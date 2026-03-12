Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp Nhân sự Quốc phòng - An ninh Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Bảo đảm quyền bầu cử của người bị tạm giữ, tạm giam tại Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ ÁNH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Tăng cường quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam tại Gia Lai, góp phần nâng cao ý thức công dân và thúc đẩy quá trình cải tạo, hòa nhập cộng đồng.

Hướng tới Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 (15/3/2026), cán bộ, chiến sĩ tại các trại tạm giam và phân trại thuộc Công an tỉnh Gia Lai đang tích cực triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam, qua đó bảo đảm thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân theo quy định của pháp luật.

Hằng ngày, cán bộ quản lý trực tiếp tại các buồng giam tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, giúp người bị tạm giữ, tạm giam hiểu rõ quyền, nghĩa vụ của cử tri khi được ghi tên vào danh sách cử tri tham gia bầu cử.

glo-bau-cu-tam-giam.jpg
Cán bộ quản lý Trại tạm giam tuyên truyền Luật Bầu cử đến người bị tạm giữ, tạm giam.

Tại Phân trại tạm giam Chư Prông (Cơ sở 2), lực lượng Công an đã chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 11 tiến hành rà soát, lập danh sách cử tri là người đang bị tạm giữ, tạm giam; đồng thời xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự, chuẩn bị các phương án xử lý kịp thời những tình huống phát sinh trong ngày bầu cử. Danh sách cử tri được thường xuyên rà soát, cập nhật đúng quy định.

Bên cạnh đó, đơn vị còn tăng cường tuyên truyền về công tác bầu cử thông qua hệ thống loa phát thanh nội bộ; thông báo đến can phạm nhân về công tác chuẩn bị bầu cử cũng như danh sách nhân sự đại biểu được niêm yết tại điểm bỏ phiếu.

Thiếu tá Võ Việt Anh - Phó Trưởng Phân trại tạm giam Chư Prông cho biết: “Để bảo đảm tuyệt đối an toàn cơ sở giam giữ và tổ chức thành công ngày bầu cử, tập thể chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tình hướng dẫn, giải thích để can phạm nhân nắm rõ các quy định của pháp luật về bầu cử. Đồng thời, đơn vị chủ động phối hợp với Tổ bầu cử số 1 chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị và địa điểm bỏ phiếu theo đúng quy định. Trong ngày bầu cử, Phân trại sẽ bố trí hòm phiếu phụ lưu động đến các buồng giam để các can phạm nhân thực hiện quyền bầu cử của mình theo đúng quy định, dưới sự giám sát của Viện Kiểm sát nhân dân khu vực.”

Việc tạo điều kiện để người bị tạm giữ, tạm giam thực hiện quyền bầu cử không chỉ bảo đảm quyền công dân theo quy định của pháp luật mà còn góp phần động viên, khích lệ tinh thần, giúp họ nhận thức rõ sai phạm của bản thân, tích cực cải tạo, chấp hành tốt quy định của pháp luật, sớm trở thành công dân có ích cho xã hội.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Cử tri mong muốn có chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tại quê nhà

Cử tri mong muốn có chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tại quê nhà

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Ngày 11-3, các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI nhiệm kỳ 2026-2031 tại đơn vị bầu cử số 6 tỉnh Gia Lai đã tiếp xúc cử tri các xã Chư Pưh, Ia Le, Ia Hrú và Ia Ko để vận động bầu cử theo luật định. Tại đây, cử tri bày tỏ mong muốn có chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tại quê nhà.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Huỳnh Quốc Huy kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Huỳnh Quốc Huy kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Ngày 10-3, đồng chí Huỳnh Quốc Huy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã: Kông Chro, Chơ Long, Pờ Tó, Chư Krey, Ya Ma, Đăk Song và Sró.

Ứng cử viên ĐBQH khóa XVI cam kết đồng hành, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Ứng cử viên ĐBQH khóa XVI cam kết đồng hành, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Ngày 10-3, các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 4 tỉnh Gia Lai đã tiếp xúc cử tri bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 9 xã, phường khu vực Tây Gia Lai, gồm Diên Hồng, Gào, Chư Păh, Ia Khươl, Ia Ly, Ia Phí, Ia Krái, Ia Grai, Ia Hrung.

Triển khai công tác bầu cử với quyết tâm chính trị cao nhất

Triển khai công tác bầu cử với quyết tâm chính trị cao nhất

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Sáng 10-3, Đoàn công tác của Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh Mai Việt Trung làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác bầu cử tại 3 xã Tuy Phước Tây, Tuy Phước Đông và Tuy Phước Bắc.

Cử tri đánh giá cao những cam kết tâm huyết, trách nhiệm của các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI

Cử tri đánh giá cao những cam kết tâm huyết, trách nhiệm của các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Tiếp tục chương trình vận động bầu cử, ngày 10-3, các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 6 tỉnh Gia Lai đã tiếp xúc cử tri các xã Ia Pa, Pờ Tó, Chư A Thai và Phú Thiện. Qua đây, cử tri bày tỏ sự đồng tình và đánh giá cao những cam kết tâm huyết, trách nhiệm của các ứng cử viên.

Cử tri làng biển trước ngày hội toàn dân

Cử tri làng biển trước ngày hội toàn dân

Phóng sự

(GLO)- Trước ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, không khí chuẩn bị đang lan tỏa tại các khu dân cư ven biển. Dù bận rộn với những chuyến ra khơi, nhiều ngư dân vẫn chủ động tìm hiểu ứng cử viên, sắp xếp công việc để thực hiện quyền và trách nhiệm công dân.

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại 3 xã phía Tây Gia Lai

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại 3 xã phía Tây Gia Lai

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Ngày 10-3, Ban Bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031 đơn vị số 15 đã tiến hành kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn các xã: Ia Dơk, Ia Dom và Đức Cơ.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt kiểm tra công tác bầu cử

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt kiểm tra công tác bầu cử

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Ngày 9-3, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt đã đến kiểm tra công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại địa bàn các xã, phường: Ân Tường, Vạn Đức, Tam Quan, Hoài Nhơn Đông.

Cử tri 2 xã Phù Cát, Hòa Hội kỳ vọng đại biểu HĐND tỉnh gần dân, sát cơ sở

Cử tri xã Phù Cát và Hòa Hội kỳ vọng đại biểu HĐND tỉnh gần dân, sát cơ sở

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Ngày 9-3, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII (nhiệm kỳ 2026-2031) thuộc đơn vị bầu cử số 7 tiếp tục tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại 2 xã Phù Cát và Hòa Hội. Tại hội nghị, cử tri kỳ vọng các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ luôn gần dân, sát cơ sở.

null