Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Tin tức Nhân sự Quốc phòng - An ninh Cải cách hành chính Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Quán triệt, triển khai các nghị quyết về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
VÕ HƯỜNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)-  Sáng 22-4, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện các văn kiện, nghị quyết về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được thông qua tại Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Đồng chí Trần Tiến Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Huỳnh Quốc Huy.

tap-huan-1.jpg
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Bình Dương

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt nội dung Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 7-4-2026 của Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Chương trình hành động số 01-CTr/UBKTTW ngày 10-2-2026 của ngành Kiểm tra Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Theo đó, chương trình hành động đề ra các nhiệm vụ, giải pháp, đề án quan trọng, mang tính chiến lược giai đoạn 2026-2030. Ngành Kiểm tra Đảng xác định tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy định, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp kiểm tra, giám sát; nâng cao hiệu quả cơ chế giám sát trong Đảng; gắn công tác kiểm tra, giám sát với các phương thức kiểm soát quyền lực khác.

Cùng với đó, ngành tập trung chuyển mạnh trọng tâm sang giám sát thường xuyên; chủ động, thực hiện ngay từ đầu và xuyên suốt trên các lĩnh vực công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định của cấp ủy các cấp.

Đồng thời, tăng cường năng lực, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống cơ quan ủy ban kiểm tra; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ kiểm tra đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng được thông tin những điểm mới của Quy định số 21-QĐ/TW ngày 11-4-2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tỉnh ủy Gia Lai ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW

(GLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-11-2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai

(GLO)- Chiều 22-3, Đoàn kiểm tra, giám sát số 21 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Lê Hoài Trung - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai để thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát.

Đảng ủy phường Diên Hồng tổ chức 6 lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Từ ngày 17 đến 22-3, Đảng ủy phường Diên Hồng tổ chức 6 lớp học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, với sự tham gia của gần 2.000 cán bộ, đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai tiếp sóng Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt 2 nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị

(GLO)- Ngày mai (25-2), Ban Bí thư Trung ương Đảng sẽ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế Nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam của Bộ Chính trị.

Gia Lai từng bước số hóa công tác Đảng ở cơ sở

(GLO)- Với công tác xây dựng Đảng, nhất là ở cơ sở, chuyển đổi số không chỉ là yêu cầu tất yếu mà còn là thước đo năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy trong bối cảnh mới. Tại Gia Lai, việc số hóa công tác Đảng đang được triển khai từ những việc cụ thể, gắn với sinh hoạt chi bộ, từng đảng viên.

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai tiếp sóng Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Ngày 7-2, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai sẽ tiếp sóng hội nghị để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh theo dõi.

Tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I

(GLO)- Chiều 4-2, tại Văn phòng Tỉnh ủy, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

