Ứng cử viên ĐBQH cam kết đồng hành, thúc đẩy Gia Lai phát triển bền vững, giàu bản sắc

(GLO)- Tại hội nghị tiếp xúc cử tri các xã Ia Boòng, Ia Lâu, Ia Pia, Ia Púch và Ia Mơ vào ngày 12-3, các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 4 tỉnh Gia Lai cam kết sẽ tích cực đóng góp ý kiến để đề ra chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 4 tỉnh Gia Lai. Ảnh: Mạnh Hà

Ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 4 gồm các ông, bà: Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai; Đinh Ngọc Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên là ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Lê Hoàng Anh - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; Rơ Ô H’Rin - Phó Chủ tịch HĐND xã Đức Cơ; Huỳnh Văn Mạnh - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Biển Hồ.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Vũ Thảo

Trình bày chương trình hành động, các ứng cử viên ĐBQH khẳng định sẽ phát huy vai trò của người đại biểu dân cử, cam kết sẽ tiếp tục tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật; tích cực đóng góp ý kiến đối với các quyết sách quan trọng của đất nước; đồng thời, tăng cường hoạt động giám sát việc thực thi chính sách tại cơ sở.

Từ những vấn đề đặt ra trong thực tiễn ở cơ sở, các ứng cử viên cũng bày tỏ nhiều trăn trở, mong muốn có các giải pháp tạo sinh kế cho người dân; trong đó, tiếp tục tháo gỡ và có bước đột phá về thể chế, chính sách đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Đồng thời, các ứng cử viên cũng cam kết sẽ quan tâm những vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế địa phương, bảo đảm an sinh xã hội; tích cực tham gia hoạt động giám sát của Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh; nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong cơ chế chính sách nhằm kịp thời kiến nghị, đề xuất các cơ quan chức năng xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới cho phù hợp với thực tế.

Cử tri Lê Thị Lan (xã Ia Boòng) phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Mạnh Hà

Đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và chương trình hành động của các ứng cử viên, cử tri của các địa phương mong muốn ứng cử viên nếu được bầu làm ĐBQH sẽ thực hiện đúng những cam kết đã nêu, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử.

Hội nghị cũng ghi nhận nhiều ý kiến của cử tri liên quan đến xây dựng đường giao thông nông thôn; bất cập về quản lý đất đai; hỗ trợ liên kết tiêu thụ sản phẩm; tạo việc làm, ổn định sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Ông Nguyễn Văn Toàn - Trưởng thôn Ring (xã Ia Mơ) kiểm tra danh sách cử tri niêm yết tại điểm bỏ phiếu số 2. Ảnh: Vũ Thảo

Trao đổi, làm rõ thêm một số vấn đề được nhiều cử tri quan tâm tại hội nghị, ông Châu Ngọc Tuấn cho biết: Các ứng cử viên ĐBQH đơn vị bầu cử số 4 tiếp xúc cử tri tại 30 xã, phường; trong đó có 18 xã đặc biệt khó khăn. Vì vậy, ứng cử viên đặc biệt quan tâm đến các chính sách về đất đai liên quan đến đồng bào DTTS, hỗ trợ phát triển kinh tế, tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Từ thực tiễn làm việc tại Gia Lai và với vai trò là lãnh đạo tỉnh, ông cho rằng, ĐBQH càng phải có trách nhiệm với dân, tham gia và có ý kiến với các bộ, ngành, chính quyền địa phương để đưa ra nhiều giải pháp thúc đẩy kinh tế địa phương, gắn với giữ vững quốc phòng - an ninh, hướng đến mục tiêu xây dựng tỉnh Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước trong giai đoạn mới.

Ông Châu Ngọc Tuấn trao đổi, làm rõ thêm một số vấn đề được nhiều cử tri quan tâm. Ảnh: Mạnh Hà

ĐBQH sẽ tiếp tục quan tâm, đề xuất để ưu tiên nguồn vốn đầu tư cho tỉnh, nhất là tại khu vực Tây Gia Lai; từng bước đảm bảo hài hòa phát triển từng khu vực.

Trong đó, ưu tiên xây dựng các công trình thủy lợi để đảm bảo nguồn nước tưới cho cây trồng; áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất; hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng có hiệu quả kinh tế cao; thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; phát triển kinh tế gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa của dân tộc.

Đồng thời, làm tốt công tác quy hoạch để khai thác tốt tiềm năng về đất đai và không gian mở rộng sau sáp nhập; hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối; nâng cao chất lượng giáo dục, đầu tư hệ thống y tế cơ sở, nhất là khu vực biên giới, vùng đặc biệt khó khăn nhằm từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân.