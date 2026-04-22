Quán triệt, triển khai các nghị quyết về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

(GLO)- Sáng 22-4, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện các văn kiện, nghị quyết về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được thông qua tại Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Đồng chí Trần Tiến Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Huỳnh Quốc Huy.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Bình Dương

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt nội dung Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 7-4-2026 của Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Chương trình hành động số 01-CTr/UBKTTW ngày 10-2-2026 của ngành Kiểm tra Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Theo đó, chương trình hành động đề ra các nhiệm vụ, giải pháp, đề án quan trọng, mang tính chiến lược giai đoạn 2026-2030. Ngành Kiểm tra Đảng xác định tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy định, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp kiểm tra, giám sát; nâng cao hiệu quả cơ chế giám sát trong Đảng; gắn công tác kiểm tra, giám sát với các phương thức kiểm soát quyền lực khác.

Cùng với đó, ngành tập trung chuyển mạnh trọng tâm sang giám sát thường xuyên; chủ động, thực hiện ngay từ đầu và xuyên suốt trên các lĩnh vực công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định của cấp ủy các cấp.

Đồng thời, tăng cường năng lực, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống cơ quan ủy ban kiểm tra; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ kiểm tra đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng được thông tin những điểm mới của Quy định số 21-QĐ/TW ngày 11-4-2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.