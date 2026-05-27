Đổi mới công tác tuyên truyền nghị quyết từ hội thi báo cáo viên

(GLO)- Không chỉ là sân chơi nghiệp vụ của đội ngũ làm công tác tuyên truyền, hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 tại nhiều địa phương còn trở thành diễn đàn sinh động để đưa nghị quyết của Đảng đến gần hơn với đời sống.

Gắn nghị quyết với hơi thở cuộc sống

Tại hội thi do Đảng ủy phường Diên Hồng tổ chức ngày 15 và 16-5, phần thuyết trình của thí sinh Hoàng Thị Tân - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng để lại nhiều ấn tượng với chuyên đề: “Chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo - động lực để dân tộc vươn mình theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng”.

Thay vì trình bày thuần lý thuyết, thí sinh Hoàng Thị Tân đã khéo léo lồng ghép những câu chuyện thực tiễn từ ngôi trường nơi mình công tác với gần 20% học sinh là người dân tộc thiểu số. Hơn thế, từng nội dung trong bài thuyết trình được minh họa bằng hình ảnh trực quan, thông điệp ngắn gọn và khẩu hiệu hành động cụ thể.

Từ thực tế giảng dạy, thí sinh này chia sẻ việc giáo viên chủ động ứng dụng công nghệ, xây dựng giáo án điện tử, thiết kế bài giảng sinh động và khuyến khích học sinh tham gia các sân chơi công nghệ, tin học trẻ nhằm rèn luyện kỹ năng số ngay từ bậc tiểu học. Với cách dẫn dắt tự nhiên, gần gũi, thí sinh Hoàng Thị Tân đã giành giải nhì tại hội thi.

“Qua hội thi, tôi hiểu sâu hơn về nghị quyết và nhận thấy công tác tuyên truyền cần gắn chặt với thực tiễn đời sống. Đây cũng là dịp để tôi học hỏi thêm kỹ năng nghiên cứu, xây dựng chuyên đề sát thực tế hơn” - bà Tân chia sẻ.

Thí sinh Hoàng Thị Tân trình bày phần thuyết trình tại Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi do Đảng ủy phường Diên Hồng tổ chức. Ảnh: P.D

Tương tự, tại hội thi do Đảng ủy phường Hội Phú tổ chức, chuyên đề “Cán bộ tổ dân phố 4 - Hội Phú thực hiện Nghị quyết số 80 trong việc xây dựng văn hóa tại khu dân cư” của thí sinh Phan Thị Tuyết Quế - Phó Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố 4 - Hội Phú, thu hút sự quan tâm nhờ cách tiếp cận gần gũi, bám sát đời sống khu dân cư.

Bà nhấn mạnh vai trò nâng cao nhận thức của người dân trong xây dựng đời sống văn hóa; lưu ý những tác động tiêu cực từ mạng xã hội và nguy cơ mai một giá trị truyền thống nếu thiếu định hướng phù hợp.

Để chuẩn bị cho hội thi, bà Quế dành nhiều thời gian nghiên cứu tài liệu, học kỹ năng thiết kế slide, xây dựng bố cục và liên hệ thực tiễn tại địa phương. Dù đã ngoài 65 tuổi, bà vẫn tích cực tham gia với tinh thần trách nhiệm của người đảng viên ở cơ sở.

“Khó khăn lớn nhất là khả năng tiếp cận công nghệ còn hạn chế nhưng tôi rất vui khi được đại diện chi bộ tham gia hội thi. Tại đây, tôi học hỏi thêm nhiều kỹ năng tuyên truyền để áp dụng hiệu quả hơn trong thực tế” - bà Quế bày tỏ.

Nhiều báo cáo viên, tuyên truyền viên xem hội thi là dịp để tự rèn luyện kỹ năng và đổi mới cách truyền đạt nghị quyết. Bà Lương Thị Ca - Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Plei Ơi (xã Chư A Thai) cho hay, dù không đạt giải nhưng hội thi giúp bà có thêm cơ hội học hỏi, rèn luyện kỹ năng xây dựng chuyên đề, thuyết trình trước đám đông và truyền đạt nghị quyết theo hướng gần gũi, dễ tiếp cận hơn với người dân.

Diễn đàn đổi mới công tác tuyên truyền ở cơ sở

Thời gian qua, hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi được nhiều địa phương tổ chức như một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần đưa nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống.

Không chỉ tạo môi trường giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, các hội thi còn góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

Đánh giá về chất lượng hội thi tại địa phương, bà Rơ Châm H’Lệ - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ia Krêl - thông tin, 19 thí sinh tham gia đều có sự chuẩn bị nghiêm túc nội dung lẫn hình thức thể hiện. Nhiều chuyên đề được đầu tư công phu, bám sát tinh thần nghị quyết đại hội đảng các cấp và gắn với thực tiễn tại cơ quan, đơn vị.

Đáng chú ý, nhiều thí sinh đã kết hợp hài hòa giữa lý luận và thực tiễn, sử dụng hình ảnh, slide minh họa sinh động để tăng tính thuyết phục và thu hút người nghe.

Hội thi không chỉ góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng mà còn là diễn đàn để đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trao đổi kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ, qua đó nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực tuyên truyền trong tình hình mới.

Đảng ủy xã Ia Krêl trao thưởng cho các thí sinh đạt giải tại Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026. Ảnh: Hoàng Thanh Hương

Trong khi đó, bà Hồ Thị Ngọc Huyền - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hội Phú thì cho rằng, thành công lớn nhất của hội thi không chỉ nằm ở việc lựa chọn cá nhân xuất sắc mà còn ở hiệu quả của việc đổi mới phương thức tuyên truyền nghị quyết của Đảng.

Hội thi đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa nhiều kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo; tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong công tác tư tưởng ở cơ sở.

Thực tế cho thấy, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, người làm công tác tuyên truyền không chỉ cần nắm vững nội dung nghị quyết mà còn phải biết ứng dụng công nghệ, khai thác hiệu quả hình ảnh trực quan và mạng xã hội để nâng cao sức lan tỏa thông tin.

Từ các hội thi ở cơ sở, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đang từng bước trưởng thành hơn về kỹ năng, bản lĩnh và tư duy đổi mới để nâng cao chất lượng tuyên truyền tại cơ sở.