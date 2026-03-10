Những cử tri đặc biệt nơi biên giới Ia Pnôn

(GLO)- Hơn nửa thế kỷ trước, để thoát nạn diệt chủng Pol Pot, nhiều người Campuchia sang Việt Nam định cư tại làng Triêl (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai). Khi được công nhận quốc tịch Việt Nam, bà con tích cực tham gia bầu cử, gửi gắm niềm tin vào những đại biểu đại diện ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Hành trình “bén rễ” trên vùng đất mới

Làng Triêl (xã Ia Pnôn) nằm yên bình giữa những rẫy điều, cà phê, cao su xanh mướt của vùng biên giới. Khác với nhiều ngôi làng khác, phần lớn cư dân nơi đây có nguồn gốc từ Campuchia, từng sinh sống tại xã Pó Nhầy, huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri.

Cuối năm 1975, đầu năm 1976, nạn diệt chủng Pol Pot khiến hàng triệu người Campuchia rơi vào cảnh tang thương. Để thoát khỏi thảm họa, nhiều gia đình đã vượt rừng, băng suối sang Việt Nam tìm nơi lánh nạn. Sau hành trình đầy gian nan, họ dừng chân tại khu vực nay là làng Triêl.

Ông Ksor Bíu (bên phải) cùng già làng Rơ Mah Blơih kiểm tra danh sách cử tri niêm yết tại nhà sinh hoạt cộng đồng làng Triêl, xã Ia Pnôn. Ảnh: M.P

Những ngày đầu, cuộc sống vô cùng thiếu thốn. Nhà cửa tạm bợ, đất đai hoang hóa, sinh kế bấp bênh. Song nhờ sự giúp đỡ của chính quyền và người dân địa phương, những người tha hương dần ổn định cuộc sống, bắt đầu khai hoang đất đai, dựng nhà, trồng trọt. Theo thời gian, một ngôi làng mới dần hình thành. Từ vài chục hộ ban đầu, đến nay làng Triêl đã có 96 hộ với 436 khẩu.

Bố mẹ ông Ksor Bíu - Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Triêl, cũng chạy nạn từ Campuchia sang đây định cư trong giai đoạn khó khăn ấy. Ông thuộc thế hệ thứ ba sinh ra và lớn lên tại làng. “Chúng tôi lớn lên ở đây, gắn bó với đất đai, ruộng rẫy và bà con trong làng. Với chúng tôi, Gia Lai chính là quê hương” - ông Bíu chia sẻ.

Hiện nay, đời sống người dân trong làng đã có nhiều đổi thay. Nhiều hộ có thu nhập hàng trăm triệu đồng, xây dựng nhà cửa kiên cố, khang trang. Làng đạt chuẩn nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2024. “Từ chỗ chỉ lo đủ ăn, nay nhiều hộ đã khá giả hơn. Có gia đình xây nhà mới, mua sắm máy móc phục vụ sản xuất” - ông Bíu nói.

Sự đổi thay của làng Triêl không chỉ thể hiện ở những ngôi nhà mới hay những vườn cây xanh mướt, mà còn ở sự gắn bó ngày càng sâu sắc của người dân với mảnh đất Gia Lai.

Niềm tự hào của những cử tri vùng biên

Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế, người dân làng Triêl còn tích cực tham gia các hoạt động chính trị, xã hội của địa phương, đặc biệt là các kỳ bầu cử. Đối với họ, mỗi lần đi bầu cử không chỉ là thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, mà còn là niềm tự hào khi được góp tiếng nói vào những quyết định chung của đất nước.

Già làng Rơ Mah Blơih (bên trái) cùng Trưởng thôn Ksor Bíu đến từng hộ dân trong làng để vận động tham gia bầu cử. Ảnh: M.P

Phụ trách khu vực bỏ phiếu số 4 tại làng Triêl, ông Ksor Bíu cùng tổ bầu cử của làng thường xuyên tổ chức họp dân để thông báo danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Trong các buổi họp, bà con được giới thiệu tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác của các ứng cử viên. Qua đó, cử tri có thêm thông tin để lựa chọn những người có năng lực, tâm huyết đại diện cho tiếng nói của nhân dân.

“Chúng tôi cố gắng tuyên truyền để bà con hiểu rõ ý nghĩa của cuộc bầu cử, nắm được ngày giờ, địa điểm và quy trình bỏ phiếu. Khi hiểu rõ thì bà con rất hào hứng tham gia” - ông Bíu cho biết.

Ông Rơ Mah Blơih là một trong những người hiểu rõ hơn ai hết giá trị của cuộc sống hòa bình. Ông cũng theo cha mẹ sang Việt Nam lánh nạn từ khi còn nhỏ. Sau nhiều năm gắn bó với địa phương, ông từng làm công an viên, giữ chức Trưởng thôn Triêl và tham gia nhiều hoạt động của thôn, làng.

Từ tháng 7-2021 đến nay, ông là đại biểu HĐND xã Ia Pnôn. Trong nhiệm kỳ 2026-2031, ông tiếp tục có tên trong danh sách ứng cử đại biểu HĐND xã. Những năm tháng chạy loạn khiến ông Blơih càng trân trọng cuộc sống bình yên hôm nay. “Ngày trước gia đình tôi phải chạy loạn, cuộc sống rất khó khăn. Nhờ được người dân ở đây giúp đỡ nên mới ổn định được cuộc sống. Vì vậy tôi luôn cố gắng đóng góp cho làng” - ông nói.

Hiện nay, với vai trò là già làng, ông Blơih tích cực phối hợp với chi bộ thôn tuyên truyền để người dân hiểu rõ về các ứng cử viên, từ đó lựa chọn những đại biểu xứng đáng. Không chỉ tuyên truyền trong các cuộc họp, ông còn tranh thủ đến từng nhà vận động bà con sắp xếp công việc để tham gia bỏ phiếu đầy đủ. Nhờ được tuyên truyền thường xuyên, cử tri trong làng Triêl đều nắm rõ quy định về bầu cử và khẳng định sẽ tham gia bỏ phiếu với tinh thần trách nhiệm cao.

Anh Rơ Mah Im (làng Triêl) cho biết: “Chúng tôi được cán bộ thôn tuyên truyền nên hiểu rõ thời gian, địa điểm và cách bỏ phiếu. Bà con ai cũng thu xếp công việc đi bầu để thực hiện quyền công dân của mình”.

Các loa thông minh được UBND xã Ia Pnôn lắp đặt tại khu dân cư để tuyên truyền cho ngày bầu cử. Ảnh: P.N

Theo ông Nguyễn Huệ - Chủ tịch UBND xã, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Ia Pnôn, toàn xã có 4 làng với 5.952 khẩu; trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 89%. Do đang vào mùa thu hoạch nông sản, nhiều người dân bận rộn trên nương rẫy. Để bảo đảm công tác tuyên truyền hiệu quả, xã đã triển khai nhiều hình thức như tuyên truyền bằng xe lưu động và lắp đặt 14 cụm loa thông minh tại các khu dân cư.

“Đối với làng Triêl, địa phương đặc biệt phát huy vai trò của già làng, trưởng thôn trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bầu cử đúng quy định” - ông Huệ cho biết.

Những ngày này, không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử ở làng Triêl ngày càng rộn ràng. Trên những con đường làng rợp bóng điều, cà phê, tiếng loa tuyên truyền vang lên nhắc bà con hướng về ngày hội lớn của toàn dân.

Sau hơn nửa thế kỷ gắn bó với mảnh đất Ia Pnôn, những người dân từng phải rời bỏ quê hương để chạy trốn chiến tranh nay đã thực sự “bén rễ” nơi vùng biên giới Gia Lai. Trong ngày bầu cử, mỗi lá phiếu của họ không chỉ là sự lựa chọn những đại biểu đại diện cho nhân dân, mà còn là minh chứng cho hành trình hòa nhập của một cộng đồng từng tha hương, nay đã trở thành những công dân gắn bó với quê hương Gia Lai.