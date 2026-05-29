Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Tin tức Nhân sự Quốc phòng - An ninh Cải cách hành chính Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Phường Thống Nhất khai mạc Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG DUNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 29-5, Đảng ủy phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) khai mạc Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026.

Tham gia hội thi có 15 thí sinh tiêu biểu, đại diện cho 41 tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ. Các thí sinh sẽ trải qua 3 phần thi, gồm: thuyết trình, kiến thức và năng khiếu.

Ở phần thi thuyết trình, các thí sinh trình bày chuyên đề đã chuẩn bị sẵn, tập trung làm rõ những nội dung trọng tâm, cốt lõi và những điểm mới trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Thống Nhất khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bên cạnh đó, các thí sinh còn tham gia trả lời câu hỏi kiến thức từ Ban Giám khảo và thể hiện năng khiếu (hát, múa, tiểu phẩm, kể chuyện).

phuong-thong-nhat-khai-mac-hoi-thi-bao-cao-vien-tuyen-truyen-vien-gioi-nam-2026.jpg
Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các thí sinh tham dự hội thi. Ảnh: P.D

Hội thi nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền miệng; góp phần đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền trong tình hình mới.

Qua đó, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, góp phần đưa nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Đây cũng là dịp để các báo cáo viên, tuyên truyền viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ; đồng thời là cơ sở để phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố tiêu biểu trong công tác tuyên truyền ở địa phương.

thi-sinh-tra-loi-cau-hoi-tu-ban-giam-khao-trong-phan-thi-kien-thuc.jpg
Thí sinh trả lời câu hỏi từ Ban Giám khảo trong phần thi kiến thức. Ảnh: P.D

Hội thi sẽ bế mạc vào ngày 30-5, Ban Tổ chức sẽ trao tổng cộng 21 giải cho các thí sinh xuất sắc, gồm: 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 9 giải khuyến khích và 6 giải phụ.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Phường Pleiku tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên năm 2026

Phường Pleiku tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên năm 2026

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Ngày 22-5, Đảng ủy phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025-2030.

Khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng hai con số

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Tăng trưởng tổng sản phẩm địa phương (GRDP) giai đoạn 2026 - 2030 đạt từ 10-10,5%/năm không đơn thuần là chỉ tiêu kinh tế mà còn là yêu cầu chính trị, là khát vọng phát triển trong không gian phát triển mới, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị tỉnh Gia Lai.

Hội Nông dân tỉnh và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 710 kết nghĩa với làng Klăh

Hội Nông dân tỉnh và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 710 kết nghĩa với làng Klăh

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Ngày 29-4, tại làng Klăh (xã Ia Mơ), Hội Nông dân tỉnh Gia Lai và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 710 tổ chức Lễ kết nghĩa với làng Klăh. Hoạt động được triển khai theo Chỉ thị số 03-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kết nghĩa với các thôn, làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Phổ biến, triển khai các văn kiện, nghị quyết về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

Quán triệt, triển khai các nghị quyết về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)-  Sáng 22-4, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện các văn kiện, nghị quyết về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được thông qua tại Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Sáng 13-4, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2, khóa XIV. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị.

Tỉnh ủy Gia Lai ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW

Tỉnh ủy Gia Lai ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-11-2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

null