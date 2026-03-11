Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chủ động nhận diện, đấu tranh với thông tin sai trái về bầu cử

CHƯƠNG HIẾU
(GLO)- Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đang đến gần, thu hút sự quan tâm của cử tri cả nước.

Tuy nhiên, một số thế lực thù địch đã lợi dụng mạng xã hội để tung tin sai lệch, xuyên tạc quy trình bầu cử, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần tỉnh táo nhận diện, chủ động đấu tranh với các thông tin sai trái.

Nhận diện thủ đoạn xuyên tạc bầu cử

Đơn cử, fanpage “Luật Khoa tạp chí” thường đăng tải các bài viết xuyên tạc như “Đảng Cộng sản kiểm soát bầu cử Quốc hội Việt Nam như thế nào?” hoặc bóp méo bản chất việc hiệp thương, giới thiệu nhân sự bằng những tiêu đề mang tính kích động như: “Gia Lai: Hai cán bộ xã người Jrai “tranh cử” với hai ứng cử viên Trung ương người Kinh”…

Cách đặt vấn đề này cố tình đánh tráo khái niệm, quy chụp quy trình hiệp thương theo luật định thành sự “áp đặt”, từ đó gieo rắc tâm lý hoài nghi và chia rẽ khối đại đoàn kết.

1-1.jpg
Một luận điệu phản động trước bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp được Fanpage “Luật Khoa tạp chí” đăng tải. Ảnh chụp màn hình

Hay như fanpage “Đất nước tôi” lại đưa ra luận điệu “Đảng cử, dân bầu”, cho rằng lá phiếu cử tri chỉ mang tính hình thức nhằm hợp thức hóa sự sắp đặt nhân sự.

Đây là cách suy diễn phiến diện, cố tình phủ nhận quyền làm chủ của nhân dân.

Trên thực tế, ngay từ Hiến pháp năm 1946 và các bản hiến pháp sau này đều khẳng định rõ quyền bầu cử và ứng cử của công dân.

Theo quy định hiện hành, công dân đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử, đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND.

Các quyền này được cụ thể hóa trong Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND cùng các luật liên quan, quy định rõ tiêu chuẩn đại biểu, điều kiện và thủ tục ứng cử.

Đối với người tự ứng cử, chỉ cần nộp hồ sơ tại ủy ban bầu cử nơi cư trú hoặc công tác theo đúng quy định của pháp luật. Đặc biệt, Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 16-5-2025 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 nêu rõ: “Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi để mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền ứng cử, bầu cử theo quy định của pháp luật”.

Chủ động “miễn dịch” trước thông tin sai trái

Thực tế cho thấy, nhiều tin giả thường đánh vào tâm lý tò mò của người dùng và thói quen chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng để lan truyền nhanh, gây nhiễu loạn dư luận.

Vì vậy, người dân cần tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống; không chia sẻ nội dung chưa được xác thực; đồng thời, chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái trên mạng xã hội. Đây cũng là trách nhiệm công dân trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Anh Lý Anh Việt - Phó Bí thư Tỉnh đoàn - cho biết: “Thời gian qua, 135 tổ thanh niên tình nguyện đẩy mạnh truyền thông về cuộc bầu cử bằng nhiều hình thức khác nhau. Các cấp bộ Đoàn tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác hiệu quả mạng xã hội và các nền tảng số để lan tỏa thông tin chính thống.

Đồng thời, đoàn viên, thanh niên phát huy vai trò tiên phong trên không gian mạng, chủ động chia sẻ thông tin tích cực, kịp thời phát hiện và phản bác các quan điểm sai trái, góp phần xây dựng môi trường thông tin lành mạnh trước ngày bầu cử”.

chu-dong-nhan-dien-dau-tranh-voi-thong-tin-sai-trai-ve-bau-cu.jpg
Đoàn viên, thanh niên Chi đoàn làng Vir (xã Krong) hỗ trợ cử tri tiếp cận danh sách ứng cử viên, góp phần lan tỏa thông tin bầu cử đến từng hộ dân. Ảnh: C.H

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền cũng được cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai sâu rộng đến tận cơ sở. Hệ thống truyền thanh cơ sở, các tổ tuyên truyền cùng đội ngũ già làng, người có uy tín phát huy vai trò nòng cốt trong định hướng thông tin, giúp người dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ công dân, không để các đối tượng xấu lợi dụng chia rẽ.

Chị Đinh Thị Nớt (cử tri làng Sơ Lam, xã Krong) chia sẻ: “Tôi thường xuyên nghe tuyên truyền nên hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình. Đến ngày bầu cử, tôi sẽ đi bỏ phiếu đúng thời gian, lựa chọn những đại biểu xứng đáng để góp phần xây dựng quê hương”.

Thực tiễn cho thấy, sự chủ động của các cấp, ngành cùng tinh thần cảnh giác của người dân đã tạo “lá chắn” vững chắc trước các thông tin sai trái, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và thành công của cuộc bầu cử.

Bà Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy - nhấn mạnh, mỗi người dân cần phát huy vai trò là một “tuyên truyền viên” tích cực trong gia đình và cộng đồng; kiên quyết đấu tranh, phê phán các quan điểm sai trái bằng những lập luận có cơ sở pháp lý và thực tiễn, góp phần cùng các cấp, các ngành tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng pháp luật.

