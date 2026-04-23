Binh đoàn 15, Học viện Lục quân và Bệnh viện Quân y 175 ký kết chương trình phối hợp

(GLO)- Chiều 22-4, tại phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai), Binh đoàn 15 phối hợp với Học viện Lục quân và Bệnh viện Quân y 175 tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động kết nghĩa giai đoạn 2024-2025, ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2026-2027.

Chủ trì hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Thanh Phong - Phó Chính ủy Học viện Lục quân; Thiếu tướng Lê Quang Trí - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175; Đại tá Khuất Bá Cao - Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 15.

Các đồng chí chủ trì hội nghị. Ảnh: Đình Khoa

Hội nghị đánh giá: Trong giai đoạn 2024-2025, hoạt động kết nghĩa giữa 3 đơn vị được triển khai toàn diện, bám sát nhiệm vụ chính trị, đạt nhiều kết quả thiết thực.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ; nội dung, hình thức phối hợp được triển khai linh hoạt, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ và tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa các đơn vị.

Trong đó, công tác tuyên truyền, giáo dục, trao đổi kinh nghiệm được duy trì nền nếp, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và người lao động.

Trên lĩnh vực đào tạo, huấn luyện và nghiên cứu khoa học, Học viện Lục quân đã phối hợp chặt chẽ với Binh đoàn 15 trong công tác bồi dưỡng cán bộ, xây dựng hệ thống văn kiện, tổ chức tập huấn, luyện tập, diễn tập, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Đình Khoa

Trong lĩnh vực quân y, Bệnh viện Quân y 175 đã tích cực hỗ trợ chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật, phối hợp khám - chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân; tổ chức nhiều đợt khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân trên địa bàn.

Bên cạnh đó, các hoạt động giao lưu, thăm hỏi, chúc mừng nhân dịp lễ, Tết; tham quan, học tập mô hình kinh tế - quốc phòng, dân vận khéo; phối hợp tuyên truyền, lan tỏa các mô hình hiệu quả được triển khai thường xuyên, tạo sự gắn kết chặt chẽ, thực chất giữa 3 đơn vị.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế trong quá trình phối hợp. Trên cơ sở đó, 3 đơn vị thống nhất phương hướng phối hợp giai đoạn 2026-2027. Theo đó, các đơn vị tập trung nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo; đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục; đẩy mạnh phối hợp trong đào tạo, huấn luyện, nghiên cứu khoa học và lĩnh vực quân y; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số; chú trọng hoạt động dân vận, an sinh xã hội và giao lưu, gắn kết.

Lãnh đạo 3 đơn vị ký kết chương trình phối hợp hoạt động năm 2026-2027. Ảnh: Đình Khoa

Tại hội nghị, 3 đơn vị cũng đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động kết nghĩa giai đoạn 2026-2027.

Dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động kết nghĩa giai đoạn 2024-2025 cũng được biểu dương, khen thưởng. Các đơn vị cũng trao bảng tượng trưng hỗ trợ 170 triệu đồng xây dựng "nhà đồng đội” cho 2 gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn của Binh đoàn 15.

Trước đó, các đại biểu đã tham quan, nghiên cứu mô hình dân vận khéo tại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 và 75 (Binh đoàn 15).