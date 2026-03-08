Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri phường Diên Hồng

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri phường Diên Hồng. Ảnh: Sơn Ca

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII tại đơn vị bầu cử số 10 gồm: ông Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Xuân Phước - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Pleiku; ông Đoàn Hữu Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Diên Hồng; bà Nguyễn Thị Tường Linh - Phó Trưởng ban Pháp chế, HĐND tỉnh Gia Lai; ông Y Khum - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường An Phú; ông Puih Lin - Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Gào; bà Nguyễn Thị Hiên - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Huệ; bà Nguyễn Thị Hòa - Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội phường Hội Phú.

Cử tri phường Diên Hồng gửi gắm kỳ vọng đến ứng cử viên. Ảnh: Sơn Ca

Tại hội nghị, cử tri đã nghe giới thiệu tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên. Tiếp đó, từng ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII.

Báo cáo chương trình hành động, các ứng cử viên nêu rõ sẽ thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe nhân dân, theo đuổi đến cùng các ý kiến, kiến nghị, bảo vệ quyền lợi của nhân dân, xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, xây dựng phường Diên Hồng ngày càng phát triển.

Tại hội nghị, cử tri phường Diên Hồng đánh giá cao nội dung chương trình hành động của các ứng cử viên. Đồng thời, bày tỏ kỳ vọng các ứng cử viên nêu cao bản lĩnh chính trị và tinh thần đoàn kết, gần dân, sát dân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Sơn Ca

Thay mặt các ứng cử viên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung trân trọng gửi lời cảm ơn đến cử tri phường Diên Hồng. Đồng thời nêu rõ, các ứng cử viên sẽ không ngừng nỗ lực, quyết tâm hoàn thành tốt các yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra, không phụ sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri.

Đồng thời, thông tin thêm về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2026 gắn với mục tiêu, định hướng liên kết vùng; mở rộng phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tạo việc làm cho người dân.