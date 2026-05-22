Gia Lai khơi thông nguồn lực trí thức

Tỉnh ủy Gia Lai vừa ban hành Chương trình hành động số 13-CTr/TU ngày 13/5/2026 nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW (khóa XIII) về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ trí thức. Đây là bước cụ thể hóa quan trọng, tạo cơ chế, môi trường và động lực để đội ngũ trí thức đóng góp mạnh mẽ hơn vào mục tiêu phát triển Gia Lai nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt Đại hội. Ảnh: T.D

Trí thức - nguồn lực cho phát triển

Chương trình hành động xác định, xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ trí thức không chỉ là nhiệm vụ của riêng ngành khoa học, giáo dục hay văn hóa mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Theo đó, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng những nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 45-NQ/TW; nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của đội ngũ trí thức đối với sự phát triển của tỉnh.

Chương trình cũng cụ thể hóa các nhiệm vụ phát triển đội ngũ trí thức theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và các chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp. Trong tiến trình phát triển của tỉnh, đội ngũ trí thức được xác định là lực lượng sáng tạo, phản biện, tư vấn, tổ chức thực hiện và lan tỏa tri thức.

Đến năm 2030, Gia Lai phấn đấu xây dựng đội ngũ trí thức phát triển cả về số lượng và chất lượng; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân tài ở nhiều lĩnh vực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với đó là hoàn thiện cơ chế, chính sách đồng bộ, khả thi, tạo điều kiện và động lực để trí thức phát triển toàn diện, nâng cao trình độ, năng lực và cống hiến cho địa phương.

Trường đại học Quy Nhơn công bố thông tin tuyển sinh ngành công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, an toàn và an ninh mạng. Ảnh: H.T

Tạo môi trường để nhân tài cống hiến

Chương trình đặt ra yêu cầu đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đãi ngộ và tôn vinh trí thức; chú trọng trọng dụng nhân tài. Gia Lai sẽ rà soát, đánh giá khách quan, toàn diện đội ngũ trí thức và các chính sách hiện hành để điều chỉnh, bổ sung hoặc ban hành chính sách mới phù hợp, qua đó tạo môi trường thuận lợi cho đội ngũ trí thức phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động.

Tỉnh cũng định hướng xây dựng cơ chế, chính sách ưu tiên mang tính đột phá trong thu hút, đào tạo, bồi dưỡng và đãi ngộ nhân tài; tập trung vào các nhà khoa học giỏi, chuyên gia đầu ngành, trí thức có uy tín và năng lực chủ trì những nhiệm vụ khoa học - công nghệ quan trọng. Đồng thời, quan tâm hỗ trợ trí thức trẻ, trí thức công tác ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, trong lực lượng vũ trang và đồng bào dân tộc thiểu số.

Đáng chú ý, chương trình định hướng hỗ trợ Viện Nghiên cứu Khoa học và Giáo dục liên ngành thuộc Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành trở thành viện nghiên cứu khoa học cơ bản và ứng dụng có uy tín trong khu vực; hỗ trợ Trường Đại học Quy Nhơn phát triển theo hướng tiên tiến, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, mở rộng các ngành đào tạo về bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và an ninh mạng.

Trong không gian phát triển mới của tỉnh Gia Lai - từ đại ngàn đến biển cả, từ nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp, logistics, du lịch, kinh tế biển đến chuyển đổi số - đội ngũ trí thức không chỉ là lực lượng nghiên cứu mà còn trực tiếp tham gia giải quyết các bài toán phát triển.

Kết nối trí thức với khát vọng phát triển

Chương trình hành động yêu cầu tăng cường quản lý nhà nước, hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với đội ngũ trí thức; đồng thời xác định rõ đặc thù của từng nhóm trí thức để có chính sách phù hợp, như trí thức trong lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa - nghệ thuật, khoa học - công nghệ; trí thức là cán bộ, công chức; trí thức trong lực lượng vũ trang; trí thức trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân; trí thức trẻ và trí thức là người Việt Nam ở nước ngoài.

Hội thảo về STEM Robotist tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành - ICISE ở Quy Nhơn. Ảnh: H.T

Tỉnh cũng sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên gia, trí thức nhằm dự báo nhu cầu và hoạch định kế hoạch phát triển đội ngũ trí thức theo từng ngành, lĩnh vực, địa phương; bảo đảm cân đối về số lượng, chất lượng, cơ cấu và tính kế thừa.

Một yêu cầu quan trọng được đặt ra là phát huy dân chủ, tôn trọng tự do sáng tạo, đề cao đạo đức và trách nhiệm của trí thức trong hoạt động khoa học, công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa, văn học và nghệ thuật. Đội ngũ trí thức được khuyến khích tham gia góp ý, tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với việc hoạch định chính sách, xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, công trình và dự án trọng điểm của tỉnh.

Gia Lai sẽ ưu tiên bố trí nguồn lực từ ngân sách nhà nước, đồng thời huy động nguồn lực xã hội và quốc tế để phát triển hạ tầng khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo; nghiên cứu hình thành quỹ đầu tư mạo hiểm theo quy định; hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, nghiên cứu ứng dụng khoa học, đổi mới công nghệ, phát triển tài sản trí tuệ, xây dựng thương hiệu và khai thác giá trị sáng chế, giải pháp hữu ích.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sát thực tiễn; phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết trí thức, văn nghệ sĩ, làm cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với đội ngũ trí thức. Các cơ quan trong hệ thống chính trị cũng được giao nhiệm vụ cụ thể trong việc xây dựng cơ chế, chính sách, giám sát và tổ chức thực hiện.

Xây dựng và phát huy đội ngũ trí thức chính là đầu tư cho tương lai. Khi trí thức được trọng dụng, nhân tài được khuyến khích, sáng tạo được tôn trọng và phản biện được lắng nghe, Gia Lai sẽ có thêm nguồn lực quan trọng để hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh và bền vững trong không gian phát triển mới.