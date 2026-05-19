Gia Lai: Nhiều địa phương tổ chức trao Huy hiệu Đảng đợt 19/5

(GLO)- Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), nhiều địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên tiêu biểu, ghi nhận quá trình cống hiến của các đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Sáng 19-5, Đảng ủy xã Chư Păh tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên đang sinh hoạt tại các tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn xã, gồm các đồng chí: Lê Văn Nội (Chi bộ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên), Nguyễn Công Xưởng và Trần Thị Kim Thanh (Chi bộ tổ dân phố 3). Tại buổi lễ, đồng chí Rơ Châm Ghí - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã đã trao Huy hiệu, tặng hoa chúc mừng và biểu dương những đóng góp của các đảng viên; đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất cách mạng, nêu gương sáng, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đảng ủy xã Chư Păh trao tặng Huy hiệu Đảng cho 3 đảng viên. Ảnh: Bùi Đại

Chiều 18-5, Đảng bộ MTTQ và các đoàn thể tỉnh Gia Lai tổ chức trao Huy hiệu 45 năm và 40 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên theo Quyết định số 857-QĐ/TU ngày 20/4/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Theo đó, các đồng chí Lê Tấn Lực và Hồ Khá được trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; đồng chí Nguyễn Thanh Vĩnh nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hà Duy Trung - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đã chúc mừng các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng, đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất, kinh nghiệm, đóng góp xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đảng bộ MTTQ và các đoàn thể tỉnh Gia Lai trao Huy hiệu Đảng cho 3 đảng viên. Ảnh: Ngọc Anh

Trước đó, ngày 15-5, Đảng ủy xã Ia Hrung tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng cho 7 đảng viên. Trong đó, đồng chí Nguyễn Viết Ngọc được trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; đồng chí Lữ Thanh Hải nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; các đồng chí Nguyễn Hữu Toàn và Võ Văn Dũng nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; các đồng chí Hồ Viết Khang và Lê Văn Xứng nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; đồng chí Đặng Xuân Hoàng nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đảng ủy xã Ia Hrung tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng cho 7 đảng viên. Ảnh: Khánh Phong

Cùng ngày, Đảng ủy phường Tam Quan tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 15 đảng viên thuộc Đảng bộ phường. Trong đó có 1 đảng viên nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 5 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và 8 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đảng ủy phường Tam Quan trao Huy hiệu Đảng cho 15 đảng viên. Ảnh: Thái Ngân

Tại phường Hoài Nhơn Nam, sáng 14-5, Đảng ủy phường đã trao Huy hiệu Đảng cho 10 đảng viên, gồm: 1 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 3 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đảng ủy phường Hoài Nhơn Nam trao Huy hiệu Đảng cho 10 đảng viên. Ảnh: Thùy Ngân

Các buổi lễ trao tặng Huy hiệu Đảng được tổ chức trang trọng, ý nghĩa, thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng đối với những cống hiến của các đảng viên; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp niềm tin, niềm tự hào trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.