Kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống ngành Quân y (16/4/1946 - 16/4/2026):

Bệnh viện Quân y 211 - địa chỉ tin cậy

(GLO)- Vừa làm chủ kỹ thuật cao, vừa giữ vững “chất quân y” - kỷ luật, trách nhiệm, nhân văn - Bệnh viện Quân y 211 (phường Thống Nhất) đã trở thành địa chỉ tin cậy của quân và dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai cũng như khu vực lân cận.

Vững vàng thời chiến, chuyển mình mạnh mẽ thời bình

Bệnh viện Quân y 211 (Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân đoàn 34), tiền thân là Bệnh viện 84, được thành lập ngày 31-12-1965 với nhiệm vụ thu dung, điều trị thương, bệnh binh tại chiến trường B3, Hạ Lào và tuyến Đường dây 559.

Trong giai đoạn 1965-1975, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã thể hiện bản lĩnh chuyên môn vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao của người thầy thuốc trong điều kiện chiến tranh khắc nghiệt.

Bác sĩ thăm hỏi, động viên bệnh nhân sau phẫu thuật, ngày 14-4. Ảnh: Như Nguyện

Sau ngày đất nước thống nhất, bệnh viện tiếp tục cơ động tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia và bảo vệ biên giới phía Bắc. Trải qua nhiều giai đoạn, đơn vị không ngừng trưởng thành, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hiện nay, với hơn 75% bác sĩ có trình độ sau đại học, bệnh viện đã làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu, trở thành bệnh viện hạng I của Quân đội tại khu vực Tây Nguyên, là điểm tựa y tế vững chắc cho LLVT và nhân dân.

Chị Rơ Mah Kua (thôn 6, xã Bàu Cạn) chia sẻ: “Mẹ tôi bị chấn thương cột sống do tai nạn. Sau hơn một tuần điều trị tại Bệnh viện Quân y 211 đã có chuyển biến tích cực. Gia đình chọn bệnh viện vì bác sĩ giỏi, tận tình nên rất yên tâm”.

Ông Nguyễn Hữu Quyền (tỉnh Quảng Ngãi) - bệnh nhân thay khớp háng cho biết: “Tôi tin tưởng lựa chọn vì bệnh viện làm rất tốt các ca phẫu thuật cơ xương khớp. Trong quá trình điều trị, bác sĩ luôn quan tâm, tư vấn cụ thể, giúp tôi an tâm”.

Thượng tá, bác sĩ CKII Nguyễn Anh Tuấn - Chủ nhiệm Khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình - thông tin: Khoa biên chế 30 giường bệnh nhưng thường xuyên điều trị từ 70-100 bệnh nhân. Điều này cho thấy niềm tin ngày càng tăng của người bệnh. Hiện khoa đã triển khai thành công nhiều kỹ thuật cao như nối chi thể đứt lìa, phẫu thuật bắt vít qua da, bơm xi măng sinh học cột sống, cố định trượt cột sống, thay đĩa đệm nhân tạo…, giúp bệnh nhân được điều trị ngay tại địa phương, giảm chi phí và thời gian chuyển tuyến.

Khẳng định vị thế, vươn tầm nhiệm vụ

Đại tá, bác sĩ Phạm Quỳnh - Phó Giám đốc bệnh viện - cho biết: Là bệnh viện hạng I, đơn vị đã triển khai nhiều kỹ thuật tiên tiến ngang tầm tuyến trung ương, góp phần cứu sống nhiều ca bệnh nặng, phục vụ người bệnh ngày càng tốt hơn, khẳng định uy tín trong khu vực.

Ở Bệnh viện Quân y 211, người bệnh được điều trị bằng tất cả sự tận tâm của đội ngũ y-bác sĩ. Ảnh: Như Nguyện

Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, Bệnh viện Quân y 211 đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cùng nhiều phần thưởng cao quý. Trong đó có một tập thể, một cá nhân được tặng và truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống (tháng 12-2025), bệnh viện được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba.

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ khám, chữa bệnh, bệnh viện còn tích cực tham gia các nhiệm vụ đặc biệt. Mới đây, đơn vị đã cử 4 cán bộ, nhân viên y tế lên đường thực hiện nhiệm vụ luân phiên tại Bệnh xá đảo Đá Tây A (quần đảo Trường Sa). “Xác định đây là nhiệm vụ thiêng liêng, các cán bộ, chiến sĩ luôn có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận nhiệm vụ nơi tuyến đầu Tổ quốc” - Đại tá Phạm Quỳnh nhấn mạnh.

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Những ai cần thận trọng khi ăn lá tía tô?

(GLO)- Dù được xem là loại rau gia vị tốt cho sức khỏe, song lá tía tô không phải lựa chọn an toàn cho tất cả mọi người. Việc lạm dụng hoặc sử dụng không đúng đối tượng có thể dẫn đến những tác động không mong muốn. Vậy, những ai cần thận trọng khi ăn lá tía tô?

Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ dân tộc thiểu số

Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ dân tộc thiểu số

(GLO)- Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của ngành y tế và chính quyền địa phương, các dịch vụ chăm sóc trước, trong và sau sinh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được cải thiện. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của người dân, bảo vệ sức khỏe bà mẹ, trẻ em và từng bước cải thiện chất lượng dân số.

Thắp sáng hy vọng cho hành trình tìm con.

Thắp sáng hy vọng cho hành trình tìm con

(GLO)- Phía sau niềm hạnh phúc vỡ òa khi “hai vạch” xuất hiện là hành trình không ít nước mắt của các cặp vợ chồng hiếm muộn và sự tận tâm lặng thầm của những người thầy thuốc đang từng ngày thắp sáng hy vọng "được làm cha mẹ".

Trung tâm Y tế Hoài Nhơn tiếp nhận máy siêu âm điều trị phục vụ phục hồi chức năng.

Trung tâm Y tế Hoài Nhơn tiếp nhận máy siêu âm điều trị

(GLO)- Ngày 25-3, Trung tâm Y tế Hoài Nhơn đã tiếp nhận thiết bị siêu âm điều trị do Tổ chức IC (The International Center) tài trợ thông qua Dự án Hòa nhập 2b - Dự án Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam.

Bộ Y tế yêu cầu triển khai biện pháp phòng - chống bệnh viêm màng não mô cầu

Triển khai biện pháp phòng - chống bệnh viêm màng não mô cầu

(GLO)- Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc triển khai các biện pháp phòng - chống bệnh viêm màng não mô cầu. Đây là bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong hoặc để lại di chứng nặng chỉ trong vòng 24 giờ nếu không được xử trí kịp thời.

Cần sự chung tay của cộng đồng

Cần sự chung tay của cộng đồng

(GLO)- Hiện nay, nhiều cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang rơi vào tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nguồn máu, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác cấp cứu và điều trị cho người bệnh. Để tháo gỡ khó khăn này, các cơ sở y tế rất mong nhận được sự chung tay của cộng đồng.

Những thức uống hại thận cần hạn chế

Những thức uống hại thận cần hạn chế

(GLO)- Thận là cơ quan thầm lặng nhưng quyết định sự ổn định của cơ thể. Thói quen dùng một số loại đồ uống tưởng chừng vô hại như nước ngọt, rượu bia, trà đặc hay nước tăng lực lại có thể khiến thận phải “làm việc quá sức”, lâu dần gây suy giảm chức năng.

