Nhà lãnh đạo tài năng, tấm gương chiến sĩ cộng sản kiên trung

(GLO)- Đồng chí Hà Huy Tập là một trong những nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, trọn đời cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

35 năm tuổi đời, gần 16 năm hoạt động cách mạng, trong đó có gần 2 năm giữ cương vị Tổng Bí thư, đồng chí đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử cách mạng Việt Nam.

Từ người trí thức yêu nước đến chiến sĩ cộng sản kiên trung

Đồng chí Hà Huy Tập sinh ngày 24-4-1906 tại làng Kim Nặc, tổng Thổ Ngọa (nay là xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh) trong một gia đình nhà nho yêu nước.

Từ nhỏ, Hà Huy Tập đã được hun đúc tinh thần hiếu học và lòng yêu nước. Sau khi tốt nghiệp Trường Quốc học Huế hạng ưu (năm 1923), Hà Huy Tập làm giáo viên tại Nha Trang, Vinh, Gia Định và có thời gian làm công nhân ở Bà Rịa.

Trong thời gian làm nghề dạy học đã giúp Hà Huy Tập thấu hiểu sâu sắc đời sống cực khổ của nhân dân và tội ác của thực dân Pháp. Từ đó tích cực tham gia các tổ chức yêu nước và dấn thân vào con đường cách mạng vô sản.

Cuối năm 1928, đồng chí được cử sang Quảng Châu (Trung Quốc) bàn việc hợp nhất các tổ chức cách mạng. Từ năm 1929-1932, đồng chí học tại Trường Đại học Phương Đông (Liên Xô), được trang bị hệ thống lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, nâng cao trình độ tư duy chính trị và phương pháp lãnh đạo cách mạng.

Tháng 6-1933, đồng chí tham gia Ban Chỉ huy ở ngoài của Đảng Cộng sản Đông Dương, tích cực chuẩn bị và góp phần tổ chức thành công Đại hội lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1935.

Chân dung đồng chí Hà Huy Tập. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Tại Hội nghị Trung ương tháng 7-1936, đồng chí Hà Huy Tập được phân công về nước tổ chức lại Ban Chấp hành Trung ương và khôi phục tổ chức của Đảng.

Đồng chí đã có quyết định quan trọng chuyển trụ sở của Đảng từ nước ngoài về xã Bà Điểm (Hóc Môn, Gia Định), bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, thống nhất của Đảng từ Trung ương đến cơ sở, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của phong trào cách mạng lúc bấy giờ.

Tại đây, đồng chí chủ trì các Hội nghị Trung ương đề ra nhiều quyết sách quan trọng, trong đó có việc thành lập Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương.

Chỉ một thời gian ngắn, Đảng ta từ chỗ bị địch khủng bố trắng đã từng bước khôi phục hệ thống tổ chức, thành lập lại Ban Chấp hành Trung ương và Ban Thường vụ Trung ương.

Từ tháng 7-1936 đến tháng 3-1938, trên cương vị Tổng Bí thư, đồng chí Hà Huy Tập trực tiếp lãnh đạo khôi phục, củng cố và phát triển tổ chức Đảng trong giai đoạn đặc biệt khó khăn.

Ngày 1-5-1938, đồng chí Hà Huy Tập bị địch bắt và bị xử bắn vào ngày 28-8-1941 khi mới 35 tuổi. Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập tuy ngắn ngủi nhưng những đóng góp của đồng chí cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta là hết sức to lớn.

Đồng chí là nhà lãnh đạo cách mạng tài năng của Đảng, người chủ công xây dựng các Văn kiện và chủ trì Đại hội Đảng năm 1935.

Nhà lý luận sắc sảo, tấm gương khí tiết bất khuất

Không chỉ là nhà lãnh đạo tổ chức xuất sắc, đồng chí Hà Huy Tập còn là nhà lý luận sắc sảo, cây bút chiến đấu kiên cường trên mặt trận tư tưởng. Đồng chí là người sáng lập, tổng biên tập nhiều cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng.

Ở tuổi 23, đồng chí hoàn thành tác phẩm Sơ thảo lịch sử phong trào cộng sản ở Đông Dương, tổng kết sâu sắc thực tiễn cách mạng những năm đầu Đảng lãnh đạo.

Với ngòi bút giàu tính chiến đấu, đồng chí đã viết nhiều bài báo vạch trần bộ mặt thật, phê phán các quan điểm phản động, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin.

Các tác phẩm của đồng chí là những tác phẩm lý luận chính trị của Đảng có giá trị, góp phần chỉ đạo cách mạng trong thời kỳ vận động dân chủ. Đồng chí còn là tấm gương sáng của người chiến sĩ cộng sản anh dũng, kiên trung, bất khuất.

Khu di tích cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập ở xã Cẩm Hưng (tỉnh Hà Tĩnh). Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Từ một trí thức yêu nước trở thành Tổng Bí thư của Đảng ở tuổi 30, đồng chí Hà Huy Tập trực tiếp chỉ đạo phong trào đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ, hòa bình và chống chiến tranh đế quốc năm 1936-1939. Trong điều kiện bị khủng bố, bắt bớ, giam cầm, tra tấn dã man, đồng chí vẫn giữ vững khí tiết, niềm tin và ý chí chiến đấu của người cộng sản.

Trước lúc hy sinh, đồng chí Hà Huy Tập với câu nói nổi tiếng: “Cách mạng muôn năm”, “Tôi chẳng có gì phải hối tiếc, nếu còn sống tôi sẽ tiếp tục hoạt động”, thể hiện niềm tin mãnh liệt và khát vọng cống hiến trọn đời cho lý tưởng của Đảng và dân tộc.

Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2026) là dịp tri ân những cống hiến to lớn của đồng chí, đồng thời nhắc nhở trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc giữ gìn, phát huy những giá trị cách mạng cao đẹp mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp.

Noi gương đồng chí Hà Huy Tập, cán bộ, đảng viên nêu cao lý tưởng cách mạng, tinh thần trách nhiệm, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong giai đoạn mới.