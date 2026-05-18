Người cộng sản trọn đời vì Đảng, vì dân

(GLO)- Đồng chí Phùng Chí Kiên là nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng, người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà chính trị - quân sự song toàn, đã hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Kiên trung một lý tưởng

Đồng chí Phùng Chí Kiên, tên khai sinh là Nguyễn Vĩ, sinh ngày 18-5-1901 tại làng Mỹ Quan Thượng, tổng Vạn Phần, nay thuộc xã Hùng Châu, tỉnh Nghệ An. Lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo, trên vùng đất giàu truyền thống yêu nước, hiếu học và cách mạng, Nguyễn Vĩ sớm chứng kiến nỗi khổ của nhân dân dưới ách áp bức thực dân, phong kiến; từ đó hình thành lòng yêu nước, ý chí tìm đường cứu nước, cứu dân.

Đồng chí Phùng Chí Kiên. Ảnh tư liệu

Từ một thanh niên lao động ở ga Yên Lý, Nguyễn Vĩ tích cực đọc sách báo tiến bộ, kết nối với những người cùng chí hướng, tham gia các hoạt động tuyên truyền yêu nước. Được các đồng chí Nguyễn Năng Tựu, Lê Hữu Lập giác ngộ, Nguyễn Vĩ tham gia Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Tháng 10-1926, đồng chí sang Quảng Châu dự lớp huấn luyện chính trị do Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tổ chức. Từ đây, tên gọi Phùng Chí Kiên gắn với cuộc đời cách mạng sôi nổi, bền bỉ và kiên cường.

Sau lớp huấn luyện chính trị, đồng chí được Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc giới thiệu học Trường Quân sự Hoàng Phố, rồi tham gia khởi nghĩa Quảng Châu năm 1927, rèn luyện trong phong trào cách mạng quốc tế. Trải qua tù đày, chiến đấu, bị thương, hoạt động trong điều kiện hết sức gian khổ, đồng chí Phùng Chí Kiên vẫn giữ vững khí tiết của người cộng sản. Năm 1930, đồng chí gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương; từ năm 1932 đến 1934, học tập tại Trường Đại học Phương Đông của Quốc tế Cộng sản ở Mátxcơva, được trang bị thêm nền tảng lý luận chính trị vững chắc.

Trở lại hoạt động cách mạng, đồng chí Phùng Chí Kiên tham gia Ban Chỉ huy ở ngoài của Đảng, góp phần khôi phục hệ thống tổ chức Đảng, chuẩn bị Đại hội lần thứ nhất của Đảng năm 1935 và được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương. Trong giai đoạn 1936-1939, tiếp tục thể hiện bản lĩnh của một cán bộ lãnh đạo sắc sảo, góp phần quan trọng vào việc củng cố tổ chức, khắc phục những hạn chế trong phương pháp vận động quần chúng, thúc đẩy phong trào cách mạng phát triển.

Năm 1941, đồng chí Phùng Chí Kiên cùng Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về nước trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng. Tại Cao Bằng, tham gia huấn luyện cán bộ, xây dựng căn cứ địa, tổ chức thí điểm Mặt trận Việt Minh, xây dựng các đoàn thể cứu quốc, chuẩn bị lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang cho cách mạng. Với cương vị Chỉ huy trưởng Đội Cứu quốc quân I, đã góp phần đặt nền móng cho lực lượng vũ trang cách mạng Việt Nam.

Trong cuộc chiến đấu tại khu căn cứ Bắc Sơn, Võ Nhai, đồng chí Phùng Chí Kiên kiên cường chỉ huy lực lượng, bảo vệ cơ quan đầu não của Đảng. Ngày 22-8-1941, đồng chí bị địch bắt và anh dũng hy sinh khi mới 40 tuổi. Cuộc đời cách mạng tuy ngắn ngủi, nhưng đã để lại tấm gương sáng về lòng yêu nước, tinh thần quốc tế vô sản, bản lĩnh chính trị, tài năng tổ chức và khí tiết kiên trung của người cộng sản.

Sáng mãi bài học hôm nay

Công lao và đóng góp của đồng chí Phùng Chí Kiên đối với cách mạng Việt Nam thể hiện trên nhiều phương diện; là một trong những cán bộ sớm được Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc huấn luyện, đào tạo; là người được rèn luyện cả về chính trị, quân sự và hoạt động thực tiễn quốc tế; là cán bộ tiền bối tham gia xây dựng, khôi phục tổ chức Đảng trong những năm tháng khó khăn; là nhà lãnh đạo có đóng góp quan trọng trong chuẩn bị lực lượng, xây dựng căn cứ địa và đặt nền móng cho lực lượng vũ trang cách mạng.

Đồng chí Phùng Chí Kiên phụ trách công tác quân sự của Đảng, trực tiếp chỉ đạo Khu căn cứ Bắc Sơn - Võ Nhai và Đội Cứu quốc quân. Ảnh tư liệu

Ở Phùng Chí Kiên, nổi bật lên sự thống nhất giữa nói và làm, giữa lý luận và thực tiễn, giữa bản lĩnh chính trị và năng lực hành động; không chỉ học để biết, mà học để làm cách mạng; không chỉ trung thành trong lời thề, mà trung thành đến phút cuối cùng của cuộc đời. Tên tuổi Phùng Chí Kiên vì vậy gắn với phẩm chất cao đẹp của lớp cán bộ tiền bối: có lý tưởng lớn, có tri thức, có kỷ luật, có tổ chức, dám đi vào nơi gian khổ nhất, dám nhận nhiệm vụ khó khăn nhất và sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Với Gia Lai hôm nay, bài học từ cuộc đời của đồng chí Phùng Chí Kiên càng có ý nghĩa thiết thực. Trong không gian phát triển mới từ đại ngàn đến biển cả, tỉnh đang đứng trước yêu cầu vừa phát triển nhanh, bền vững, vừa giữ vững quốc phòng - an ninh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Điều đó đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng học tập, rèn luyện, gần dân, sát cơ sở, nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Tinh thần Phùng Chí Kiên nhắc nhở mỗi cán bộ hôm nay phải lấy lý tưởng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân làm điểm tựa; lấy hiệu quả công việc, sự hài lòng của nhân dân làm thước đo; lấy bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng và năng lực thực tiễn làm nền tảng để hành động.

Kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Phùng Chí Kiên không chỉ là dịp tri ân một người cộng sản kiên trung, một nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng, mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc đối với mỗi chúng ta hôm nay phải sống có lý tưởng, làm việc có trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đem tinh thần “trọn đời vì Đảng, vì dân” vào từng việc cụ thể, góp phần xây dựng Gia Lai phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.