phố rà soát và bàn giao danh sách cử tri để niêm yết tại 10 khu vực bỏ phiếu theo đúng quy định cũng như thông báo trên trang thông tin điện tử, hệ thống loa truyền thanh để cán bộ và nhân dân kiểm tra, giám sát. Tính đến thời điểm này, toàn phường có 31.820 cử tri và đã tiến hành in, phát thẻ cử tri.

Ủy ban bầu cử phường cũng đã thực hiện niêm yết danh sách chính thức kèm theo tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại các khu vực bỏ phiếu, tạo điều kiện để cử tri theo dõi, tìm hiểu và lựa chọn những đại biểu xứng đáng.

Bí thư Đảng ủy phường Đào Xuân Huy (phải) kiểm tra công tác chuẩn bị tại đơn vị bầu cử số 8. Ảnh: Quang Tấn

Tại đơn vị bầu cử số 8 (tổ dân phố Mai Xuân Thưởng), công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đã cơ bản hoàn tất. Ông Trần Tấn Thọ - Tổ phó Tổ bầu cử - cho biết: “Đến thời điểm này, mọi công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử tại địa bàn đã được triển khai đầy đủ. Tổ bầu cử đẩy mạnh tuyên truyền thông qua hệ thống loa truyền thanh, đồng thời thông qua các hội nghị tiếp xúc cử tri giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 cũng như thông tin về cuộc bầu cử”.

Bên cạnh đó, việc phát thẻ cử tri cho người dân được thực hiện đúng tiến độ và bảo đảm đầy đủ. Theo ông Thọ, tất cả cử tri trên địa bàn đơn vị bầu cử đều đã nhận thẻ cử tri, sẵn sàng tham gia bỏ phiếu trong ngày bầu cử sắp tới. Hầu hết cử tri đều thể hiện tinh thần phấn khởi, trách nhiệm, hướng tới ngày hội lớn của toàn dân.

Còn ông Nguyễn Thành Thái - Tổ trưởng Tổ dân phố Liêm Trực - cho biết: Tổ dân phố hiện có khoảng 1.880 cử tri. Đến nay, việc phát thẻ cử tri đã được thực hiện đầy đủ.

Trong khi đó, các hội đoàn thể và hệ thống đài truyền thanh cũng tăng cường thông tin, vận động cử tri tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Nhờ vậy, đa số cử tri trên địa bàn nắm rõ thông tin và sẵn sàng tham gia bầu cử.

Cử tri Huỳnh Chí Thành (Tổ dân phố Mai Xuân Thưởng) chia sẻ: Ông đã dành thời gian nghiên cứu kỹ tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên để có sự lựa chọn phù hợp khi tham gia bỏ phiếu. Cử tri Thành bày tỏ mong muốn những đại biểu được cử tri tín nhiệm bầu chọn sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ và tâm huyết, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước.

Cử tri Huỳnh Chí Thành (đứng đầu) tìm hiểu tiểu sử của các ứng viên. Ảnh: Quang Tấn

Trao đổi với phóng viên, ông Đào Xuân Huy - Bí thư Đảng ủy phường Bình Định - cho biết: Phường xác định tuyên truyền là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong quá trình chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Vì vậy, thời gian qua, Ủy ban bầu cử phường đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và các tổ bầu cử đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, kết hợp giữa tuyên truyền trực quan với ứng dụng các nền tảng công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm lan tỏa thông tin về cuộc bầu cử, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cử tri.

Đến nay, các điểm bầu cử trên địa bàn đã hoàn tất việc trang trí, khánh tiết theo đúng quy định. Việc bố trí các khu vực bỏ phiếu, sắp xếp bàn làm việc của các tổ bầu cử cũng đã được thực hiện đầy đủ, khoa học, thuận tiện cho cử tri đến tham gia bỏ phiếu.

Bên cạnh đó, công tác bảo đảm an ninh trật tự được đặc biệt chú trọng. Công an phường và các tổ an ninh trật tự khu vực xây dựng phương án, bố trí lực lượng, chủ động dự kiến các tình huống có thể xảy ra để bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn.

Theo ông Huy, địa phương đã tổ chức 20 đợt tiếp xúc cử tri để các ứng cử viên trình bày chương trình hành động. Trong đó, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh có 2 điểm tiếp xúc, còn ứng cử viên đại biểu Quốc hội có 1 điểm tiếp xúc với cử tri trên địa bàn.

“Qua các buổi tiếp xúc, cử tri đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên. Người dân kỳ vọng các đại biểu được bầu sẽ phát huy vai trò, trách nhiệm, đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương và của đất nước trong thời gian tới” - ông Huy cho hay.

Với sự chuẩn bị chu đáo, đồng bộ từ công tác tuyên truyền đến cơ sở vật chất, cùng tinh thần trách nhiệm của cử tri, phường Bình Định đang sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.