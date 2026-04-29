Hội Nông dân tỉnh và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 710 kết nghĩa với làng Klăh

(GLO)- Ngày 29-4, tại làng Klăh (xã Ia Mơ), Hội Nông dân tỉnh Gia Lai và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 710 tổ chức Lễ kết nghĩa với làng Klăh. Hoạt động được triển khai theo Chỉ thị số 03-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kết nghĩa với các thôn, làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Các đơn vị ký kết giao ước kết nghĩa. Ảnh: Huy Toàn

Tại buổi lễ, các bên đã ký kết giao ước kết nghĩa với các nội dung: Hội Nông dân tỉnh và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 710 sẽ thường xuyên bám địa bàn, nắm tình hình đời sống nhân dân.

Đồng thời, hỗ trợ vay vốn, mô hình sinh kế, chuyển giao khoa học kỹ thuật, lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia; tổ chức hoạt động an sinh xã hội, giao lưu văn hóa - thể thao; củng cố hoạt động Chi hội Nông dân làng Klăh.

Về phía làng Klăh, cấp ủy và Ban quân dân chính của làng cam kết vận động nhân dân chấp hành pháp luật, tích cực lao động sản xuất, đưa trẻ em đến trường, xóa bỏ hủ tục, sử dụng hiệu quả các nguồn hỗ trợ và duy trì chế độ thông tin, báo cáo định kỳ.

Hội Nông dân tỉnh tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn. Ảnh: Huy Toàn

Tại buổi lễ, Hội Nông dân tỉnh đã trao tặng 31 phần quà cho các hộ gia đình khó khăn của làng Klăh với tổng trị giá gần 10 triệu đồng; Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 710 trao 4 phần quà cho các gia đình có công với cách mạng và 6 phần quà cho học sinh thuộc Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”.