Cử tri Quy Nhơn Nam gửi gắm kỳ vọng đến các ứng cử viên HĐND tỉnh Gia Lai

(GLO)- Ngày 7-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 thuộc đơn vị bầu cử số 1.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Việt Hùng

Các ứng cử viên HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử số 1 gồm: ông Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; ông Lê Quang Nhân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai; bà Tô Thị Thu Hường - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Quy Nhơn; ông Đặng Mạnh Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Quy Nhơn Nam; ông Huỳnh Ngọc Hoàng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Quy Nhơn Đông; bà Nguyễn Thị Thu Bích - Chuyên viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Quy Nhơn Nam; ông Võ Tống Hơn - Giáo viên Trường Tiểu học số 1 Nhơn Bình; ông Dương Đình Phi - Đoàn viên, chiến sĩ dân quân xã Nhơn Châu.

Ứng cử viên Phạm Anh Tuấn trình bày chương trình hành động trước cử tri phường Quy Nhơn Nam. Ảnh: Việt Hùng

Tại hội nghị, cử tri đã nghe giới thiệu tóm tắt tiểu sử và quá trình công tác của các ứng cử viên. Từng ứng cử viên cũng trình bày dự kiến chương trình hành động nếu được cử tri tín nhiệm bầu chọn.

Nội dung chương trình hành động được xây dựng khá rõ ràng, nêu bật những giải pháp cụ thể gắn với lĩnh vực, vị trí công tác của từng người; thể hiện tinh thần trách nhiệm trong việc giải quyết các vấn đề thiết thực đặt ra từ thực tiễn địa phương.

Nhiều cử tri bày tỏ sự đồng tình với chương trình hành động của các ứng cử viên; đồng thời, kiến nghị một số vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống người dân.

Trong đó, cử tri mong muốn các đại biểu sau khi trúng cử quan tâm hơn nữa đến công tác chăm lo người có công với cách mạng; tiếp tục kiến nghị hoàn thiện chính sách bảo hiểm y tế, nhất là mở rộng danh mục thuốc để người dân được tiếp cận điều trị thuận lợi hơn.

Bên cạnh đó, cử tri cũng đề nghị các cấp chính quyền quan tâm hơn đến công tác vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự, đẩy mạnh chỉnh trang đô thị, góp phần xây dựng Quy Nhơn trở thành đô thị xanh, sạch, đẹp.

Một số ý kiến cũng bày tỏ mong muốn các ngành chức năng có giải pháp tạo việc làm cho thanh niên sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự; đồng thời, có chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện để những người chấp hành xong án phạt tù sớm ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

Cử tri phường Quy Nhơn Nam mong muốn các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ quan tâm hơn nữa đến công tác chỉnh trang đô thị. Ảnh: Việt Hùng

Cử tri cũng kỳ vọng các đại biểu nếu được tín nhiệm bầu chọn sẽ giữ đúng lời hứa trước cử tri, thường xuyên gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; tăng cường các hoạt động tiếp xúc cử tri để kịp thời nắm bắt, phản ánh và thúc đẩy giải quyết những kiến nghị chính đáng từ thực tiễn.

Thay mặt các ứng cử viên, ông Phạm Anh Tuấn cảm ơn sự tin tưởng và những ý kiến thẳng thắn, tâm huyết của cử tri. Ông cho rằng, các ý kiến của cử tri tại hội nghị đều rất xác đáng, phản ánh sát với thực tiễn đời sống và cũng là những vấn đề mà chính quyền các cấp đang quan tâm giải quyết.

Những nội dung liên quan đến chính sách người có công, bảo hiểm y tế, cũng như các kiến nghị về hạ tầng đô thị, môi trường, trật tự an toàn xã hội… sẽ được các ứng cử viên tiếp thu đầy đủ, tổng hợp để kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Ông Phạm Anh Tuấn cũng thông tin thêm với cử tri về một số định hướng phát triển của tỉnh trong thời gian tới, trong đó có việc tỉnh đang tập trung chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Năm Du lịch quốc gia; đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với đó, tỉnh đang hoàn thiện mô hình chính quyền 2 cấp, hướng tới xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ, bám sát cơ sở, gần dân và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn đời sống.

Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục chú trọng đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Ứng cử viên Phạm Anh Tuấn cũng mong muốn cử tri tiếp tục đồng hành cùng chính quyền. Trước mắt, tích cực tuyên truyền, vận động người thân, con em thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, tham gia bầu cử đúng quy định, lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Ông Phạm Anh Tuấn cũng khẳng định, nếu được cử tri tín nhiệm bầu chọn, bản thân và các ứng cử viên sẽ nỗ lực thực hiện tốt chương trình hành động đã đề ra; giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, thường xuyên lắng nghe và giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.