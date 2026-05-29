Phường Thống Nhất khai mạc Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026

Tham gia hội thi có 15 thí sinh tiêu biểu, đại diện cho 41 tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ. Các thí sinh sẽ trải qua 3 phần thi, gồm: thuyết trình, kiến thức và năng khiếu.

Ở phần thi thuyết trình, các thí sinh trình bày chuyên đề đã chuẩn bị sẵn, tập trung làm rõ những nội dung trọng tâm, cốt lõi và những điểm mới trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Thống Nhất khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bên cạnh đó, các thí sinh còn tham gia trả lời câu hỏi kiến thức từ Ban Giám khảo và thể hiện năng khiếu (hát, múa, tiểu phẩm, kể chuyện).

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các thí sinh tham dự hội thi. Ảnh: P.D

Hội thi nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền miệng; góp phần đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền trong tình hình mới.

Qua đó, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, góp phần đưa nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Đây cũng là dịp để các báo cáo viên, tuyên truyền viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ; đồng thời là cơ sở để phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố tiêu biểu trong công tác tuyên truyền ở địa phương.

Thí sinh trả lời câu hỏi từ Ban Giám khảo trong phần thi kiến thức. Ảnh: P.D

Hội thi sẽ bế mạc vào ngày 30-5, Ban Tổ chức sẽ trao tổng cộng 21 giải cho các thí sinh xuất sắc, gồm: 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 9 giải khuyến khích và 6 giải phụ.