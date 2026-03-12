Bảo đảm quyền bầu cử của người bị tạm giữ, tạm giam tại Gia Lai

(GLO)- Tăng cường quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam tại Gia Lai, góp phần nâng cao ý thức công dân và thúc đẩy quá trình cải tạo, hòa nhập cộng đồng.

Hướng tới Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 (15/3/2026), cán bộ, chiến sĩ tại các trại tạm giam và phân trại thuộc Công an tỉnh Gia Lai đang tích cực triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam, qua đó bảo đảm thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân theo quy định của pháp luật.

Hằng ngày, cán bộ quản lý trực tiếp tại các buồng giam tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, giúp người bị tạm giữ, tạm giam hiểu rõ quyền, nghĩa vụ của cử tri khi được ghi tên vào danh sách cử tri tham gia bầu cử.

Cán bộ quản lý Trại tạm giam tuyên truyền Luật Bầu cử đến người bị tạm giữ, tạm giam.

Tại Phân trại tạm giam Chư Prông (Cơ sở 2), lực lượng Công an đã chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 11 tiến hành rà soát, lập danh sách cử tri là người đang bị tạm giữ, tạm giam; đồng thời xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự, chuẩn bị các phương án xử lý kịp thời những tình huống phát sinh trong ngày bầu cử. Danh sách cử tri được thường xuyên rà soát, cập nhật đúng quy định.

Bên cạnh đó, đơn vị còn tăng cường tuyên truyền về công tác bầu cử thông qua hệ thống loa phát thanh nội bộ; thông báo đến can phạm nhân về công tác chuẩn bị bầu cử cũng như danh sách nhân sự đại biểu được niêm yết tại điểm bỏ phiếu.

Thiếu tá Võ Việt Anh - Phó Trưởng Phân trại tạm giam Chư Prông cho biết: “Để bảo đảm tuyệt đối an toàn cơ sở giam giữ và tổ chức thành công ngày bầu cử, tập thể chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tình hướng dẫn, giải thích để can phạm nhân nắm rõ các quy định của pháp luật về bầu cử. Đồng thời, đơn vị chủ động phối hợp với Tổ bầu cử số 1 chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị và địa điểm bỏ phiếu theo đúng quy định. Trong ngày bầu cử, Phân trại sẽ bố trí hòm phiếu phụ lưu động đến các buồng giam để các can phạm nhân thực hiện quyền bầu cử của mình theo đúng quy định, dưới sự giám sát của Viện Kiểm sát nhân dân khu vực.”

Việc tạo điều kiện để người bị tạm giữ, tạm giam thực hiện quyền bầu cử không chỉ bảo đảm quyền công dân theo quy định của pháp luật mà còn góp phần động viên, khích lệ tinh thần, giúp họ nhận thức rõ sai phạm của bản thân, tích cực cải tạo, chấp hành tốt quy định của pháp luật, sớm trở thành công dân có ích cho xã hội.